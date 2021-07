Své symboly si nenecháme vzít

Před několika dny ve svém ranním bloku odvysílala Česká televize zajímavou zprávu. Večer ji už nezopakovala. Šlo o informaci o tom, že naše vlajka neodpovídá jakýmsi mezinárodním »zvyklostem« a bude třeba ji nahradit jinou. Následovala »výzva« jakýchsi organizátorů výběru, aby lidé posílali své návrhy, jak »ta nová« by mohla vypadat. Nešlo o recesi, nic takového ve zprávách není prý zvykem. Kdo za touto »iniciativou« však stojí, jsem přeslechl. Snad David Černý, kontroverzní výtvarník, který svou sochou čurajících mužů na mapu republiky ve dvoře jedné restaurace na pražské Malé Straně projevil svůj postoj ke »své vlasti« již před několika lety, či někteří proeurounijní fanatici, anebo možná jiná skupina podobně smýšlejících novátorů.

V České televizi zřejmě dostali okamžitě po odvysílání tolik ohlasů, že raději od opakování zprávy (výzvy) upustili. Chápu, že ti, co se již cítí především Evropany, mám na mysli paní Jourovou a europoslance Piráta Peksu, národní symboly dráždí. Národní symbolika je zřejmě, podle nich, nebezpečný nacionalismus, slovanská vzájemnost pak »reakční« panslavismus. Proto vadí i jazyk, znak, prapor, hymna, výklad dějin. Jinak by nemohli nejen torpédovat přechylování v jazyce, ale ani se stavět za převyprávění naší národní historie, a to nejen v České televizi, ale i ve školách, a tak postupovat podle pokynu BIS, jejž jsme si mohli před nedávnem přečíst v jedné jejich »informaci o stavu unie«.

Nyní ovšem jde »jen« o vlajku. Ale opravdu »jen« o ni? Ta vlajka je jedním z našich národních symbolů už sto let. Zrodila se brzy po vzniku republiky a ani německý nacismus ji nedokázal ve vědomí Čechů zničit. Pod tímto praporem bojovaly naše jednotky na východní a západní frontě a také umíraly. Tento prapor doprovázel všechny významné činy předmnichovské republiky i období po osvobození, včetně éry socialismu. Nedokázalo ho vzít národu ani rozdělení republiky, když jistí novátoři přišli s nápady, které neodpovídaly duchu národní tradice. A zřejmě těmito pokusy torpédování našich národních symbolů neskončilo.

Tady, uprostřed Evropy, žije tisíc pět set let slovanský národ, jenž sám sebe nazval Čechy. Dokázal uhájit svůj jazyk, i když dnes v rámci podivné světovosti se ho »myšlením Evropané« či podivní vykladači lidských práv a svobod pokoušejí měnit, vytvořil si i své symboly, za které bojoval. Jedním z nich je také prapor často zkropený krví. Pokud bychom si ho nechali vzít, pak bychom pošlapali odkaz těch, kteří pod ním položili své životy. A to se nesmí stát, přestože Evropané, jako je Pirát Peksa a další jeho souputníci, se o to budou snažit. Proto se bojím jejich případného volebního úspěchu.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)