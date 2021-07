Hra s korona-ohněm

Prý jsme zvítězili nad koronavirem. Tedy, nahlas to říkají jen hodně otrlí a lhostejní, leč z chování mnoha občanů nejen v mém okolí se to tak jeví. »Hlavně nás s žádnými karanténními opatřeními neotravujte, stejně se vám na ně vy……!« Podobně s očkováním.

I když očkování proti koronaviru má určité vady na kráse a sem tam i někdo s jeho přispěním zemře, jisté je, že neočkovaní riskují mnohem víc než očkovaní.

Prý je čert vem stejně jako karanténu; hloupost, sobectví a neodpovědnost mnohých je nade vše. Poslední vlnu pandemie koronaviru zastavilo postupující očkování, zatím často jen jednou dávkou (naočkováno je jen něco přes 50 procent našich občanů, což je zjevně málo), obětavá práce lékařů, zdravotních sester a všech dalších vypomáhajících ve zdravotnictví a také nástup léta, resp. vysoké teploty vzduchu šíření pandemie tlumí. Teploty vzduchu ale nejpozději v září zase začnou klesat a riziko zvýšeného šíření koronaviru bude narůstat. Nevíme, jak dlouho vydrží imunita získaná proděláním nákazy (protilátky v krvi vydrží jeden až šest měsíců, u tzv. buněčné imunity nevíme vůbec), nevíme, jak dlouho vydrží imunita získaná očkováním, nevíme, co udělají další mutace koronaviru. Také v Česku se šíří podstatně infekčnější mutace koronaviru delta. Zda je nebezpečnější pro zdraví lidí, zatím nevíme. Někteří odborníci si hlučně přes média vyměňují své protichůdné názory na pandemii a matou veřejnost. Britské zkušenosti říkají, že mutace delta postihuje především neočkované a nižší ročníky. Zatím ji nedoprovází vysoká úmrtnost. Mnohé o koronaviru ale stále nevíme.

Rozhodnutí vlády Velké Británie změnit přístup ke koronaviru, přestat se snažit infekci potlačit a přistupovat k ní jako k chřipce mnohé české odpírače pandemie nadchlo. Nevím, proč. Jednak se na chřipku také umírá, a to nikoliv v zanedbatelném počtu, jednak chybí dohoda s koronavirem. Podobně je tomu s českými odpírači karantény a očkování a těmi, kteří sice považují koronavirus za nebezpečí, ale nechovají se podle toho.

Co by mělo být samozřejmé a ani náhodou není? V první řadě minimalizovat kontakt mezi lidmi mimo jednu domácnost. Koronavirus se šíří především vzduchem, tj. kapénkovou nákazou, a to hlavně v uzavřených prostorech, nikoliv venku. Tudíž udržování rozestupů 1,5 až dva metry a nošení respirátoru či roušky v budovách a v dopravních prostředcích, které užívají občané více než jedné domácnosti, je nutné. Při setkání s přáteli a známými není nutné si podávat nechráněnou ruku či se rovnou líbat. Štítit se dezinfekce, nebo dokonce mýdla, je trestuhodné i mimo pandemii, natož v čase koronavirovém.

Je nutné se chovat ohleduplně i venku. Prskání na druhé je neslušné a nevíme, zda náhodou nemáme a nešíříme koronavirus. Pohyb venku na čerstvém vzduchu je zdravý a velice potřebný. Optimální je ale procházka. Různé běhy a jízdy na kole, zvláště ty zběsilé, spojené s funěním a prskáním na lidi kolem, bychom si měli zatím odpustit.

Jan ZEMAN