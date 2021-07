My Rusko potřebujeme, Rusko nás nikoli

Co Komunistická strana Čech a Moravy předpokládala a před čím od počátku bezdůkazní »vrbětické« hysterie varovala, se stalo bolestnou skutečností. Nikdo není obviněn, pro mezinárodní zatykač nejsou důkazy a čeští podnikatelé přicházejí v Rusku o mnohamilionové zakázky a tamní obchodní partneři jim ukazují záda. Bouří se už i podnikatelské svazy, které po uzavření Českého domu volají po zřízení jakéhosi podnikatelského centra. To by mělo postupně uklízet spoušť v česko-ruských vztazích, napáchanou nesmyslným aktivistickým krokem BIS a následně Vládou ČR a pravicovou opozicí. Celý tento projekt však obsahuje několik neznámých. V prvé řadě kdo by takové centrum financoval. Jak uvedl pro Lidovky.cz mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro: »Minimálně v počátku se určitě neobejde bez podpory státu.«

Další neznámou je, zda Ruská federace o spolupráci s námi ještě vůbec po tom všem bude stát. Málokdo, a zejména někteří hlupáci si totiž nejsou ochotni vůbec připustit, že Rusko nás na nic nepotřebuje, my naopak, stejně jako další evropské státy, Rusko ano. Pokud vláda a pravice vyslechly ohledně prezentace Vrbětic a následných protiruských kroků volání Bruselu, měly by teď také po bruselských byrokratech žádat pro podnikatele náhradu ušlého zisku. To zní přece logicky, ne? Jenže skutečnost se má jinak.

Nejen v Bruselu se nám smějí, a i když nastoupí jiné evropské firmy místo našich, nepřijde odtud ani cent, a Rusové k nám budou odměření a náhradu za české obchodní partnery si už našli. Za blbost se platí, to zaplatí všichni občané v daních, za zradu národních zájmů by se mělo končit však ve vězení. Snad k tomu příští vláda bude mít odvahu.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM