Pchúket se otevřel v pilotním programu

Thajsko znovu otevřelo turistům oblíbenou destinaci - ostrov Pchúket. Cestovatelé plně očkovaní proti COVID-19, kteří mají zároveň negativní test na koronavirus, mohou letět přímo na ostrov a vyhnout se karanténě.

Je to možné v rámci pilotního programu, jenž má přispět k restartu turismu v zemi. Mnoho tamních obchodníků si ovšem od návratu turistů zatím příliš neslibuje a stěžují si, že se na ně zapomnělo, napsala agentura Reuters. Cestovatelé prý spatří jiný Pchúket.

»Uvidí budovy na prodej, domy k pronájmu, zavřený obchod, uzavřenou večerku. Myslíte, že to je dobré prostředí pro turisty? Nikoliv,« domnívá se Srangsan Tchongtan z asociace pro rozvoj podnikatelů v cestovním ruchu na Pchúketu a upozorňuje, že místní podniky naléhavě potřebují menší půjčky, aby se z pandemie zotavily. »Je velmi těžké otevřít... Nemáme rozpočet, nemáme peníze na opravy,« dodal Tchongtan.

Mezitím na ostrov dorazili první očkovaní turisté, napsal Reuters. První zahraniční letadlo přivítaly hasičské vozy. Pro popojíždějící letoun společnosti Etihad, jenž dorazil z Abú Zabí, vytvořily vodní oblouk, popsala agentura AP. Na ostrov přijel i premiér Prajutch Čan-oča, který zdůraznil, že případný úspěch programu vydláždí cestu pro větší otevření hranic, které země plánuje na říjen. »Jsme si vědomi toho, že existuje riziko... Ale musíme ho akceptovat, aby si Thajci mohli vydělávat na živobytí,« konstatoval.

Vláda očekává, že Pchúket navštíví ve třetím čtvrtletí letošního roku kolem 100 000 turistů, což přinese tržby v hodnotě 278 milionů dolarů (téměř šest miliard korun). Pchúket dramatický úbytek turistů zasáhl obzvláště těžce, poznamenala agentura Reuters, podle níž řada lidí ztratila práci, a množství podniků se zavřelo.

Bolestná nezaměstnanost

Ještě v roce 2019 zemi v jihovýchodní Asii navštívilo 40 milionů zahraničních cestovatelů, loni jejich počet klesl o 83 %. Thajsko přišlo o zhruba 50 miliard dolarů (přes bilion korun) v příjmech z cestovního ruchu. Od loňska ztratily práci dva miliony Thajců, kteří před vypuknutím pandemie pracovali v turistickém průmyslu. Guvernér thajské centrální banky se nedávno nechal slyšet, že by mohlo trvat pět až více let, než se turismus v asijské zemi normalizuje.

Manažerka místních lázní Natčakanja Sanguanvongová říká, že řada podniků na Pchúketu z prvních skupin návštěvníků příjmy mít nebude, jelikož se budou ubytovávat ve vládou akreditovaných hotelích. »Naše lázně nemohly znovu otevřít, protože to s sebou nese náklady na služby, personál a nájem,« dodala. Manažer jednoho z místních hotelů Maniš Pratchap očekává ve svém resortu zprvu dvacetiprocentní obsazenost. Později by se podle něj mohla zdvojnásobit. Věří v to, že lidé začnou pilotnímu programu časem důvěřovat.

Pchúket se zahraničním cestovatelům otevírá v době, kdy roste počet případů infekcí v Thajsku, a objevily se pochyby, zda není na lákání turistů příliš brzy, upozornila AP. Cestovatele by prý od cesty mohly rovněž odrazovat protikoronavirová opatření. Na samotném ostrově je však případů koronaviru málo a 70 % obyvatel je očkováno.

Pchúket od zahájení pilotního projektu zrušil nutnost čtrnáctidenní karantény pro návštěvníky ze zahraničí, kteří jsou plně očkovaní. Vakcinace se vyžaduje jen u dospělých turistů, u dětí stačí test. Program je určen pro návštěvníky ze 63 zemí s nízkým rizikem nákazy, včetně ČR. Pokud turisté stráví na Pchúketu 14 dní a budou mít negativní testy na koronavirus, budou se moci vydat i do dalších oblastí Thajska. Na ostrově však budou muset pobývat v předem schválených hotelech, které splňují hygienická opatření a mají naočkováno minimálně 70 % personálu.

Byla to velká sláva, první letadlo po koronavirovém útlumu vítal premiér a vodní slavobrána. Nepoužívá se v letectví často, většinou jen pro první let nových linek, ale tady se brána hodila, Pchúket doufá v restart.

