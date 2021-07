Jaderná energetika dostává na frak

Jaderná energetika dostává na frak pomalu, ale jistě, i v České republice. Nerozhodnost vlád v přípravě nových jaderných bloků za posledních více jak dvacet let je dnes pro nás doslova odstrašující a nepochopitelná. Z energetické koncepce ČR se stává cár papíru a po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny PČR se dozajista změní k nepoznání. Mnozí z nás v Kraji Vysočina, kteří se všemožně snažíme a podporujeme ve volebních programech svých politických stran či v různých hospodářských uskupeních a obcích výstavbu nových jaderných bloků v naší lokalitě a bojujeme za dodržování již vládou schválených termínů pro přípravu a realizaci výstavby, dostáváme znovu a znovu různé podpásové rány. Jednu z posledních nám i jádru uštědřil nedávno velice vytížený ministr Havlíček, když předložil třem vybraným uchazečům společně s poptávkovou dokumentací také jakýsi bezpečnostní dotazník. Hrdě prohlašuje, že termín jeho zpracování do konce letošního listopadu nebude mít vliv na zahájení výstavby nového bloku.

Když si uvědomíme, že společnosti mají ještě dalších šest měsíců na zpracování a podání iniciačních nabídek a k tomu navíc dalších dvacet měsíců na zpracování a předložení finálního návrhu, tak je to k pousmání. Podle Havlíčka by se měl konečný kontrakt s vybraným uchazečem podepsat někdy v roce 2024. Tomu ale ani on sám nemůže věřit, protože je velice nepravděpodobné, že k připravovanému tendru bude moci ještě něco říct z pozice ministra průmyslu a obchodu.

Dalším, kdo nezrychluje přípravu stavby, je jistě také takzvaný vládní Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice, který pravděpodobně požehnal i vyřazení z tendru firem z Ruska a Číny.

Mám proto pocit, že jsme s přípravou stavby stále jen a jen na začátku a konečné rozhodnutí je v nedohlednu. Přestože je mi z toho velice smutno, přes všechny problémy slibuji, že budu i nadále ve všech orgánech, které mají vliv na výstavbu pátého bloku, podporovat jeho výstavbu, tak jako doposud ve funkcích, které jsem zastával po roce 1989. Zejména jako starosta a místostarosta obce, předseda Energoregionu 2020, jako zastupitel Kraje Vysočina a člen Jaderné komise rady kraje a v dalších orgánech například při jednáních Energetického Třebíčska.

KSČM, jako jediná levicová politická strana v České republice, dlouhodobě ve svých volebních programech deklaruje podporu výroby elektrické energie z jádra a je znepokojena dosavadním pomalým postupem a stálým odkládáním zásadních rozhodnutí ohledně výstavby nových jaderných bloků, bez kterých ČR nebude schopna zajistit soběstačnost této strategické komodity, které bude i v Evropě v budoucnu nedostatek. I proto mám zájem po mém zvolení poslancem PS PČR aktivně pracovat pro urychlené řešení této problematiky.

Josef ZAHRADNÍČEK, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v Kraji Vysočina