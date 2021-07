Vojtěch Filip v diskusi s účastníky setkání na Pintovce. FOTO – Pavla ŠVEPEŠ Šlahúnková

Za pravdu je třeba bojovat

Uplynulý prodloužený víkend využili komunisté pro setkání s voliči před volbami do Poslanecké sněmovny. Jihočeští komunisté a jejich příznivci se sešli v Táboře v lesoparku Pintovka, aby tradičně uctili výročí upálení mistra Jana Husa. To středočeští komunisté se již v sobotu setkali na úpatí hory Velký Blaník, a po devětadvacáté.

Všechny přítomné na jihočeské Pintovce přivítal předseda OV KSČM Tábor Vojtěch Vavera. Toto tradiční každoroční setkání připomíná upálení mistra Jana Husa a jeho odkaz. V letošním roce si jihočeští komunisté zvolili právě tuto akci pro zahájení volební kampaně pro podzimní volby do Sněmovny.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip v úvodním vystoupení nejprve připomněl odkaz mistra Jana jeho citátem: »Pravdou může být jenom to, co je dobrem pro všechny.« Filip zdůraznil, že slova, která Hus již před staletími řekl, stále kopírují události dnešní doby, protože mnohdy dnes bývá pravda překrucována a mnozí ji využívají pouze pro svůj prospěch. Z toho důvodu je potřeba dělat politiku KSČM ve prospěch většiny, ve prospěch těch, kteří se živí poctivou prací svých rukou a hlav, řekl.

Filip hovořil o současné době, která je nejen pro občany složitá, celosvětově neustále čelíme hrozbám vyvolání válečných konfliktů. Podle předsedy ústředního výboru reálně hrozí, že evropská integrace se evropským byrokratům rozpadne pod rukama. Už při vstupu České republiky do Evropské unie bylo jasné, že si ČR bude muset najít v evropské integraci své místo, ale v současné době vnímá KSČM Evropskou unii jako subjekt, který nerespektuje zájmy jednotlivých států a je patrný obrovský byrokratický rozpor mezi Bruselem a jednotlivými státy.

Dalším tématem, o kterém hovořil, bylo vypovězení toleranční smlouvy vládě ANO a sociální demokracie. Filip vysvětlil, že tento krok byl nevyhnutelný i vzhledem k tomu, že za více než rok vláda nepřipravila žádný stabilizační program, což bylo pro KSČM naprosto nepřijatelné a neodpovídalo to tomu, k čemu se KSČM zavázala svým voličům. Není podle Filipa možné, aby za chyby či kroky, které vláda učinit měla, ale neučinila, platila nakonec ještě vnoučata našich vnoučat. Proto jde KSČM do voleb s heslem Šance na nový začátek.

Se vzdělaným národem nelze manipulovat

Poté vystoupila Alena Nohavová, předsedkyně Jč KV KSČM a vedoucí kandidátka v kraji, která hovořila o Janu Husovi. »Hus říkal, že nemusíme souhlasit s názorem jakékoli autority jen proto, že je autoritou danou postavením, ale když je člověk přesvědčen, že má pravdu, má za ni bojovat,« uvedla s tím, že Husovy názory překážely, když se zamýšlel nad tehdejší společností, nad vztahem mezi církví a světským životem, když reagoval na prodej odpustků a prováděl kritiku církve. Hus si všímal také praktického života a provedl reformu českého jazyka. Jak by se asi díval na náš jazyk nyní, zamyslela se Nohavová, kdy »do češtiny se dostávají různá i zkomolená cizí slova, která zaplevelují češtinu?« Hus chtěl, aby se lidé vzdělávali, »a i my jako KSČM chceme, aby náš národ byl vzdělaný, protože se vzdělaným národem nelze manipulovat,« zdůraznila Nohavová.

Setkání pozdravila také předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen Květa Šlahúnková, jež zdůraznila, že letos bude opravdu »velmi horko« během volební kampaně, a to nejenom díky sluneční intenzitě, ale především ve volební kampani v boji o dobrý výsledek. Slíbila, že členky i členové LKŽ se naplno zapojí. O mizícím vlastenectví promluvila předsedkyně Jč KR Klubu českého pohraničí Jana Kozáková.

Ve druhé části odpoledne se představili další kandidáti na jihočeské kandidátce, kteří sdělili své představy o práci pro občany. Jak už bývá tradicí, odpoledne doprovázela kapela Pepy Lidrala, děti měly možnost užít si hraní a skotačení na dětském hřišti nebo skákacím hradu a svým stánkem potěšily i táborské členky LKŽ.

Grospič převzal pod Blaníkem Třešňáčka

Volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny zahájili také středočeští komunisté, ti už v sobotu 3. července. Jako symbolické místo pro tuto událost si vybrali úpatí Velkého Blaníku, kde uskutečnili své tradiční již 29. setkání členů a příznivců.

Předsedkyně OV KSČM Příbram předala maskota vedoucímu středočeské kandidátky Stanislavu Grospičovi, spolu s ním jsou kandidáti Jindřich Havelka (vlevo) a Bohumil Franta (vpravo). FOTO – Miroslav MARŠÁLEK

Na akci, kterou doprovodila hudba Posázavského bandu, se představili kandidáti z první desítky kandidátní listiny, vedení předsedou krajského výboru a poslancem Stanislavem Grospičem. »Tato tradice se vžila a je to nejen krásné setkání v předvečer našich státních svátků, ale také vyjádření sounáležitosti s českým národem,« řekl našemu listu Grospič, který jménem všech kandidátů převzal z rukou předsedkyně OV KSČM Příbram Věry Kroftové maskota ve tvaru třešničky. Plyšová figurka se setkala se všeobecným úspěchem a jistě upoutá i pozornost dalších spoluobčanů.

Rozhodovat podle záruk

»Zejména mladí lidé by si měli uvědomit, že v současné koronakrizi, a s ní spojené ekonomické krizi v podobě zvyšování cen, by mělo být ve volbách rozhodováno podle toho, která strana mi poskytne záruky, že se mi udrží životní standard, dostupnost práce a vzdělání, aniž bych se musel příliš zadlužovat, budu schopen své půjčky na vzdělání a pořízení si bytu splácet v reálné době a nebudu je předávat svým potomkům,« řekl Grospič.

»Většina sociálních opatření, i těch k udržení podnikatelského sektoru, byla přijata pod tlakem KSČM, která tlačila na vládu ANO a sociální demokracie. Ale ne vždy jsme byli úspěšní, například v otázce nájemního a dostupného bydlení,« připustil středočeský lídr. Právě nájemní a dostupné bydlení zůstává pro KSČM výzvou do sněmovních voleb. Komunisté budou prosazovat dostupné bydlení budované přímo samosprávami obcí, bez developerů.

Ne na palubu pirátské lodi

Akci pod Velkým Blaníkem moderovala předsedkyně OV KSČM Benešov Marie Krejčová, která představila přítomné kandidáty do sněmovních voleb – Bohumila Frantu z okr. Benešov, Jindřicha Havelku z Příbrami, Kateřinu Pavlíkovou z Kutnohorska či Zdeňku Hajlekovou z okr. Praha-východ, ale také kolegy předsedy okresních výborů KSČM, představitele Klubu českého pohraničí, Levicových klubů žen, další organizátory a hosty. Všichni, kteří k účastníkům promluvili, hodnotili současnou ne příliš příznivou atmosféru v politice, upozorňovali na nebezpečné záměry některých konkurenčních politických stran, zamýšleli se nad metodami a účinností práce komunistické strany a vyzývali k aktivitě v nastávajícím důležitém období.

Řečníci varovali před volbou koalice Spolu či Pirátů. Právě pirátský program je velmi nebezpečný, vysvětlil Grospič. »Piráti chtějí přenášet zátěž ze státu na obce, a tedy i na občany. Nechceme, abychom se jako Česká republika ocitli na palubě pirátské lodi, kde sice bude formálně existovat rovnost mezi členy posádky, ale i tvrdá kázeň a hierarchie, kdo co má dělat, a také dělení zisků. To je velká kamufláž na celou společnost, tomu musíme zabránit.«

Úloha státu

Proto jsme zdůraznili nesmírnou úlohu státu, že velký dluh vzniklý koronakrizí bude umořován smysluplnými investicemi do dopravní infrastruktury, do projektových firem, které přinesou stabilitu, dlouhodobost práce a slušných výdělků, že se udrží současný penzijní systém a bude udržena dostupnost vzdělání, pokračoval středočeský vedoucí kandidát, jenž položil velký důraz také na investice do mladé generace coby jednu z priorit volebního programu, dále pomoc českým zemědělcům, ochranu přírodního bohatství i nezbytné zdanění nadnárodních korporací.

Komunisté oceňují práci našich záchranářů a zdravotníků, ať už v době koronaviru nebo v řešení následků přírodní katastrofy na jižní Moravě. Ostatně mezi středočeskými kandidáty je také záchranář – je jím Jindřich Havelka, jenž pracoval v první linii, když epidemie koronaviru Českou republiku nejvíce dusila.

