Ilustrační FOTO - Pixabay

Podpora cestovnímu ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v programu pro velké cestovní kanceláře (CK) podpořilo čtyři žadatele ze šesti, vyplatilo jim 37,5 milionu korun. Na pomoc bylo připraveno 75 milionů korun.

V dotačním titulu COVID podpora cestovního ruchu dosud proplatilo 1500 žádostí za 375,4 milionu korun, další žádosti úředníci zpracovávají, uvedl Jiří Landa z odboru komunikace MMR. Podnikatelé v programu COVID cestovní ruch podali 1867 žádostí v objemu 456 milionů korun.

Příjem žádostí do programu pro velké CK se uskutečnil od 8. dubna do 7. května. Úředníci podle MMR dvě žádosti zamítly z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

Dotace byly určeny pro největší CK, které je mohly použít na pokrytí provozních nákladů vzniklých od loňského 11. října do letošního do 4. ledna a uspokojení nároků zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem od 20. února do 31. prosince loňského roku, které se nemohly konat z důvodu pandemie koronaviru.

O pomoc mohly žádat jen CK, které nebyly v konkurzu, úpadku ani v likvidaci a nebylo vůči nim zahájeno insolvenční či úpadkové řízení. Další podmínkou bylo zajištění ke dni podání žádosti proti úpadku.

Dotační titul pro velké CK navazoval na COVID podpora cestovního ruchu, kde byl příjem žádostí otevřen od 11. listopadu do 29. ledna. Žádat v něm mohli o podporu CK, agentury a průvodci.

Pro CK bylo připraveno asi 345 milionů korun. Mohly získat 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na loňský rok. MMR jim na účty zatím poslalo zhruba 294,7 milionu korun.

Cestovním agenturám mělo původně připadnout asi 55 milionů korun, dosud už jim ale resort vyplatil zhruba 62 milionů korun. Mohly získat 500 korun na pokrytí ztrát za každý zrušený zájezd či lázeňský pobyt kvůli koronaviru od 20. února do 10. října loňského roku. Pro agentury, jejichž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch, byl připraven druhý typ dotace, a to paušál podle příjmů, které agentura měla v roce 2019. Podmínkou byl propad o více než 50 procent. Agentury nemohly žádat o oba druhy podpory.

Na pomoc průvodcům resort vyčlenil zhruba 25 milionů korun, zatím proplatil žádosti v objemu 18,7 milionu korun. Průvodce mohl získat dotaci 50 000 korun, pokud poskytne školskému zařízení minimálně deset vyučovacích hodin výchovně vzdělávacích služeb. Druhou možností je absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu akreditovaným ministerstvem školství do konce příštího roku. Pokud ani jednu podmínku průvodce nesplní, měl nárok na příspěvek 40 000 korun.

Propad cestovního ruchu loni kvůli pandemii podle České unie cestovního ruchu přesáhl 161 miliard korun. Tržby v odvětví v roce 2019 dosáhly 300 miliard korun.

(ng)