»Hate« a kandidát Michálek

Piráti nám začali představovat své priority, jež nás mají přesvědčit, že oni jsou ti praví, kteří mají řídit tuto zem. Proto jsme se mohli seznámit dokonce s klipem poslance Michálka, designovaného ministra spravedlnosti, jak s lasem chytá jakéhosi korupčníka. Jde beze sporu o nápaditý spot. Kovboj Michálek nám tak ukazuje, jak si to vypořádá s korupcí. Zajímavé ovšem je, že je to tentýž pán, který za tchajwanské peníze navštívil Tchaj-pej (i se svou partnerkou) a společně s pražským primátorem napomohl k narušení našich vztahů s Čínou. Pán, který se ke svým spolupracovníkům choval poněkud nadřazeně, což tehdy dlouho rozebírala média. Je právník, ale i fyzik, studoval, jak jinak, i v Americe. Má tedy patent na to být ministrem spravedlnosti. Proto nám ve svém klipu také zdůraznil, že nejde o žádné »hate«.

A tady jsem musel vzít do ruky slovník. Co je to hate (hejt)? Pokud měl na mysli anglické slovíčko, pak překlad zní »nenávist, zášť«. Kandidát na ministra spravedlnosti tedy korupci nenávidí. Ale, proč pak za peníze tchajpejské vlády odejel i s partnerkou na Tchaj-wan? Nebo je zvykem se nechat hostit cizí vládou nebo jiným tamním donátorem, aby následně, po návratu domů, to znamenalo protičínské kroky? A vůbec nejde o to, že ony kroky udělal pražský primátor Hřib, jenž spolu Michálkovými se účastnil se svou ženou také této cesty. Pokud si to pan Michálek neuvědomil, pak špatně chápe slovo »hate«, anebo měl na mysli jiný jazyk, v němž toto slovo znamená něco zcela jiného. Pro ministra spravedlnosti to není právě dobré vysvědčení.

Na Tchaj-wan jel následně po nich i předseda Senátu Vystrčil. Ten však, ač jeho cesta byla také kontraverzní, za peníze Senátu. Ač i on přispěl k zhoršeným vztahům s Čínou, nešlo o korupční jednání. Jen o hloupost. Ale budiž. Každý jsme nějaký. Jenže ti dva z vedení Pirátů tam nejeli za své. Ani za prostředky svých manželek. Takže jak je to s tím jeho »hate«?

Dnes ten klip už nikde nenajdete. I server Seznam ho vymazal. To »hate« a laso, jež odkoukal za svých studií za mořem, nemělo dobrý ohlas. A to důvodem nebyla ani ona protistranou zaplacená cesta na Tchaj-wan.

Jaroslav KOJZAR