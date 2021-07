Důl Dukla v Dolní Suché (r. 1924). FOTO - Wikimedia commons

Cenzura na pietním aktu v Havířově zapracovala

Více než stovka lidí si v Havířově připomněla 60. výročí nejtragičtějšího poválečného důlního neštěstí v Československu, při kterém v Dole Dukla zahynulo 108 horníků. K tragédii došlo 7. července 1961.

Pamětníci události, příbuzní zemřelých, bývalí horníci, zástupci města i těžební společnosti OKD se sešli u památníku se jmény všech obětí na hřbitově v Šumbarku, poté pietní akt pokračoval ve smuteční síni. Nemohl však vystoupit přímý účastník havárie, někdejší ředitel Dolu Dukla (v letech 1977-1990) a pozdější poslanec za KSČM Jaroslav Gongol. Podle našich zjištění bylo Gongolovo vystoupení v programu pietního aktu domluveno - za Klub přátel Hornického muzea a za hornické důchodce Dolu Dukla, ale z rozhodnutí primátora Havířova mu bylo znemožněno vystoupit. »Údajně pod záminkou, že by to prodlužovalo celý pietní akt. Já to vidím spíše jako cenzuru,« řekl Gongol Haló novinám.

Jaroslav Gongol.

U pomníku stála čestná stráž krojovaných horníků a báňských záchranářů v ústroji. Hrála hornická dechovka, projevy přednesli havířovský primátor Josef Bělica (ANO) a ředitel provozu OKD David Hájek. Přečetla se jména všech obětí neštěstí.

Trvalá pozornost bezpečnosti práce

Hájek řekl, že důlní neštěstí z roku 1961 je neustále varováním a připomenutím toho, že bezpečnosti práce se musí věnovat co největší úsilí a pozornost. »Vždy svým kolegům připomínám, aby byli důslední ve vyžadování zásad bezpečnosti práce, aby předvídali rizika, která jsou při práci v dole. Když už se tragická událost stane, je to nezvratné a je pozdě na to ptát se, zda jsme nemohli něco udělat jinak, zda jsme opravdu zajistili vše nejlépe, jak jsme mohli,« řekl Hájek.

Požár v Dole Dukla vypukl, když procházející horník nevědomky spustil dopravník, aniž si toho někdo všiml. Gumový pás běžel naprázdno, třením vzplál a od něj se vznítila i dřevěná výztuž. Požár dlouho nikdo nezaregistroval, a když dostal dispečer hlášení o hustém kouři, bylo už pozdě. Oheň se rychle šířil a uzavíral lidem ústupové cesty. O život přišlo 108 lidí, nejmladšímu nebylo ani sedmnáct let, nejstaršímu bylo 56. Zůstalo po nich 63 vdov, 107 sirotků a ještě šest dětí se narodilo po smrti svých otců.

Horníci obnovovali válkou zničené hospodářství

»Já jsem v té době bydlel v brigádnickém domově, takže řada těch kluků mně byla známa. Bohužel hornictví je práce krásná, ale nebezpečná,« řekl Jaroslav Gongol, kterému v roce 1961 bylo 24 let, a v době neštěstí byl přímo v podzemí Dolu Dukla. Pátek 7. 7. 1961 byl jeho teprve pátým pracovním dnem na Dukle.

Dodnes si z osudného dne vybavuje řadu detailů. »Původně jsem myslel, že jde o nějaké možné cvičení, možná nějakou menší havárii. Ale když jsem přišel k jámě a byl jsem o tom informován, tak to na mě zapůsobilo velmi špatně. To je vzpomínka, na kterou nezapomenu. A když jsem pak vyfáral na povrch a viděl tam davy lidí, kteří tam měli známé, příbuzné, záchranáři atd., na to se nezapomene, i když je to 60 let,« řekl Gongol, který na Dole Dukla strávil další tři desítky let a 13 let byl i jeho ředitelem.

Připomínka neštěstí se koná v Havířově každoročně, ale, jak uvedl Gongol, »teprve v posledních letech se na těchto pietních shromážděních začali prezentovat ti, kteří se toužili politicky zviditelnit. Pro mě osobně zcela negativně zapůsobila slova bývalé primátorky města Havířova za ČSSD, že za to si v podstatě mohou samotní havíři, neboť se nechali uplatit přidělením bytů. Dlouho jsem čekal, že za tento, chci věřit, ‚úlet‘ uslyším slova omluvy obětem, ale především jejich rodinám, manželkám a potomkům,« míní Gongol.

Protože k žádné omluvě nedošlo, považuje za svou povinnost tak učinit u příležitosti 60. výročí havárie: »Ne, vy jste se nenechali uplatit, vy jste vyslyšeli výzvu vlády a šli pomoci obnovit válkou zničené hospodářství, ale také vytvořit svým rodinám vhodné podmínky pro výchovu dětí. Ano, dostali jste byty, které byly postaveny z peněz státu, který takto oceňoval vaši náročnou práci. Byly to byty, které pak vláda ČSSD předala panu Bakalovi a Viktoru Koláčkovi za ‚hubičku‘ na stříbrném podnose.«

Důstojné místo pro památník

Pietní akce na hřbitově v Šumbarku se konala poprvé, předtím na jiných místech. Do loňska totiž stál pomník tragédie v areálu bývalého Dolu Dukla, odkud ho město nechalo přestěhovat. Těžba černého uhlí v dole skončila před 14 lety a teď je tam průmyslová zóna. Stěhování památníku se využilo i k jeho restaurování.

Velmi kladně hodnotí nové umístění památníku i Gongol, který řekl, že už jde o čtvrté místo, na kterém se pomník nachází. »První místo bylo na hřbitově v Dolní Suché. Když ten hřbitov začal chátrat, tak jsme se rozhodli, že pomník přemístíme. Přemístili jsme ho na teritorium Dolu Dukla, aby i horníci si byli vědomi, že existuje takové nebezpečí a pracovali bezpečně,« zdůraznil Gongol. Kvůli rozšiřování dolu se památník stěhoval na další místo v jeho areálu, avšak po proměně na průmyslovou zónu už toto místo ztrácelo na důstojnosti. »Jsem přesvědčen, že už tady (v Šumbarku) zůstane. Líbí se mi, jak je to upravené, myslím si, že je to důstojně udělané a že i horníci budou spokojeni,« uzavřel Gongol.

(mh)