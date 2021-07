Evropské hodnoty?

Střet vedení Evropské unie a maďarského premiéra Orbána, týkající se maďarského zákona o výuce o sexuálních menšinách nabyl v posledních několika dnech na síle. Nejde mně o onen zákon, ale o střet především mezi premiérem Orbánem a nizozemským šéfem vlády Ruttem. Ten kvůli zmíněnému maďarskému zákonu dokonce na adresu maďarského předsedy vlády prohlásil: »Řekl jsem: Zastavte to, musíte zákon stáhnout. A pokud se vám to nelíbí a skutečně říkáte, že evropské hodnoty nejsou vašimi hodnotami, tak musíte přemýšlet nad tím, zda zůstat v Evropské unii.« Silná slova, jistě. Obsahují skrytě jedno tvrzení, že všichni musíme myslit stejně a tzv. evropské hodnoty jsou nadřazeny zkušenostem, historickému chápání dané země, a tedy i jejím zákonům.

Položil jsem si v této souvislosti otázku: Co jsou to ony »evropské hodnoty«? Jestliže se jedním dechem odvoláváme na křesťanskou tradici Evropy a na druhou ji doplňujeme jinými »hodnotami«, co tedy vlastně platí? Křesťanství bylo založeno na svazku muže a ženy – nebo tomu bylo jinak? Ale nechme stranou výklad Bible. Nejen já ji chápu jako soubor zajímavých legend a podobenství, jež vznikala po generace a později byla zachycena v písemné podobě více autory.

To se týká i evangelií vznikajících mnoho let poté, co se skutečně události měly stát a byly i ve své době propagandistickými díly. Je v nich ovšem zachycena zkušenost mnoha generací později doplňovaná příběhy svatých a morálními poučeními z nich vycházejících. A pochopitelně všechno bylo ovlivněno stupněm poznání v dalších dvou tisících letech. To byly ony křesťanské hodnoty, které se ovšem v základních rysech dodnes neliší od odkazu minulosti a jsou nám jako »křesťanské hodnoty« stále prezentovány. Jednotlivé země, jednotlivé celky, jednotlivá společenská seskupení lidí si do tohoto základního učení vložily své zkušenosti a své nacionální či regionální odlišnosti. Ty si pochopitelně státní celky 20. a 21. století přinesly i do sjednocené Evropy. Protože šlo o křesťanské země, samozřejmě i křesťanský pohled na svět. Někdy tolerantní, jindy bigotní, ještě jindy v »národních barvách«. To byly a jsou jejich »evropské hodnoty«. Sjednocení v rozmanitosti. Ale to, že by se »určitá anomálie« také stala »evropskou hodnotou«, neodpovídá pravdě. Je jen skutečností, která vznikla ve spojitosti s tzv. lidskými právy, ač je v této věci v rozporu se samotným křesťanským učením.

To, že většina zemí Unie ona »lidská práva« přijala za své, či spíše se přizpůsobila jejich výkladu, ještě neznamená, že v lecčems se od tohoto pojetí v praxi nemohou lišit. A to je případ maďarského politického vedení, jež na své rozhodnutí, v rámci svých tradic a zkušeností, má právo, dokonce to »lidské«. A vůbec mně nejde o posuzování té či oné anomálie.

Otakar ZMÍTKO