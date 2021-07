Ilustrační FOTO - Haló noviny

Úprk US Army z Afghánistánu

Americká armáda opustila afghánskou leteckou základnu Bagrám uprostřed noci a bez toho, že by předem informovala Afghánce. Britské stanici BBC to řekl afghánský generál Asadulláh Kohistání, jenž se stal novým velitelem základny.

V Bagrámu se přitom nachází rovněž vězení, kde je údajně až 5000 vězňů z řad radikálního hnutí Tálibán, poznamenala BBC. Kohistání očekává, že povstalci, kteří v poslední době zaznamenávají vojenské úspěchy, na Bagrám zaútočí.

Američané opustili Bagrám v pátek 2. července v 03.00 místního času (00.30 SELČ), přičemž afghánská armáda se to dozvěděla o několik hodin později. Spojené státy v pátek oznámily, že uvolnily základnu a předaly ji místním jednotkám.

Svého času na základně bydlely desítky tisíc vojáků, kteří měli k dispozici bazény, kina, lázně i prodejny rychlého občerstvení. Armáda Spojených států za sebou nechala podle Kohistáního 3,5 milionů různých věcí - včetně desítek tisíc lahví vody, jídla v polotovarech, tisíců civilních automobilů, byť mnoho z nich bez klíčů, a stovek obrněných vozidel. Američané si odvezli těžké zbraně a určitou munici odpálili, afghánské armádě nechali lehčí zbraně, dodal generál.

Do 20 minut po americkém odchodu zhasla elektřina a základna se propadla do temnoty, popsal agentuře AP jeden z afghánských vojáků, podle nějž to bylo jako signál pro rabující, kteří Bagrám začali plenit. Řada věcí ze základny skončila na nedalekých šrotištích nebo v obchodech se zbožím z druhé ruky.

Kohistání nyní podle BBC velí zhruba 3000 mužům. Reportérům na základně přitom sdělil, že už teď dostává zprávy o bojovnících Tálibánu, kteří se pohybují v okolních venkovských oblastech.

Do Tádžikistánu

V neděli se na 1000 afghánských vojáků a příslušníků bezpečnostních sil uchýlilo před rychle postupujícím Tálibánem do Tádžikistánu, což vyvolalo obavy, zda bude afghánská armáda schopna odvrátit další postup islamistů. Do sousední země odešly už dříve stovky afghánských vojáků, ale až v neděli se tak poprvé stalo v tak velkém rozsahu.

Tádžikistán v reakci na poslední vývoj událostí v Afghánistánu nařídil mobilizaci 20 000 záložníků, kteří mají pomoci zvýšit ostrahu na hranicích. Moskva, která má v Tádžikistánu velkou vojenskou základnu, prohlásila, že v případě potřeby pomůže hranici stabilizovat, uvedla agentura Reuters. Podle západních bezpečnostních představitelů obsadili povstalci přes 100 okresů v Afghánistánu. Tálibán ovšem tvrdí, že kontroluje více než 200 okresů ve 34 provinciích, což je více než polovina země.

(čtk)