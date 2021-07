Ilustrační FOTO - Pixabay

Loterie pro očkované

V Polsku začala loterie, kterou se vláda snaží motivovat obyvatele země k vakcinaci proti COVID-19. Účastníci mohou vyhrát automobily, elektrické koloběžky či peníze.

Podmínkou účasti je plné očkování proti nemoci a plnoletost, napsal zpravodajský server TVN24. Loterie potrvá do konce září. »Nech se očkovat, je to šance na návrat k normálu i příležitost vyhrát!« láká Poláky na svém webu polská vláda. Slibuje přitom několik slosování, ve kterém budou moci účastníci vyhrát až čtyřikrát. Během prvních pár hodin se podle šéfa kanceláře premiéra zaregistrovalo do loterie přes 200 000 lidí a prvních několik stovek získalo výhry.

Každý den budou moci lidé získat 200 zlotých (přes 1100 korun) nebo 500 zlotých (přes 2800 korun), jednou týdně pak 50 000 zlotých (přes 280 000 korun) nebo elektrickou koloběžku. V měsíčním slosování je ve hře 100 000 zlotých (přes 560 000 korun) nebo vůz značky Toyota Corolla. Ve finále půjde o milion zlotých (přes 5,6 milionu korun) či automobil Toyota C-HR. Dohromady se podle polských médií mezi výherce rozdělí ceny v hodnotě 22,7 milionu zlotých (přes 127 milionů korun).

Zájemci o výhry se musejí registrovat na určených místech. »To je možné od 1. července do 30. září, ale začínáme se losování účastnit teprve od chvíle, kdy jsme plně očkovaní,« popisuje list Gazeta Wyborcza. Plným očkováním se podle deníku rozumí buď dvě dávky vakcíny, nebo jedna, pokud je preparát jednodávkový.

»Pokud nedosáhneme dostatečné úrovně proočkovanosti, budeme muset počítat se čtvrtou vlnou COVID-19, a v důsledku nelze vyloučit žádné situace, včetně lockdownu,« prohlásil minulý týden při oznamování detailů loterie šéf kanceláře premiéra Michal Dworczyk. »Čím mladší ročníky, tím méně registrovaných nebo očkovaných (...) Vyzýváme k registraci a očkování se. Je to úkol pro nás všechny. Musíme zintenzivnit úsilí, abychom se vyhnuli další vlně,« dodal.

(čtk)