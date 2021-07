Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Otrava Bečvy zůstává otevřenou kauzou

Předsedkyní sněmovní vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii v řece Bečvě se stala Marie Pěnčíková (KSČM). V tajné volbě dostala přednost před jedním z iniciátorů vzniku komise a předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a Jaroslavem Holíkem (SPD).

Pěnčíková byla do čela komise vybrána nejtěsnější většinou, obdržela 84 ze 167 odevzdaných hlasů. Jurečka dostal 53 hlasů, Holík 18 hlasů. Výsledky hlasování oznámila místopředsedkyně sněmovní volební komise Monika Jarošová (SPD).

Pěnčíková pro náš list připomněla, že komunističtí poslanci měli ke zřízení vyšetřovací komise zdrženlivý přístup, a to z toho důvodu, že vyšetřování ekologické katastrofy na Bečvě je stále otevřená kauza. »Každopádně když Sněmovna odhlasovala její zřízení, tak jsme se aktivně zapojili a já jsem byla jako místopředsedkyně výboru pro životní prostředí navržena za její členku. Jako předsedkyně komise bych nechtěla pasovat komisi do orgánu, který se bude nějakým způsobem vměšovat do probíhajícího trestního řízení, myslím si, že bychom se měli zaměřit na procedurální pochybení, ke kterým tam údajně došlo, a snažit se o nápravu z legislativní strany,« uvedla poslankyně.

V souladu s dohodami má každá ze sněmovních frakcí v komisi jednoho zástupce. Členy komise jsou kromě Pěnčíkové, Jurečky a Holíka předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, starosta Uherského Hradiště a poslanec ODS Stanislav Blaha, Petr Gazdík (STAN) a František Elfmark (Piráti). Vládní koalici budou zastupovat Alena Gajdůšková (ČSSD) a Jiří Strýček (ANO).

Svá zjištění má komise, jejíž vznik dolní komora schválila v dubnu, předložit do pěti měsíců od svého vzniku. Vyšetřovací komise dostala za úkol hlavně shromáždit veškeré podklady ke katastrofě z 20. září i následným haváriím v uplynulém roce. Dalším úkolem bude prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení. Má také vyhodnotit správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost.

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli vleklému vyšetřování a nejasnostem s ním spojeným. Vyšetřovatel až koncem června obvinil jednoho člověka a jednu firmu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku pro podezření ze spáchání dvou trestných činů. Obviněnému člověku hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest.

Znalec stejně jako ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) již dříve vyloučili, že by původcem otravy byla chemička Deza z holdingu Agrofert. Server iDnes.cz uvedl, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Její ředitel Oldřich Havelka to na dotaz ČTK odmítl.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Do Rady ČRo vybrala Sněmovna Šuchmana

Sněmovna také v tajné volbě zvolila do Rady Českého rozhlasu dosavadního předsedu dozorčí komise ČRo a někdejšího prezidenta Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Šuchmana. Neuspěla tak moderátorka Martina Kociánová ani Zdeněk Musil ze spolku Naděje v pohybu. Šuchman při červnovém veřejném slyšení řekl, že pokud ho poslanci zvolí, skončí jeho členství v dozorčí komisi.

Šuchman obsadí volné místo, které se uvolnilo v dubnu poté, co ho opustil tehdejší ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Při veřejném slyšení se vyslovil mimo jiné pro zvýšení rozhlasových poplatků. »Já jsem zastáncem toho, že by se měly zvednout,« řekl tehdy. Poukázal přitom na to, že od roku 2005 jsou na stejné úrovni. Upozorňoval i na skutečnost, že letos skončí možnost ČRo uplatňovat širší nároky na odpočty daně z přidané hodnoty, a rozhlas tak přijde asi o 130 milionů korun. Bude podle něj muset svůj rozpočet přehodnotit. Do rozhlasové rady ho navrhla Nadace Charty 77.

Rada Českého rozhlasu má devět členů. Jejím prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontrolovat veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu.

(jad)