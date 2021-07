Úspěšná chovatelská výstava ve středočeských Staňkovicích

Obec Staňkovice na Uhlířskojanovicku ve Středočeském kraji se těšila o víkendu 3. až 4. července velké přízni návštěvníků. V zahradě tamního obecního úřadu se konala již 9. okresní výstava králíků, holubů a drůbeže. Tradičně vysoká účast – letos rekordních téměř osm set platících dospělých a k tomu kolem tří set dětí – z ní dělá největší akci v obci za rok.

Výstavu pořádá staňkovická základní organizace Českého svazu chovatelů (ČSCH), jejímž předsedou je Jiří Rettig z Nové Vsi. »Nahlášeno je letos 155 králíků, vystavujeme 97 jednotlivců holubů, je zde třináct velkých voliér s holuby po šesti kusech, dále 28-30 voliér s drůbeží různého druhu,« vyjmenoval naší zpravodajce, co vše bylo po dobu dvou dnů vystaveno a hodnoceno. Rettig sám je aktivním chovatelem, letos vystavoval jedenáct králíků, z toho devět jím odchovaných. Zvířata na výstavě doplnilo exotické ptactvo a expozice včelího úlu. »Včelařský spolek předvádí na naší akci včelí úl již třetím rokem,« dodal. Lidé si tak mohli část živého úlu prohlédnout přes sklo a nalézt třeba včelí královnu, také měli možnost ochutnat medovinu či med.

Kromě části soutěžní, v níž jsou oceněni nejlepší chovatelé, je výstava také prodejní a má i rozměr společenský. Součástí výstavy je totiž bohatá tombola a občerstvení. Na své si každoročně přijdou celé rodiny, včetně dětí, které se vyřádí v dětském koutku na trampolíně a na jiných atrakcích. Děti si mohou vyzkoušet i takovou specialitu jako dojení dřevěné kravičky s umělým vemenem, z něhož dokonce teče »mléko«. Ovšem o skutečné živé telátko nejsou ani děti ochuzeny, protože i ono je na výstavě k vidění.

Z těch, kteří letos již podeváté – výstavy začaly roku 2012 – přišli do areálu u obecního úřadu, nikdo nelitoval, však k dobré náladě hrála živá hudba. »Hudba hraje v sobotu do noci, také grilujeme. A naše tombola je vyhlášená, zkrátka je tu dobrá pohoda,« doplnil Rettig. Členové základní organizace spolu s dalšími nadšenci se i letos snažili vytvořit pro vystavovatele, chovatele i návštěvníky co nejpříznivější prostředí, aby si všichni zdejší chovatelský svátek mohli v klidu a pohodě užít, jak napsala v katalogu k výstavě jednatelka ZO ČSCH Pavlína Novotná. Účastníci zvláště oceňují, že jsou zvířata vystavena v přírodě, nikoli v halách, a přitom ve stínu, což umožňují velké stany.

Povzbuzení pro mladé

Vystavení králíci, holubi a drůbež jsou posouzeni odbornými posuzovateli a nejlepší chovatelé obdrží v závěru, v neděli odpoledne, poháry a čestná uznání. Všichni mladí chovatelé dostávají poháry automaticky, což je hezké povzbuzení do jejich další chovatelské činnosti.

Mezi letošními mladými chovateli-nositeli poháru byl také 13letý Jindřich Gelnar, který lásku k chovatelství získal od svého dědečka Ladislava Schmidta a babičky Věry Schmidtové ze Staňkovic. Po boku svého dědy se odmala učil dovednosti chovat králíky a nyní se už může plně zapojit do činnosti základní organizace ČSCH ve Staňkovicích, jejímž členem je zhruba rok. Jindřich pečuje u babičky o patnáct králíků, mezi nimi je i vzácné plemeno činčily velké.

Tento mladý chovatel nikdy nechybí mezi pomocníky při přípravě výstavy i jejím úklidu a zapojuje se po celý rok i do dalších spolkových činností, do kterých se chovatelé pouštějí. Například pomáhají při úklidu komunikací v obci podle pokynů obecního úřadu, za což dostávají do své pokladny finanční odměnu.

Díky sponzorům

Základní organizaci Českého svazu chovatelů Staňkovice zhodnotil její předseda jako »nejvíce rozvíjející se«. »Jsme nejmladší organizace, nejvíce registrujeme, máme nejvíce chovatelů,« vysvětlil Rettig. Co je cenné, že mají chovatelské mládí, kterému jednou předají otěže. Z celkového počtu 32 členů a členek je přibližně čtvrtina až třetina mladých. Místní chovatelé sdružení v základní organizaci ČSCH se snaží pro veřejnost pracovat celoročně, například v dubnu pořádají na náměstí v Uhlířských Janovicích Den Země, kterého se účastní děti ze základní a mateřské školy.

Výstava králíků, holubů a drůbeže v areálu ObÚ ve Staňkovicích má řadu sponzorů, bez nichž by se nemohla konat. V katalogu je na ně jmenovitě upozorněno, protože i navzdory lockdownu podpořili organizaci finančně i praktickými dárky do tomboly. »Naší snahou je jednotlivé expozice udělat zajímavé, snad i poučné a zábavné pro dospělé i děti. To vše jen z našich zdrojů nemůžeme zajistit,« uvádí se v katalogu s vyjádřením díků sponzorům za spolupráci a Obecnímu úřadu ve Staňkovicích za podporu.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ