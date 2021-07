Rozhovor Haló novin s Nikolajem Vasiljevičem Šulipou, obyvatelem šedé zóny na Donbase

Holubi jsou symbolem míru a přátelství

Bydlíte v ulici Vzletnaja v Doněcku, která je v přední linii již osmý rok, není tu jediný dům, který by nebyl poškozen. Nyní v této ulici žije několik lidí, většinou důchodci, horníci, kteří celý život pracovali v nedalekých dolech. Stavěli jste své domy vlastníma rukama, žili v nich celý život a chápu, že je nechcete opustit, navzdory pravidelným zásahům ukrajinských granátů. Můžete to nějak okomentovat?

Na začátku války, v roce 2014, byla tato oblast první, kdo trpěl ukrajinským ostřelováním. Ukrajinská armáda doháněla personál, aby potlačila proruské povstání na Donbasu. Milice, dřívější horníci a dělníci, stejně jako ruští dobrovolníci, kteří je podporovali, chtěli převzít kontrolu nad zdejší kontrolní věží letiště a přistávací dráhou, aby zastavili přesun ukrajinské armády na Donbas. Nebyli připraveni na to, že Ukrajina zahájí masivní totální válku za použití armády, natož že by zaútočila na civilní obyvatelstvo pomocí odstřelování z vojenských letadel. Některé milice přišly bez zbraní, doslova s holemi, a doněčtí velitelé chtěli vyjednávat s ukrajinskou armádou, aby se vyhnuli krveprolití. Kyjev však na to reagoval tvrdou represivní operací, aniž by varoval před zahájením palby nejen na milice, ale také civilní čtvrti obce ležící poblíž letiště 26. května 2014.

V té době již v Doněcku proběhlo referendum o sebeurčení. Většina obyvatel Donbasu, včetně těch z jeho území, která jsou nyní pod kontrolou Ukrajiny, hlasovala pro jeho odtržení a vytvoření vlastní republiky. Místo dialogu Ukrajina vyhlásila antiteroristickou operaci (ATO). Od toho dne začaly krvavé dny Donbasu a oblasti sousedící s letištěm se staly vyloučenou zónou, kam veřejná doprava nejezdila a také sanitka nemohla vždy přijet kvůli neustálému ostřelování.

Dostala jsem se k vám autobusem, zastávka je na ulici poblíž vyhořelého stánku, který dostal přímý zásah. Asfalt byl rozbitý minami, které sem létají ze strany Ukrajiny. Přímo naproti plotu letiště stojí dům. Když jste mne oslovil, Nikolaji Vasiljeviči, okamžitě jste mě vedl na dvůr, ukazoval mi váš milovaný holubník. Holubům se věnujete více než půl století a holub, jak známo, symbolizuje mír. Během války jste jich hodně ztratil. Kolik asi tak?

Mám holuby 58 let, v šesti letech jsem dostal svého prvního holuba a ten mi zůstal po zbytek mého života. Před válkou jsem měl 250 holubů, přišel jsem skoro o všechny, jen 22 jich bylo zachráněno. Schoval jsem je kamkoli to šlo, hlavně u své tchýně, pokoušel jsem se je dát do sklepa anebo na půdu. A pak během bitev mi mé holuby začali lovit dravci. I v měsících, kdy byly boje tak intenzivní, že místní obyvatelé byli z bezpečnostních důvodů evakuováni z ulic nejblíže k letišti, jsem chodil každý den navštívit své mazlíčky.

Povězte nám, jak začala válka na Donbasu?

Dne 26. května 2014 jsem byl zaneprázdněn domácími pracemi. Šel jsem pro něco domů a pak to začalo řvát. Vrtulníky a letadla letěly, začalo se odstřelovat letiště, milice ustupovaly, pak už Ukrajina přistoupila k plnému použití armády, přeletěly nám nad hlavy vrtulníky a bez rozdílu střílely i do zelených ploch, měl jsem velké množství nábojnic na dvoře. Letěly tak nízko, že bylo možné dokonce vidět tváře pilotů. Stříleli z kulometů velkého kalibru, stříleli i z letadel s raketami.

Pro každého to byl samozřejmě neočekávaný šok. Bylo tam hodně civilních obyvatel a také novináři. Ukryl se se mnou jeden zpravodaj z Izraele. A když se setmělo, vytáhl jsem ho zpod ostřelování. Dal mi křížek na památku a já ho stále opatruji.

Proč to bylo pro místní obyvatele překvapení a šok?

No, mysleli jsme si, že nebude nikdo střílet, zejména na civilisty. Proč? V čem je logika zabíjet obyčejné civilisty, kteří nikomu neublížili? Stříleli na vše, na sanitku, na civilní objekty, prostě na vše.

Zabíjeli vás schválně?

Ano, samozřejmě. Dne 26. května zemřelo mnoho chlapců, měl jsem jednoho zraněného, obvazoval jsem ho a druhý seděl, modlil se, tak jsem se ho zeptal, co se vlastně stalo, a on mi odpověděl, že kamaráda rozřezali na polovinu před jejich očima. Pokud však poblíž byly alespoň milice, byl klid, ale jak tam nikdo nestál, nebo to bylo dále do vesnice, tak nás bili také. Všichni civilisté, kteří neopustili Donbas v nejtěžších prvních měsících války, jednomyslně říkají, že šlo o represivní operaci, akt zastrašování od ukrajinské armády. Jak v Okťábrskoje, tak v jiných sektorech fronty, uspořádala tzv. valící se ostřelování, nezasáhlo to body na pozicích a citlivých místech, ale letadla letěla postupně, začala odstřelovat letiště, tím milice začaly ustupovat, poté už Ukrajina přišla s veškerou armádou. Pro každého to bylo samozřejmě neočekávané. V tu dobu ukrajinští politici zároveň odlidšťovali místní obyvatele, vytvářeli nám obraz nepřítele a nazývali nás spolupachateli teroristů.

Byl jste na referendu 11. května 2014?

Samozřejmě jsem byl, byli tam všichni moji přátelé!

Proč jste do toho šel?

No, jak by to mohlo být jinak? Musel jsem něco udělat!

Ať křičí Heil Hitler? U mě doma, v mé zemi? Ne, to se nestane. Co současní nacisti udělali v Kyjevě? A co v Oděse, kde 2. května upalovali lidi! Kdybychom nehlasovali v referendu, byl by Doněck druhou Oděsou. Vypálili by nás všechny.

Kolik lidí utrpělo první den, kdy válka přišla do Doněcku?

Nevím jistě, na to nebyl vůbec čas, ale opravdu hodně. Mnoho mých známých bylo zabito. Když se odehrály bitvy o letiště, vyhodili mě odsud, ale přišel jsem nakrmit své holuby. Jel jsem nejprve autem a pak stříleli, slyšel jsem minomet, který vycházel mým směrem, z ukrajinských pozic. Padl jsem na zem a lehnul si, pak zase pokračoval. Když byli nacisté vyhozeni z letiště, výbuchy už nebyly slyšet, ačkoli granáty pořád letěly. Během jednoho z těchto útoků byl zabit bratr mého přítele. I já jsem se dostal pod toto ostřelování, spadl jsem pod plot a lehnul si. Odvážil jsem se zvednout a odejít až ráno a viděl jsem, že zemřelý leží na silnici. Ležel tam tři dny, musel jsem to říct jeho bratrovi. Bylo nemožné naložit jeho tělo do auta a odvézt, dokud nedorazil tým, který sbírá mrtvé z těchto bojových linií.

Tři a půl měsíce jsme bydleli v suterénu mého bratra, to je o kousek dál, kde je kostel, bylo nás tam šest. Bitvy o strategicky důležité doněcké letiště trvaly osm měsíců, vesnice sousedící s letištěm byly denně odstřelovány z těžkého dělostřelectva, vojenské zprávy každý den přinášely krvavé zpravodajství o smrti civilistů a ulice sousedící s letištěm byly prakticky vymazány z povrchu Země. Poté, co bylo letiště znovu získáno, přesunula ukrajinská armáda své pozice do sousedních vesnic, což nijak neovlivnilo schopnost dělostřelectva a ani ručních palných zbraní odstřelovat ulice sousedící s letištěm.

Mnoho lidí opustilo naši ulici, tady v prvních letech války bylo všechno zničeno, dnes je obnovena jen malá část. Jinak neexistuje způsob, jak obnovit náladu a motivaci zde žít, jakmile ji obnovíte, znovu dojde opět k odstřelování.

A co vaše rodina?

Můj otec pochází ze střední Ukrajiny a moje matka pochází z jedné z oblastí na jihu Ruska. Všichni jsou pohřbeni zde. Jinak mám se svou manželkou dceru, syna a vnučku, všichni žijí a pracují na Donbasu. Dcera a její vnučka žijí v sousední oblasti, aby nebyla ohrožena její malá dcerka a naše vnučka. I za relativního klidu totiž, i když se nepoužívá těžké dělostřelectvo, lítají letouny z ukrajinských pozic. Přední linie od mého domu je vzdálená přibližně 500 metrů, zatímco dostřel konvenční útočné pušky Kalašnikov je asi tisíc metrů, tedy jeden kilometr, u kulometu ještě více.

Během války zasáhla ukrajinská raketa Grad náš rodinný hrob, přesně tam, kde byla pochována moje matka a můj otec. Moje matka byla z Kurska, můj otec z regionu Vinnice. Můj otec byl celý život svářečem a svařoval právě rakety Grad a paradoxně tato raketa vletěla do jejich hrobu. Jinak na hřbitově bylo vybombardováno celkem šest pomníků. I ten, kde byl pohřben můj dědeček a moje babička.

Dnes už je hrob obnoven, ale na samotném hřbitově trčí z hrobů rakety, a nikdo se o tyto věci nestará. V této oblasti jsou však běžné díry v asfaltové cestě, stopy na domech od úlomků raket a bomb, ale i komíny těch spálených domů. Během války došlo k mnoha zásahům do mého domu, dokonce mě už unavuje to počítat. Ale štve mě, že je všechno stále rozbité, díry, nová okna, a i sklo bylo vyraženo. Přiletěla 120milimetrová bomba na můj dům a odstřelila mi nádrž, rozbila střechu, Červený kříž mi ji pomohl obnovit. Byly mi vyraženy zuby. Nad hlavou mi totiž jednou explodoval granát, který mě sice nezranil, ale byl jsem velmi otřesen, a všechny zuby mi vypadly. Nebyly zde prakticky žádné domy a ti, kteří se vrátili, domy znovu stavěli. Všechno bylo rozbito a spáleno. Dům mé dcery vyhořel, trčel z něj jeden komín.

Nyní zde všichni čekají na uznání od Ruska a dostáváme ruské pasy.

Chcete uznání od Ruska, ale všichni na Rusko jen utočí a dělají z něj agresora, tuhle Polsko, pobaltské státy… Navíc je nyní více problémů s Českou republikou, Rusko je obviněno z výbuchů ve Vrběticích. Co na to říkáte?

Myslím si, že Česka republika, je rozdělena půl na napůl v této otázce. Ne každý se staví proti nám, polovina z nich nás podporuje.

Věřil, nebo nevěřil jste, že Ukrajina rozpoutá válku?

Věřil jsem. Hned, když ve Slavjansku zastřelili civilisty, a očekával jsem, že se to stane i s námi.

Vnučka bude mít v září devět let. Zabývá se zpěvem, zpívá ve sboru a chodí do hudební školy hrát na klavír. Stále si nemůžu vzít k sobě rodinu svého syna, je mu 35 let, je to sportovec, nekouří ani nepije. Před válkou bylo bydlení v této oblasti poblíž letiště považováno za prestižní. Centrum města není tak daleko, zatímco je zelené a klidné. Bylo to tam krásné, poblíž je obchod Metro (v České republice je to nadnárodní řetězec Makro – pozn. red.), nedaleko je železniční stanice, dopravní linky, autobusy, trolejbusy a teď je všechno rozbité.

Naše pozice jsou velmi blízké ukrajinským. Pomohl jsem našim chlapcům, přinesl jim ze sklepa okurky, rajčata, a oni mi místo toho přinesli celou krabici ponožek. Říkal jsem jim: Lidi, proč mi dáváte ty ponožky, riskujete pro mě život a ještě mi nosíte teplé prádlo. Jsem připraven za vaši službu vám vyprat ponožky, říkal jsem těm vojákům. Samozřejmě jsme vydrželi spoustu hrůz.

Kristina MĚLNIKOVOVÁ

Několik dní po setkání autorky s N. V. Šulipou přeletěla ulicí Nikolaje Vasiljeviče ukrajinská raketa a zasáhla dům. Tentokrát nikdo nebyl zraněn, protože mnozí opustili vesnici. Riziko, že si další zbloudilá kulka či bomba vyžádá něčí život, existuje téměř každý den tohoto neutuchajícího osmého roku války.