Těžit, či netěžit?

V Jesenici, Oráčově a přilehlých obcích ve Středočeském kraji obchází strašidlo. Ne komunismu, ale průmyslu, jak mě informovala moje příbuzná. Máme se bát?

V okolí těchto obcí totiž procházejí geologové a provádějí průzkumné vrty. Bohužel nevím, co konkrétně geologové hledají či zkoumají, ale místní obyvatelé již propadají strachu. Bojí se, že se v okolí začne vrtat, lámat a těžit.

Když jsem tak pro zajímavost koukla na články věnující se nerostnému bohatství v naší rodné kotlině, zaujalo mě, že máme stále pod zemí ještě dost uhlí, uranu, kaolinu, ale i drahých kovů, zlata či mnohokrát skloňovaného lithia. Na suroviny není naše země chudá. Kdybychom dokázali tyto suroviny těžit, mohl by se během několika let dostat rozpočet státu do plusu.

Jenže jsou tu základní problémy. Za prvé místní lidé – bojí se, že by těžba zásadně ovlivnila jejich bydlení, jejich životní prostor. Všichni vědí, jak vypadá krajina kolem povrchových dolů.

Strach je ale ne vždy oprávněný. Ne všechno se loupe svrchu. Existují moderní způsoby těžby, zvláště té hloubkové, s minimální ekologickou zátěží (co se vyláme, se opět vrací vytěžené zpět). Jenže je to utopie. Stát již od roku 1990 systematicky likviduje sektor těžby i průzkumu a v současnosti jednoduše nemá lidi ani stroje. O technologiích nemluvě. Většina velkých dolů skončila v devadesátých letech. Poslední rudný důl v ČR v Dolní Rožínce byl poslán do likvidace v roce 2017. Ohledně technologií, odborníků i zaměstnanců prostě naší zemi ujel vlak.

Jenže kdo má suroviny, má i dobrou pozici na globálním trhu. My máme suroviny, ale neumíme je získat. Pokud bychom je chtěli těžit, museli bychom spoléhat na zahraniční firmy a investory. Jak víme, stát se může přetrhnout v poskytování výhod pro zahraniční korporace, které hledají hlavně levnou a nekvalifikovanou pracovní sílu. V případě těžby je ale situace naprosto nepřehledná, ba zoufalá. A to jsme bývali průmyslovou špičkou!

Přitom by stačilo jen pootevřít dveře a připravit jasnou a přehlednou cestu. Momentálně asi jedinou cestou by bylo nastavit rozumné podmínky pro zahraniční těžaře s cílem zapojení moderních technologií a jasného majoritního zisku pro stát, protože surovina je naše. Zároveň by se mohly opět založit školy, vyškolit odborníci i kvalifikovaní horníci. To vše by zvýšilo zaměstnanost v regionech, a tedy i životní úroveň. Nemalé finanční prostředky by také plynuly dotčeným obcím. Možná bychom tedy měli přemýšlet, jak problém rozumně vyřešit ku prospěchu všech. Suroviny potřeba jsou a budou, moderní společnost bez nich nemůže existovat. A nějak budeme muset napáchané dluhy v našem rozpočtu dříve či později zalátat.

Helena KOČOVÁ