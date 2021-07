Armáda má hájit zájmy své země

Výkonný výbor KSČM Plzeňského kraje se na svém jednání dne 7. července v Rokycanech kromě jiných bodů zabýval otázkami aktuální politické situace v zemi.

Členové VV KSČM ocenili stažení české armády z alianční mise v Afghánistánu. Armáda by měla hájit především zájmy své země, a ne zájmy Severoatlantické aliance, neboť i ta pochopila, že situaci v zemi vojensky nevyřeší. Současná Evropská unie a NATO zvlášť nejsou zárukou vzájemné a rovné spolupráce, zajištění míru a bezpečnosti. To by si měla uvědomit především vláda a nejvyšší politici v zemi, přitakávající USA a Západu. Odchod z této Aliance je nanejvýš aktuální.

V minulých dnech vyvolala vlnu emocí smrt narkomana romské národnosti v Teplicích. ČR si nechala vnutit Radou Evropy skutečnost, že zákrok policie byl hrubý a nezákonný, přestože pitva prokázala a vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem. Rasová nesnášenlivost je nám tak vnucována z vrcholných orgánů EU a prolíná všemi oblastmi, nedávno ve sportu, nyní s romskými spoluobčany.

V této souvislosti členové poukázali i na další skutečnost, a to, jak se chová ČT jako veřejnoprávní sdělovací prostředek. Možné záporné hospodaření vedlo vedení televize k rozhodnutí nevysílat fotbalovou ligu. Na jedné straně mnohamilionové odměny pro management ČT včetně jejího ředitele, na straně druhé neschopnost poskytovat divákům veřejnou službu, protože i ta fotbalová liga je službou veřejnou. Generální ředitel by měl vysvětlit skutečnou podstatu tohoto záporného rozhodnutí. Občané si dnes říkají, že vlastně s tímto molochem, kterým vzhledem k penězům, jaké se v ČT točí, nikdo nedokáže hnout. A to je velmi smutné.

Plzeňský KV KSČM vyzývá voliče k podpoře programu KSČM, který je programem pro většinu občanů ČR. KSČM navrhuje i to, jak řešit i výše uvedené problémy.

VV KSČM Plzeňského kraje