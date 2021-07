Ilustrační FOTO - Pixabay

Stavební zákon – marnost nad marnost

Senát nepřekvapivě a jednomyslně vetoval návrh nového zákona o územním plánování a stavebním řádu (ÚPSŘ), který předtím hlasy poslanců za ANO, SPD a třech sociálních demokratů schválila Sněmovna. Po dlouhé době tak vykonal dobrý skutek.

Návrh nového zákona o ÚPSŘ ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Vlády ČR, dále znetvořený některými poslaneckými návrhy, je paskvil, který je možné jen zamítnout. Nelze ho návrhy na dílčí korekce zachránit. Problém je ale mnohem hlubší, chce se říci »Marnost nad marnost!«. Územní plánování má slaďovat na relativně přijatelném základě často objektivně silně rozporné zájmy na využití území. Tato základní a vcelku pochopitelná skutečnost je ale věcí neznámou pro MMR, které by se vzhledem ke své dlouhodobé praxi mělo nazývat Ministerstvem pro devastaci územních vztahů, aby veřejnost neuvádělo v omyl. Byť špatná práce MMR není jedinou příčinou, jisté je, že významně přispívá k neefektivnímu rozvoji územních vztahů v České republice. Ve zkratce ho lze shrnout třemi základními protiklady:

1. Soustřeďování hospodářských a dalších aktivit do Prahy a několika dalších velkých měst na jedné straně, a sociálně ekonomická likvidace venkova na straně druhé.

2. Vzdalování plánování a rozhodování od řešených lokalit a záměrů občanů, samospráv měst a obcí, v rozporu s principem subsidiarity.

3. Omezování práv na informace, účasti na rozhodování a na soudní ochranu občanů, občanských sdružení, samospráv obcí a dotčených orgánů státní správy chránících jiné veřejné zájmy.

Že oficiální deklarace mluví o něčem jiném, na věci mnoho nemění.

Trochu z historie

Poměrně komplexní územní plánování jsme měli za socialismu. Symbolem byl zákon o ÚPSŘ č. 50/1976 Sb. Jeho kritika po roce 1989 byla založena na tom, že nepočítal s tržní ekonomikou, významnějším soukromým vlastnictvím a s nutností posuzovat plány, včetně územních, koncepce a investiční záměry z hlediska dopadů na životní prostředí. Tehdejší gesční ministr – předseda Federálního výboru pro životní prostředí Josef Vavroušek - prosadil na jaře 1992 jeho významnou novelu. Nahradila četné direktivy pružnějšími limity využití území a obsahovala odkazy na nově vznikající předpisy k ochraně složek životního prostředí. V situaci, kdy za základ rozvoje byla v roce 1990 postavena obec s tím, že stát jí do jejich věcí nemá moc mluvit, šlo o jediný možný přístup.

Praxi ale příliš neovlivnil, protože ve volbách 1992 vítězní ekonomičtí fundamentalisté ho ignorovali s tím, že trh vše ukáže. Suverenita obce sice brzdila schvalování některých významných, často silně nešetrných infrastrukturních staveb, ale relativně komplexní rozvoj území (za socialismu kulhala jen ochrana životního prostředí, zejména pro nedostatečnou legislativu) skončil. Jistě i proto, že obnovené soukromé vlastnictví se stalo posvátnou krávou, zatímco pojem »veřejný zájem« byl záměrně upozaděn. I když byla možnost ve vyjmenovaných případech vyvlastňovat ve veřejném zájmu za náhradu, úřady k ní sahaly jen výjimečně z obavy, že budou obviněni z komunistických praktik.

Fungoval smíšený model řízení, tj. orgány územního plánování a stavebního řádu působily při krajských a městských samosprávách v rámci tzv. přenesené působnosti státní správy. Zadávání a schvalování územních plánů bylo v pravomoci samosprávy, systém pořizování, projednávání územních plánů, územní a stavební řízení bylo v režimu přenesené státní správy.

Novela zákona o ÚPSŘ z roku 1998 zavedla závaznost klíčových infrastrukturních staveb, obsažených v krajských územních plánech, pro územní plány obcí a měst. V případě spojové a potrubní infrastruktury nevznikaly zásadní problémy. Těžké kolize byly u části staveb dopravní infrastruktury. Dopravně neodůvodněné zlepšování plavebních podmínek a často nešetrné, o to brutálněji prosazované trasy dálnic, se stávaly bitevním polem rejdařů a dálničářů proti ekologům a postiženým obcím. Od projektantů a ředitelstvími stanovených tras se prý neustupuje za žádných okolností, promrhané miliardy, zničené životní prostředí ani maléry, kdy se spor o trasu protáhne na 30 let, jako je tomu v případě severní části vnějšího okruhu Prahy, nehrají větší roli. Jen se jejich prostřednictvím skandalizují ekologové a jiní kverulanti. Zvůle a arogance rejdařů a dálničářů nezná mezí, politici vesměs naslouchají jen jim, a venkov, životní prostředí a veřejné zdraví jsou jim ukradené.

Byly i další příčiny pomalého povolování některých staveb. Nepřetržitě klesající úroveň státní správy (plně se týká i MMR, jinak by současný paskvil nemohl vzniknout) a neustálé legislativní změny (dílčích účelových novel zákona o ÚPSŘ bylo mnoho, většinou jenom s nepatrným dopadem, nebo v reakci na vznik krajů a zrušení okresních úřadů, velmi často se ale měnily i mnohé jiné související zákony - investoři a projektanti na ně nebyli schopni rychle reagovat). Do toho se přimíchaly spekulace s pozemky, nejen při sporu o dálniční obchvat Plzně.

Tyto trendy posílil nový zákon o ÚPSŘ č.183/2006 Sb. Mimo jiné upevnil priority u staveb technické infrastruktury, do priorit zahrnul i územní systémy ekologické stability krajiny. Jejich obnova v praxi postupovala hlemýždím tempem, nejčastěji pro nevyřešené majetkové vztahy k příslušným pozemkům. Pomalým tempem postupovaly a postupují dodnes tzv. komplexní pozemkové úpravy, které měly tuto problematiku řešit.

Ministerské podrazy

Územní plánování má slaďovat různé, nejednou i protichůdné veřejné i soukromé zájmy na využívání území. Má usilovat o relativně komplexní rozvoj území. Tyto základní skutečnosti jsou ale na MMR věcí neznámou. Tam znají jen jeden zájem – rychle povolovat stavby, značka prakticky kdekoliv cokoliv, sebezávadnější projekty nevadí. Veřejné zdraví, životní prostředí, historické památky, sociální kontext záměrů atd. může vzít čert, hlavně když se bude stavět.

K prosazení této scestné představy vedení MMR použilo několika hrubých podrazů:

1) Provedlo privatizaci fundamentální úlohy státu v tom smyslu, že přípravu nového zákona o ÚPSŘ svěřilo Hospodářské komoře, lobbistické organizaci mimo jiné velkých stavebních firem.

2) Navrhlo systém, kdy bude jeden velký stavební superúřad a jeho krajské pobočky a okresní detašovaná pracoviště plně v režimu státní správy, který bude rozhodovat jak o pořizování a změnách územních plánů krajů a obcí, tak o povolování staveb s tím, že závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nemusí respektovat.

3) Navrhlo sloučit posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), územní řízení a stavební řízení, ačkoliv každé z nich řeší jiné úkoly a jinou podrobnost záměrů.

4) Navrhlo stanovit závazné lhůty pro vyjádření a rozhodování s tím, že v případě jejich nedodržení se uplatní fikce souhlasného vyjádření a stavby se automaticky povolí.

5) Závěry jedné zahraniční studie, která zkoumala podmínky povolování průmyslových hal, vydává za obecnou praxi povolování staveb v ČR.

6) Relativizuje konsenzus, že platné normy všeho druhu je nutné při povolování staveb vždy dodržet. Nejde tu jen o navrhovanou možnost povolovat jako byty objekty bez oken, to je jen špička ledovce!

O co se tu jedná

Ad 1) Privatizace úloh státu by měla být trestným činem, což ale v ČR nehrozí. Ironií je, že Hospodářská komora za své podniky lobbuje nejednou tak idiotsky, že jim velice škodí. Její boj za předčasné rozvolnění protikoronavirových opatření viceprezidentem komory Prouzou, je jedním z řady případů. Byl to cestovní ruch a obchod, za něž Prouza tolik lobboval, které kvůli tomu zbytečně utrpěly další rozsáhlé škody.

Ad 2) Jde prakticky o likvidaci územního plánování a právního státu. Na zadávání a vypracovávání územních plánů musí mít rozhodující vliv příslušná samospráva. Její potřeby nelze ignorovat. Stanoviska dotčených orgánů státní správy musí zůstat závazná, jinak tady zavádějí »divoký západ«.

Ad 3) Posuzování vlivů na životní prostředí je odborná expertiza, která má určit, zda je v daném území realizace příslušného projektu s možnými významnými negativními dopady na životní prostředí a veřejné zdraví únosná, a pokud ano, tak za jakých podmínek.

Územní řízení je úřední procedura, která zkoumá, zda projekt splňuje platné zákony a normy všeho druhu a zájmy sousedních subjektů k umístění v příslušném území.

Stavební řízení je úřední procedura, která zkoumá, zda projekt splňuje platné technické, protipožární, protiepidemické, ekologické a další platné normy.

U velkých staveb, pokud není EIA, nemá smysl uvažovat o přípravě žádosti o územní rozhodnutí. Co kdyby EIA shledala, že projekt stavby je neúnosný. Pokud není platné územní rozhodnutí, nemá smysl vypracovávat projekt stavby. Co kdyby územní rozhodnutí nebylo schváleno. Představa tvůrců nového zákona o ÚPSŘ, že se tyto procesy mohou sloučit v jeden, svědčí buď o naprosté neznalosti problematiky, nebo že jejich záměrem je učinit ze všech tří procesů sloučením formalitu. Prý ať je předložený projekt dobrý nebo špatný a pro danou lokalitu je únosný nebo neúnosný, musí se rychle schválit, i kdyby měl po dokončení spadnout uživatelům na hlavu. Nepřeháním. Obnovená česká demokracie, podobně jako meziválečné Československo, se může »pochlubit« novými stavbami, které se zřítily i bez nového stavebního zákona. Nejde jen o obchodní dům Breda v Opavě.

EIA se provádí jen u projektů s významným možným negativním dopadem na životní prostředí. To je malý zlomek povolovaných staveb. Sloučení územního a stavebního řízení v jedno je možné i v současné praxi u drobných staveb typu rodinných domků. U velkých staveb je to zjevný nesmysl. Těžko předpokládat, že bude provedena EIA, žádost o územní rozhodnutí a žádost o stavební povolení s tím, že například EIA zjistí, že příslušnou stavbu v daném území vůbec nelze povolit.

Ad 4) Stanovení závazné lhůty pro vyjádření, při jejímž nedodržení je to považováno za souhlas, jakož i schválení stavby s tím, že jinak je schválena automaticky, je výsměchem právnímu státu i zdravému rozumu. Stojí zřejmě na předpokladu, že k povolení předkládané projekty jsou bezkonfliktní a bezchybné, ač opak je nejednou pravdou. Pokud by měl v takové situaci stavební úřad bezchybně rozhodovat, musel by je velmi často zamítat. Pokud ale bude řízen státem s tím, že musí prakticky všechno rychle povolit, nebude tak moci činit. Zřejmě se tu spoléhá na praxi, že za stanovený měsíc, u složitých staveb dva, popř. tři měsíce, se nerozhodne a stavba tak bude automaticky povolena, byť by byla sebezávadnější.

Ze stejného důvodu je problematický i požadovaný mechanismus, že přípustné jsou jen ty námitky, které účastník řízení ve stanovené lhůtě na stavební úřad podá. U větších složitých, nekvalitních projektů staveb účastník řízení ani stavební úřad nemusí v dané lhůtě mnohé závady odhalit.

Ad 5) Na podivnost zdůvodňující Studie bylo poukázáno mnohokrát, ale na poslance podle všeho takové upozornění neudělala větší dojem. Tento podvod ze strany MMR by měl stačit k zamítnutí předloženého návrhu. Problém je, že také mnoho poslanců vidí rychlé povolování staveb za mnohem důležitější než jiné veřejné zájmy. To je špatné.

Ad 6) K možnosti ignorovat platné normy se těžko co dodává. Jsou společnosti, které takovou praxi posuzují jako sabotáž. Zřejmě ani skutečnost, že občas spadne stavba z důvodu vadného projektu (důvodem ale může být i vadné provedení nebo vadný způsob využívání), pro mnohé poslance nic neznamená.

Jak by měl nový

zákon vypadat

Nemyslím si, že by stávající zákon o ÚPSŘ byl vyloženě špatný, byť určité vady má. Základní změnou proti současné praxi by mělo být uzákonění povinnosti vypracovávat jen relativně komplexní územní plány, podobně možnosti jejich změn a realizace. Stručně řečeno, řešit se stejným zájmem a odborností zastavěné území i krajinu celého správního území. Když se povoluje výstavba bytů, musí se současně jednoznačně a závazně vyřešit i problém technické a občanské vybavenosti (školy, školky, zdravotní střediska, sportovní a kulturní zařízení, veřejná zeleň atd.) i dopravní obsluhy. Stavět holé byty s tím, že jejich obyvatelé budou užívat okolní, často nedostatečnou nebo i značně vzdálenou občanskou vybavenost, a porostou jim náklady i dopravní náročnost jejich života, je zjevně špatné.

Uzákonění digitalizace celého územního plánování včetně procedur projednávání a procedur řízení u stavebních úřadů je na místě. Na Praze 13 ale digitalizace stavebního úřadu probíhá již řadu let a její povinnost stanovenou zákonem nepotřebovala. Problém je, že čím je starší stavba, tím o ní bývá méně údajů, resp. hůř se digitalizuje. Také na Praze 13 digitalizace probíhá od panelové výstavby, která vznikala až po roce 1980.

Otázkou je, zda v územním řízení konečně důsledně od dotčených nevyžadovat předložení připomínek v určité lhůtě s tím, že později uplatněné připomínky skutečně nebudou brány v úvahu. Totiž, takový postup v zásadě již mnoho let existuje. Problémem je rozpornost zájmů, zvýšená špatným ustanovením občanského zákona, že tzv. objektivní škody, tj. škody způsobené řádným provozem povolených technologií, nese poškozený, nikoliv jejich původce. To samozřejmě významně zvyšuje konfliktnost řízení probíhajících na stavebních úřadech. Problémem je samozřejmě skutečnost, že stavební úřady pracují vesměs pod nejednou i hrubým nátlakem těch či oněch vlivných subjektů.

Je nutné respektovat, že je to především nízká kvalita návrhů územních plánů a projektů, jež je základem konfliktů a zdržení při schvalování na příslušném zastupitelstvu či stavebním úřadu. Dokud se na této praxi něco nezmění, těžko zkvalitníme výstavbu. Musí být samozřejmé, že hrubě závadné návrhy územních plánů a jejich změn, nekvalitní žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, se ve veřejném zájmu zamítají a nikoliv povolují, jak prosazuje MMR, velká stavební lobby a různé skupiny kmotrů. Mělo by tu platit totéž, co deklaruje policie: »Pomáhat a chránit«, Chránit slušné žijící a podnikající v území, nikoliv gaunery, snažící se vydělat bez ohledu na následky, tedy podle hesla »po mně potopa«.

Jan ZEMAN