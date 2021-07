Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna pro rozšíření pravomocí NKÚ

Kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by se mohly rozšířit například na hospodaření statutárních měst, krajů, Českou televizi i Český rozhlas, státní podniky nebo státní fondy. Kontrolovat by mohl i zdravotní pojišťovny. Počítá s tím novela zákona o NKÚ, kterou schválila Sněmovna.

Předloha navazuje na loni schválenou novelu Ústavy, která měla rozšíření pravomocí umožnit. Zákon o NKÚ, který schválili poslanci, měl nové pravomoci upřesnit. Sněmovna ale loni v únoru jeho projednávání těsně před závěrečným hlasováním přerušila do doby, než Senát projedná změnu Ústavy.

Podle schválené novely by NKÚ proti původnímu návrhu nemohl kontrolovat veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce.

Senát ale loňskou změnu Ústavy neprojednal, není u ní vázán lhůtou. Na projednání běžného zákona má však 30 dní. Předchozí pokusy o rozšíření pravomocí NKÚ v Senátu neuspěly. Poslanci své rozhodnutí o přerušení schvalování novely před časem revokovali a novelu odeslali do Senátu. Vyvolalo to mezi nimi spory.

Marek Benda (ODS) označil tento krok za »čistý a zbytečný naschvál« horní parlamentní komoře. Senát podle něj naznačil, že až do konce volebního období nebude dělat změny Ústavy. Schválená novela zákona je podle něj protiústavní. »V tuto chvíli hlasujeme o zákonu, který je protiústavní, protože změna Ústavy nebyla přijata, pokládám to za opravdu velikánský omyl, jenom za snahu nějakým způsobem dloubnout do horní komory,« uvedl Benda.

Posun, který Sněmovna musí udělat

S tím nesouhlasil předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, který řekl, že novela nemůže být protiústavní, může být nanejvýš mimo Ústavu. Připomněl, že o rozšíření pravomoci NKÚ usiluje Komunistická strana Čech a Moravy od roku 1998, respektive 1999, když se očekával vznik krajů, a bylo jasné, že se oddělí kromě státního majetku a majetku obcí ještě majetek krajů a dalších veřejnoprávních institucí. To podle něj znamená, že je potřeba, aby se zákonodárci o této problematice bavili. »Nejde jenom o to, zaměřit se na některé státní podniky, ale jde o to, abychom se zaměřili na fondy, na to, abychom věděli, co se děje v jednotlivých podnicích, které fungují právě na tom odděleném majetku státu, obcí, krajů a v tom fondovém hospodaření. To je podle mého soudu důležitá věc,« prohlásil Filip. Jde podle něj o posun, který Sněmovna musí udělat.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Zpravodaj a předseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO) řekl, že otázka, zda chce Senát měnit Ústavu, je pro něj irelevantní. »My jim pošleme tuhle novelu zákona a oni se k tomu nějakým způsobem postaví,« uvedl.

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek odmítl, že by šlo o naschvál. Uvedl, že ohledně schválení zákona komunikuje se senátory za Piráty, kteří podle něj mají zájem na rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. »Jestli chceme vyřešit něco s korupcí v této zemi, tak si myslím, že je důležité, abychom tento zákon posunuli dál,« uvedl.

Podle schváleného znění Ústavy z loňského února, které ale ještě Senát neprojednal, by úřad kontroloval hospodaření státu. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem. NKÚ je instituce zřízená z Ústavy.

