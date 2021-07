Export roste nadále rychleji než dovozy

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila v květnu podle předběžných údajů Českého statistického úřadu přebytkem 6,3 miliardy korun, což znamenalo meziročně o 6,9 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 15,1 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 36 mld. Kč. Zlepšila se také bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji (deficit se zmenšil o tři miliardy korun), stroji a zařízeními (přebytek vzrostl o 2,2 mld. Kč) a textiliemi (změnou z pasiva do aktiva o dvě miliardy korun).

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance obchodu se základními kovy (o 6,6 mld. Kč), ropou a zemním plynem (o šest miliard korun, a to z důvodu vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství), dále chemickými látkami a přípravky (o 4,7 mld. Kč) a základními farmaceutickými výrobky (o čtyři miliardy korun).

Vývoz vzrostl meziročně o 41,6 % na 334,3 mld. Kč a dovoz se zvýšil o 38,6 % na 327,9 mld. Kč. Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou května minulého roku, kdy byla ještě v platnosti restriktivní opatření proti koronaviru, uvedli statistici. Květen letošního roku měl také o dva pracovní dny více než květen 2020.

V lednu až květnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 92,3 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst o 79,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz meziročně o 26,3 % a dovoz se zvýšil o 20,5 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy evropské sedmadvacítky skončila v květnu přebytkem 57,5 mld. Kč, který vzrostl meziročně o 11,4 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Francií (o 4,4 mld. Kč) a Německem (o 3,3 mld. Kč). Snížila se naopak kladná bilance obchodu s Nizozemskem (o 1,6 mld. Kč) a o stejnou hodnotu se prohloubil deficit obchodu s Polskem.

Podíl vývozu do států eurozóny tvořil v květnu na celkovém vývozu České republiky 64,8 %, podíl dovozu ze států eurozóny do ČR činil 48,4 %. Vývoz do eurozóny vzrostl o 39,7 % (61,6 mld. Kč) na 216,5 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 45,1 % (49,4 mld. Kč) na 158,7 mld. Kč. Koruna v květnu vůči euru posílila meziročně v průměru o 6,7 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zvětšil meziročně o 4,1 mld. na 49,3 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se o 4,8 mld. Kč zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací. Vzrostl naopak přebytek obchodu se Spojeným královstvím (o 3,1 mld. Kč) a o 2,1 mld. Kč se zmenšil deficit v obchodě s Čínou.

(ici)