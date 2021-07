Ilustrační FOTO - Pixabay

Uvízne zdravotnictví na mělčině?

Zdravotnictví v příštích letech hrozí nedostatek peněz, možná se tím ale urychlí potřebné systémové změny. V anketě ČTK se na tom shodli odborníci a zástupci odborných komor. Při hodnocení současné vlády většinou chválí začátek mandátu ministra Adama Vojtěcha (za ANO).

»Nedostatek peněz bude v důsledku hlavním hybatelem změn ve fungování našeho zdravotnictví,« domnívá se Pavel Vepřek, bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol. Také podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera situace nebude jednoduchá, neboť dojde k vyčerpání rezerv zdravotních pojišťoven, skončí čerpání mnoha fondů z EU, a to v situaci, kdy stát má obrovské dluhy.

Do systému veřejného zdravotního pojištění šlo v roce 2020 navíc 20 miliard korun, letos 50 miliard. Během dvou let tak byla měsíční platba za státní pojištěnce, tedy nezaměstnané, děti a seniory, navýšena o téměř tři čtvrtiny. Podle Tomáše Doležala z platformy Otevřené zdravotnictví by to mělo zajistit stabilitu aspoň na dva budoucí roky. Vepřek ale očekává, že deficit zdravotního pojištění může být až desítky miliard korun ročně a bez pandemie nebude politická vůle sanovat ho průběžným zvyšováním plateb za státní pojištěnce.

Doležal považuje za zásadní kromě finanční stabilizace i strukturální změny. »Je třeba zahájit redukci lůžkových zařízení akutní péče ve prospěch následné, dlouhodobé a domácí péče,« uvedl. V ambulantním sektoru by se měla posilovat primární péče na úkor přebujelé péče specializované.

V hodnocení práce končícího ministra se oslovení odborníci liší. Druhou polovinu jeho mandátu zásadně ovlivnil COVID-19, ať už nutnost řešit epidemii samotnou nebo personální změny na postu ministra. Vojtěch ho opustil loni v září, aby se po tři čtvrtě roce znovu vrátil na pár měsíců do voleb. Podle Šmuclera právě kvůli střídání v čele ministerstva zůstaly některé skvěle připravené zákony v šuplíku.

»Nezvládnutí pandemie byl už jen logický dopad, kdy se naštěstí ukázalo, že jednotlivé složky, ať už bezpečnostní nebo zdravotní, umí fungovat i bez, nebo spíše navzdory chaosu, který vytvářela vláda,« řekl prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Podle Doležela byly započaty důležité změny jako digitalizace zdravotnictví, optimalizace sítě lůžkových zařízení nebo posilování primární péče. Nebyly ale podle něj dokončeny.

Podle Ivany Plechaté z platformy Průvodce pacienta ministr Vojtěch naslouchá a zajímají ho pacientská témata. Posílit by ale chtěla motivování lidí k tomu, aby se chovali odpovědně ke svému zdraví, například pracovali na snížení své hmotnosti.

