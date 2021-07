Rozhovor Haló novin s politoložkou a historičkou Markétou Minářovou

Vždy se najdou workoholici i lidé bez smyslu pro povinnost

Jste spoluautorkou publikace věnované historii a současným experimentům s nepodmíněným základním příjmem (NZP). Odkud se vzal váš zájem o tuto problematiku? A na jaké úseky historie se jako historička specializujete?

Vystudovala jsem politologii a moderní historii na Univerzitě Karlově. Prvně jsem se dostala do kontaktu s nepodmíněným příjmem na magisterském studiu na filozofické fakultě, kde jsem se dozvěděla, že v některých koutech světa existuje něco jako garantovaný příjem. Myšlenka mě velice zaujala nejprve z historicko-filozofického hlediska, takže jsem si o této problematice zjistila více informací.

Zjistila jsem, že se o nepodmíněném základním příjmu vede řada debat a existuje i iniciativa za jeho přijetí. Mnoho poznatků jsem se dozvěděla od docenta Marka Hrubce. V souvislosti se stále větší informovaností jsem se rozhodla napsat diplomovou práci, která se věnuje historickému vývoji koncepce garantovaného příjmu.

Ptáte-li se mě, na jaké úseky historie se specializuji, pak tedy především na moderní dějiny a na dějiny Velké Británie, ale v rámci politické historie se konkrétně věnuji utilitarismu Jeremyho Benthama a Thomasi Morovi. Právě na základě rozboru jeho díla Utopie mě napadla myšlenka zabývat se historií nepodmíněného příjmu, neboť právě v tomto jeho spise se objevuje první ukotvení této myšlenky.

Co konkrétně Thomas More napsal ve své Utopii (1516) o nepodmíněném příjmu? Ve škole jsme se učívali, že More jako první předestřel rysy budoucí beztřídní společnosti, tedy komunismu. Můžete o tomto povědět více?

Thomas More ve svém díle Utopie zdůrazňuje zejména to, že lidé si za svoji chudobu většinou nemohou, tudíž je špatné tyto lidi trestat za chudobu. Taktéž kritizuje zahálku, která vede k drancování. More skutečně navrhuje, aby si všichni lidé byli rovni, s jeho dílem je problém ovšem v tom, že čtenáři je hned na začátku sděleno, že se jedná o ironii, takže nevíme, do jaké míry to myslel vážně.

V našem deníku jsme informovali, že aktuálně spatřila světlo světa nová publikace kolektivu autorů nazvaná Základní příjem ve světě, argumenty, experimenty, dějiny. Co v této knize nese váš rukopis?

Kromě celé čtvrté části, věnující se historii nepodmíněného základního příjmu, jsem ve třetí části psala o experimentech, které se odehrály v Asii a Africe.

Odkud berete znalosti o asijské a africké realitě? Vy jste v Asii a Africe pobývala či pracovala?

S Afrikou mám bohaté zkušenosti, a to ať už se jedná o sever Afriky nebo její jih. V Africe, když můžu, tak ráda trávím dovolenou. Například jsem procestovala celou Tanzanii místní hromadnou dopravou. Ale především jsem měla to štěstí pracovat v Jihoafrické republice jako průvodkyně. Znám tedy dobře místní poměry, naučila jsem se jednat s místními i na pracovní úrovni. Jako průvodkyně jsem pobývala v Kapském Městě, ale také v Port Elizabeth nebo v Durbanu.

Co se týče Asie, tak v žádné asijské zemi jsem nikdy osobně nebyla. Zde mám informace skutečně pouze zprostředkované přes jiné zdroje. Nicméně v Íránu budilo zavedení garantovaného příjmu rozpaky, protože v Íránu v posledních 40 letech existovaly dotace, díky kterým lidé ušetřili na topení, palivu a chlebu. Tento program skončil v roce 2011, kdy byl zaveden celostátní základní příjem, který zaručuje každému Íránci v přepočtu asi 45 dolarů na osobu měsíčně. A právě předchozí dotační program přinášel větší finanční výhody.

Při vašich zahraničních cestách jste měla možnost se na místě seznámit s uplatňováním nepodmíněného základního příjmu?

Ne, na místě jsem neměla možnost se s ním blíže seznámit. Nicméně jsem se na NZP ptala několika obyvatel v Jihoafrické republice a ti většinou o ničem nevěděli, protože v době, kdy jsem tam byla, se o NZP mluvilo pouze v politických kruzích.

Jak pomohlo lidem, zejména chudým, v některých afrických zemích zavedení či uplatnění nepodmíněného základní příjmu? Jaké jsou výsledky?

Nejdříve si musíme uvědomit, že mentalita lidí v afrických zemích se liší od mentality Evropanů nebo Američanů. A proto i cíle kladené na NZP v Africe jsou odlišné od cílů kladených na evropské či americké projekty. Zažila jsem, že poté, co dáte Tanzánci jednorázově větší obnos peněz, tak do doby, než ho utratí, přestane pracovat. Neumí si peníze spořit. Přestože se v těchto zemích vytváří uměle zaměstnanost, například tím, že na výdej víza na letišti je potřeba osmi lidí, stejně zde přetrvává vysoká míra chudoby, protože zdejší obyvatelé nejsou schopni investovat. Vytvářet hodnoty sice umí dobře, ale nevědí, jak s nimi naložit.

Takže všechny výzkumy založené na NZP v Africe se snažily zjistit, za jakých podmínek se dá změnit způsob myšlení těchto lidí. Například projekt v Keni zahrnoval 295 vesnic, přičemž tyto vesnice byly rozděleny do čtyř skupin, kdy první skupina vesnic nedostala nic. Druhá skupina vesnic přijímala NZP dlouhodobě po dobu 12 let; třetí skupina vesnic dostávala NZP po dobu dvou let a poslední skupina obdržela paušální částku. Jednoznačně se ukazuje, že čím dlouhodoběji je NZP pobírán, tím více myšlení lidí mění. Skutečně si tam lidé začínají spořit a díky tomu se mohou vzdělávat nebo začít podnikat, mají více možností. U krátkodobějších projektů to tak slavné není.

Není tedy NZP vhodný jen pro společnosti méně rozvinuté, kde je velká všeobecná bída, a pak jistý příjem pro všechny bez ohledu na okolnosti a podmínky má svůj význam?

V méně rozvinutých oblastech je více možností a především snáze se zde experimenty provádějí. Jedná se ovšem o experimenty, které po nějaké době skončí a následně se vyhodnocují. V některých zemích, jako je například Uganda, měl pilotní program NZP velký úspěch. Experiment byl prováděn na padesáti domácnostech a přinesl opravdu velké benefity, ať už šlo o zdravotní péči nebo vzdělávání žen a dívek.

V návaznosti na tento úspěch by chtěli organizátoři rozšířit projekt do dalších oblastí. Musí ale hledat sponzory. Stejně tak musí hledat sponzory i na experimenty prováděné v Evropě. Rozhodně to ale neznamená, že NZP je vhodný pouze pro méně rozvinuté země, jeho myšlenka je univerzální a aplikovatelná na všechny země. V rozvinutých zemích, jako je Německo, se experimenty teprve zkoumají a zatím probíhají. A později se budou vyhodnocovat data.

Jistě slýcháte, že jakýkoli příjem vyplácený bezpracně snižuje osobní iniciativu člověka. Jak argumentujete, že tomu tak není?

Tato myšlenka zahálky rezonuje už od dob Ioanna Lodovica Vivese, který již v 16. století ve svém spise De Subvencione Pauperum prohlásil, že takovýto příjem vyvede lidi z chudoby, ale samozřejmě se najdou tací, kteří jej využijí k zahálce. A tak to podle mě je. Vždy se najdou lidé, kteří i když budou pobírat NZP, zůstanou workoholiky, stejně tak jako se najdou lidé, kteří mohou zcela ztratit smysl pro povinnost. Rozhodně, i ze statistického hlediska, se jedná o minoritu.

Lidé k osobnímu životu potřebují smysl, a je na nich, jaký smysl tomu životu dají. NZP jim má k tomu jenom pomoci.

Pokud znáte zblízka i Jihoafrickou republiku, o níž se často říká, že tam probíhá apartheid naruby, tedy že černošské obyvatelstvo utiskuje bělošské, můžete nám říci, je-li to pravda? Setkala jste se s takovými projevy?

Osobně jsem se nesetkala s žádnou formou rasismu. Takže to nemohu komentovat. V Jihoafrické republice žije do velké míry stejně rozvrstvená společnost jako kdekoli jinde na světě. Máte zde kriminálníky, ale i velice ochotné obyvatele, kteří vám v tísni rádi pomohou. Rozhodně pracovníci jejich bezpečnostních složek státu jsou velmi nápomocní.

Jaké byly vaše obecné poznatky z dalších afrických zemí, které jste navštívila?

Obecně musím říci, že nejdříve si musíte zvyknout na jinou kulturu a úplně jiné myšlení lidí, které se skutečně hodně liší od toho evropského. Nicméně když ty lidi poznáte a pracujete s nimi, tak si na ně zvyknete a zjistíte, že jsou to velmi milí lidé. Kromě jednoho incidentu v Kapském Městě jsem se vždy cítila v bezpečí.

Aljaška je jedním ze států USA, tedy země rozvinutého kapitalismu, kde se také uplatňuje nepodmíněný základní příjem. Jaké jsou tamní poznatky?

S trochou nadsázky na příkladu Aljašky můžeme demonstrovat slavný citát, že »Amerika je země neomezených možností«. Už v šedesátých letech, kdy prezident Nixon mluvil o boji s chudobou, bylo jasné, že Aljaška je pro určitý garantovaný příjem ideální oblastí. Díky svému nerostnému bohatství je samozřejmě v jiném postavení než například Keňa nebo Namibie. Stran osobního rozvoje, s ohledem na geografické vzdálenosti a klimatické podmínky, jsou možnosti obyvatel velmi podobné. Při snaze o vyšší vzdělání totiž nezáleží na tom, jestli žijete v malé vesničce na savaně nebo uprostřed aljašské tundry.

Faktem zůstává, že systém dividend, který byl na Aljašce nastolen, funguje již 40 let. Po tuto dobu jsou zde pravidelně přerozdělovány finanční dávky všem obyvatelům Aljašky. Během těchto let nebyl žádný problém s tím, že by se snížila produktivita práce. A lidem tento příjem zkvalitnil život, tudíž nikdo na Aljašce nemá v úmyslu s projektem skončit.

Velmi lidnaté státy jako Brazílie (212 milionů obyvatel) či Indie (1,5 miliardy obyvatel) také experimentují s nepodmíněným základním příjmem. Jaké jsou jejich zkušenosti? V Brazílii nyní vládne velmi pravicový asociální prezident Bolsonaro, tak je přinejmenším zvláštní, že zrovna v této zemi se možná něco nového rodí.

Jak v Brazílii, tak v Indii se nepodmíněný základní příjem velice osvědčil. V Indii byl projekt spuštěn na dobu tří let – od roku 2010 do roku 2012 – a jak už jsem uvedla výše, přinesl podstatná pozitiva.

Pravidelnou rentu po tuto dobu pobíralo celkem šest tisíc mužů, žen a dětí. Přičemž již v průběhu experimentu se ukázalo, že NZP má pozitivní dopad zvláště u dětí, kterým bylo možné sehnat obživu, a také u žen, které díky získání finančních prostředků mají větší vliv v domácnosti.

Co se týče Brazílie, velký podíl na zavedení NZP měl významný ekonom a senátor Eduardo Suplicy, který si NZP skutečně vybojoval a již v roce 2003 byl schválen zákon o základním příjmu. V Brazílii jsou zavedeny tři systémy sociálních dávek, přičemž jeden z těchto systémů je zcela nepodmíněný. V Brazílii navíc funguje program Bolsa familia, což je takový klíč, podle kterého se určuje, kdo jak vysoký příjem obdrží. Je pravda, že prezident Bolsonaro se zcela veřejně snažil, aby byl příjem snížen na polovinu, ale v současném konfliktu mezi občany a vládou se vláda zaměřuje na možnost, že program Bolsa familia rozšíří na více osob. Na příkladech Indie a Brazílie můžeme velmi dobře vidět, že je možné, aby tyto programy byly zaváděny a fungovaly.

Pokud se někdo zeptá, v čem spočívá největší přínos institutu nepodmíněného základního příjmu, čím lidskou společnost posouvá kupředu, jak odpovídáte?

Největší pozitivní dopady NZP budou vždy nejvíce patrné v Africe, protože tam skutečně lidé nemají prostředky ke vzdělání a tím i možnost se uplatnit. V rozvinutých státech k velkým změnám nejspíš nedojde, protože zde možnost obživy je. Stručně řečeno, zatímco u rozvinutých států se bavíme o zkvalitnění stávající životní úrovně, u Afriky mluvíme o celkové změně životních podmínek. A to je to, co lidskou společnost může někam posunout, to, že lidé nemusí umírat hlady a každý by skutečně mohl získat alespoň základní vzdělání.

Monika HOŘENÍ