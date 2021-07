Poslední mohykán svobody, nebo zrůda lidská?

Tak nám v červnu zase po čase (ne)pěkně rozčeřil vody veřejného života Václav Klaus I., takový český předchůdce Donalda Trumpa, jenž právě po české hlavě státu převzal titul mistra světa v ješitnosti a dosebezahleděnosti. Oba se považovali (a dodnes považují) za boha, oba to aktuálně kopou za krajní pravici. Politickou, ale i tu ekonomickou.

Vždyť náš exprezident se stal jakousi novodobou ikonou asociálního neoliberalismu, géniem Smithovy neviditelné ruky (volného) trhu. Co na tom, kolika statisícům Čechů, Moravanů a Slezanů s touhle zvrhlou ekonomickou teorií založenou na principu »Postarej se o sebe sám, nebo chcípni« zničil život, kolik tisícovek našich spoluobčanů tak dovedl až k sebevraždě?! On je přece ten slovutný profesor (co v době udělení docentury a profesury neodpřednášel ani dostatečný počet hodin)…

A přece se najdou lidé, kteří ho dodnes hájí, ba zbožšťují, přemlouvají ho ke kandidatuře na třetí prezidentské období, dělají z něj »posledního mohykána svobody« (režisér Jiří Strach či dokonce současný prezident Miloš Zeman).

Co tyhle lidi na čerstvém osmdesátníkovi Klausovi dodnes fascinuje? Jeho nabubřelé sebevědomí, ono »božské« ego, nebo snad jeho krajně pravicový populismus, na jehož vlnu plně najel po skončení svého působení na Hradě? Nebo pro ně byla dobrá reklama nedávná Klausova aféra v Českém rozhlase, kdy s předčasným odchodem ze studia vlepil moderátorovi, že je »zrůda lidská«? A to jen proto, že ten dokolečka opakoval jeden hloupý dotaz… Samozřejmě, že tihle angažovaní kavárenští »novináři« jsou se svou neodbytností i nastolenými tématy leckdy trapní a únavní, ale označovat je hned za lidské zrůdy? Není čímsi podobným spíš ten, kdo má coby spoluautor privatizačních zločinů 90. let či spoluautor nelegitimního a neústavního rozbití Československa másla na hlavě víc než kdo jiný?! Nabízet dívání se do vlastního zrcadla by však v tomto případě bylo liché. VK starší se tam jistě rád dívá dnes a denně a je se sebou náramně spokojen. To »vespod fuj« z něj totiž jedinci jako on nikdy nevykoukají.

Posledním mohykánem svobody VK st. každopádně určitě není. Leda by autoři tohoto termínu mysleli svobodu pro hospodářské kriminálníky, které s koncem svého působení na kopci nad Malou Stranou tehdejší hlava státu tak ráda amnestovala… Leda tak posledním mohykánem svobody pro vyvolené, to možná. Králem elitářů a sobců všeho druhu (viz i jeho přístup k pandemické či klimatické krizi) Klaus skutečně byl, je a bude. Obyčejný člověk mu ale byl, je a bude naprosto šumák!

Roman JANOUCH