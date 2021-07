O skutečném smyslu ekonomiky

Ekonomika, tedy ta oblast lidské činnosti, která rozhoduje o materiální náplni naší existence, se vyznačuje tím, že jí rozumí možná i více lidí než fotbalu. Dále tím, že je produktem velkého množství teorií, variant jejich naplňování na makroekonomické i mikroekonomické úrovni, že si v nich v podstatě každý zájemce najde svou parketu. V praxi pak vidíme řadu nejrůznějších navzájem se vylučujících přístupů. Jako exemplární příklad lze uvést antagonismus zájmů vývozců a dovozců.

Z tohoto pohledu lze tvrdit, že bohužel dosud nemáme jasno v tom, co je smyslem ekonomiky. Zájmy jednotlivých aktérů trhu? Zájmy producentů, spotřebitelů, vlastníků či námezdně pracujících? Odpověď má množství navzájem se lišících variant, především pro odlišná postavení ve výrobním procesu. V období budování socialismu bylo řešení jednoduché a jednostranné. Rozhodoval zájem pracujícího. Nyní je to mnohem složitější a konfliktnější. Je smyslem ekonomiky postarat se o naše materiální potřeby? Je jejím cílem růst našeho bohatství? Je jejím cílem utvořit sociálně spravedlivou společnost, nebo to, aby se co možná nejvíc lidí mělo dobře?

Odpověď není jednoduchá. Především proto, že veřejnost od ní očekává to, co není schopna splnit. Pokud očekáváme, že nám ekonomika dá smysl života, spravedlnost, že se sama postará o naše sociálně slabé, důchodce a nemocné, čeká nás zklamání zakódované v genech kapitalistického systému. Pokud je smyslem ekonomiky být tak výkonnou, že se většina populace nemusí trápit existenčními problémy, pak svůj úkol plní. Pokud ale věříme, že smyslem ekonomiky je nepřerušovaný růst, jsme naivní jako ten, kdo věří v trvale slunečné počasí.

Pokud je smyslem ekonomiky, aby se co nejvíce lidí mělo dobře, pak bychom neměli ekonomický výkon měřit výší hrubého domácího produktu, ale podmínkami života dolního decilu obyvatel. To ale neděláme. Měli bychom se poučit od klasiků, kteří růst HDP nijak závratně neřešili, a prioritně je zajímalo, »kam to všechno spěje«. Úvahy našich vlád a zákonodárců se naopak soustřeďují na to, jak dopadne letošní a příští rok, zatímco na úvahy, kam HDP směřuje (a s ním celá společnost), se nějak nedostává času.

Exemplárním příkladem je přístup k otázce dluhové spirály, která v současné podobě začíná nebezpečně rozkolísávat stabilitu celé naší ekonomiky. Odpovědní činitelé toto nebezpečí buď bagatelizují, nebo odsouvají. Neumíme-li problém řešit nyní, zvolíme jeho odsunutí. Škrtat se nám nechce, zvyšovat daně také ne. Co s tím? Půjčíme si a problém ponecháme k řešení budoucím generacím. Řešení »odsouváním« je ovšem tím nejhorším.

Ladislav ŠAFRÁNEK