Neměli by i muži mít právo na koncovku »ová«?

Šel jsem pro nový občanský průkaz. Paní za přepážkou, vlastně za sklem (je doba koronaviru), se mě zeptala, zda chci či nechci tam mít vepsáno vdovec nebo vdova. Mávl jsem rukou, ať to nechá tak, jak to bylo předtím – tedy ve starém průkazu. Něco tedy zaškrtla. Správně jsem předpokládal, že slovo vdovec, nikoli vdova. Ale proč ne třeba vdova? Možná by stačila zkratka »vdov.«, ať si každý vybere.

Za nějaký čas jsem opět potřeboval svůj průkaz. Tentokrát se do něj nic nepsalo. Naopak. Vynechávalo. Měl jsem kvůli …, ale na tom nezáleží, prostě jsem ho měl okopírovat a poslat e-mailem na předem určenou adresu. Dostal jsem však pokyn, aby fotografie byla zakryta, že rodné číslo nesmí být vidět, že jakýkoli identifikační údaj musím začernit, včetně písmene »M« znamenajícího, že jsem muž. Zbylo mé jméno, rok narození, adresa bydliště a kromě čísla průkazu, z něhož nelze vyčíst nic, ještě akademický titul a uvedená doba, do níž můj průkaz bude platit. Ze jména šlo ovšem poznat, zda jsem muž či žena, to nepopírám. Prý, jak řekl jeden vysoce postavený Pirát, jméno úplně stačí, aby člověk věděl, zda jste muž nebo žena. Ostatní je prý ochrana osobních údajů před zneužitím. O genderu v té chvíli nemluvil.

Jenže poté, co skupina jazykových amatérů, kteří sedí v Poslanecké sněmovně a v Senátu, protismyslně odsouhlasila, že ženy si údajně mohou napříště svobodně vybrat, zda použijí koncovku »ová«, či nikoli, jméno totiž nemusí znamenat pohlavní odlišení. Představte si například, že některá světem protřelá (tedy neprotřelá, ale světovostí zblblá) dívka, dáma, žena, se bude jmenovat třeba Luca Svoboda či Kim Dvořák (nebo Dvorzak?). Nezvyklá jména, ale u nás je přece možné neřídit se naším kalendářem nebo logikou. Světovost je prostě světovost, ale řekněte, jak daleko je od světovosti k primitivnosti? Zmíněný zákon je největším zásahem do českého jazyka po Janu Husovi. Ale zřejmě naši páni poslanci a senátoři, kteří pro tuto blbost hlasovali, jsou schopnější a chytřejší než byl náš Mistr Jan.

A nemohu se nezeptat. Jak si své »ová« nebo »bez-ová« budou vybírat právě narozené dívenky? Rozhodovat o nich, o tom, co chtějí nebo budou chtít, by bylo přece potlačením jejich lidských práv.

Co nám ještě zbývá k dalšímu kroku ke světovosti? Zajistit, aby dvojice stejného pohlaví mohla nejen uzavírat manželství, ale i vychovávat děti jiného pohlaví (to je už na cestě), zrušit pánské a dámské záchodky a umývárny (to už také není novum), prosadit jako správné oblečení styl »unisex« (opět nic nového, i když zřejmě stoupenců, či stoupenkyň je v tomto případě podstatně méně), zrušit ženskou koncovku v minulém čase, atd.

Zdá se, že přece jen naše Piráty a další novátory z Poslanecké sněmovny a Senátu čeká ještě dost práce. Proto vyhlašuji soutěž o zrušení dalších genderových přehrad, protože všichni jsme si přece rovni. První cenou bude legitimace očištěná od zbytečných údajů… a, napadá mne, neměli by mít i muži právo na koncovku »ová«? Bylo by to spravedlivé a odpovídalo by to Listině základních práv a svobod.

Jaroslav KOJZAR