Ilustrační FOTO - Pixabay

V Chile šéfkou parlamentu indiánka

Chilskému ústavodárnému shromáždění, které má do roka sepsat novou ústavu této jihoamerické země, bude předsedat indiánská lingvistka Elisa Loncónová.

Tato příslušnice etnika Mapučů, kteří se nazývají též Araukánci, povede orgán, jehož členy vybrali Chilané v květnových volbách. Ustavující zasedání sboru složeného ze 77 žen a 78 mužů sledovali v neděli Chilané v přímém přenosu. »Velký pozdrav chilskému lidu od severu po Patagonii a od moře k horám,« zahájila první projev v ústavodárném shromáždění Loncónová, která nejprve promluvila v jazyce svého etnika a až pak španělsky.

Směrem k multikulturalismu

Tato 58letá univerzitní pedagožka poděkovala za zvolení předsedkyní s mapučskou vlajkou v ruce a vyzvala Chilany k jednotě. Slíbila, že pod jejím vedením vznikne ústava, která změní Chile v multikulturní a multietnickou zemi.

Dosavadní platná chilská ústava je totiž z roku 1980, tedy ještě z doby krvavé diktatury vražedného monstra Augusto Pinocheta (1973-90), ač od té doby doznala na 50 úprav. Od nové ústavy si mnozí slibují, že mj. zakotví větší roli státu zejména ve zdravotnictví a školství. Po tom volali Chilané při masových demonstracích na podzim roku 2019 a pandemie podle expertů citovaných serverem BBC Mundo důležitost větší role státu dále prokázala.

Elisa Loncónová. FOTO - Wikimedia commons

Nová ústava by měla výslovně zmínit, že v zemi žijí i domorodé národy. To by mohlo zmírnit protesty Mapučů, kteří na jihu země léta demonstrují za navrácení půdy po svých dávných předcích. »Tohle je velké a velmi složité téma, protože se dotýká vlastnických práv. Ale je to otázka podstatná,« řekl BBC politolog z Chilské katolické univerzity Juan Pablo Luna. Podle něj by se mohlo hovořit o modelech, jaké mají Nový Zéland či Kanada.

Podpořena levicí

Loncónová byla zvolena 96 hlasy zejména levicových zástupců, kteří mají spolu s nezávislými kandidáty v orgánu výraznou většinu nad zástupci, které nominovalo hnutí prezidenta Sebastiána Piňery. I jeho budoucnost je nejistá – v předvolební kampani k nadcházejícím prezidentským volbám vede komunistický kandidát (více ve sloupku na str. 7.)!

(Pokračování na str. 7)

(Dokončení ze str. 1)

Ve 155členném orgánu usedlo také 17 zástupců deseti domorodých národů Chile. Kromě odbojných Araukánců budou o nové ústavě rozhodovat například i Kečuové či Rapanujci, což jsou obyvatelé Velikonočního ostrova.

Ekologie a právo na vodu

Podle BBC se bude v novém sboru mluvit rovněž o ekologii a právu na vodu. Současná ústava sice zaručuje právo na čisté životní prostředí a zakotvuje povinnost státu chránit přírodu, podle mnohých kritiků ale tato formulace není dostatečná.

Někteří například požadují, aby základní dokument označil vodu za národní vlastnictví. Chile je totiž podle BBC pohříchu jednou z mála zemí, které mají kompletně privatizovánu správu vodních zdrojů…

Novou ústavu si vynutili Chilané zmiňovanými masovými demonstracemi z podzimu 2019, při nichž protestovali zejména proti dlouhodobé sociální nerovnosti. Nepokoje vláda zklidnila zahájením revize penzijního systému a vyhlášením referenda o nové ústavě. To pak bylo kvůli pandemii COVID-19 odloženo a až vloni v říjnu v něm Chilané při 50% účasti rozhodli téměř 80 % hlasů, že novou ústavu chtějí. Také text nové ústavy budou Chilané schvalovat v referendu, s nímž se podle ČTK počítá ve druhé polovině příštího roku. Tou dobou už ale budou mít i nového prezidenta…

(rj)