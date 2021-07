Sami sobě nepřítelem

Nestačím se divit mediálním výstupům kolem kauzy Vrbětice. Mám nepříjemné tušení, že začínáme být světu pro smích. Velmi znepokojující byl například rozhovor s šéfem Národní centrály proti organizovanému zločinu, který připustil, že původní vyšetřovatelé výbuchů ve Vrběticích pochybili. Byli prý na odchodu od policie a asi neměli moc velkou motivaci...

To zrovna není dobré PR policie, ale ani České republiky. A to nemluvím o tom, co si o nás asi pomyslí v zahraničí.

Upřímně se nedivím Rusku, konkrétně mluvčí ruského ministerstva zahraničí, podle které »historka« o Vrběticích připomíná příběhy o dobrém vojáku Švejkovi. Bohužel má pravdu. Co vlastně chceme od Ruska, když sami nemáme v celé kauze jasno? Vrbětice jsou, zdá se, pro nás stále jedním velkým otazníkem a »tajemný« příběh kolem muničního skladu zřejmě zůstane ještě dlouhou dobu neodhalen.

Rusko nás zařadilo na seznam nepřátelských zemí. Měli bychom udělat to samé. Tedy sami sebe označit za nepřítele. Protože svým chováním škodíme především sami sobě.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny