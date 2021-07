Mužská těla oslnila Moniku Trávníčkovou.

Muži roku? Chce to více úsilí v posilovně!

Doslova pár dní po posledním castingu 22. ročníku soutěže mužské krásy Muž roku pozval prezident David Novotný vybrané mladé muže do prostor MKMM studia v Žitné ulici na tiskovou konferenci. Letošního Muže roku pořádá David Novotný za podpory agentury MKMM. Finalisté soutěže Muž roku 2021 se představili a jejich patroni z řad známých osobností je zahrnuli doplňujícími otázkami. Jak před svými ambasadory z řad mužů, urostlí finalisté obstáli?

Zpěvák Marian Vojtko přiznal, že si při pohledu na letošní finalisty víc naloží v posilovně. »Fakt docela silná sestava. A když jsem viděl ta vypracovaná těla, mám motivaci ještě k většímu úsilí v posilce. Když jsem byl mladý a krásný, což samozřejmě pořád platí, tak jsem byl hubený a měl jsem super figuru. Teď už musím cvičení skloubit se správnou stravou a vydržet, což je občas hodně těžké. Ale kdyby se za mé éry konaly ty pěvecké soutěže a také Muž roku, jdu do toho. Tu možnost bych využil,« usmíval se Vojtko.

To Jiří Krampol si pochvaloval, že vybraní kluci nejsou žádné bábovky. »Takhle by měli vypadat mladí kluci, štíhlí, vymakaní. Je důležité, i když v soutěži neuspějí, aby pokračovali dál. Generace jsou stejné, vždycky staří o mladých říkají, že jsou blbí. My jsme byli hrozní vejtahové. Největší frajer byl můj kamarád, který měl boty maďarky prošité dvojitou bužírkou a na tkaničkách měl žárovičky. Já zase nosil vlasy na ‚emana‘ a pak ‚kohouta‘. Vlna mi padala do obličeje a kvůli frajeřině jsem vůbec neviděl. Jako mladý jsem měl i hodně fanynek. Tenkrát nebyly sociální sítě, tak nevím kolik jich bylo, ale chodili si za mnou do šatny pro podpis,« uvedl s potutelným úsměvem Krampol.

Prezident soutěže David Novotný a Ivana Jirešová

Roušky a dezinfekce v pohotovosti

Herec Pavel Trávníček s manželkou Monikou pravidelně sedávají při finálovém večeru v porotě, proto v kritériích výběru má docela jasno. »V jejich letech by měl být chlap dobře urostlý a měl by to mít už v hlavě srovnané. Tahle rovnováha platí a my starší víme, že když jedno zradí, je to špatně. Pokud bych byl mladý, do soutěže Muž roku bych nešel. Přestože jsem herec, nerad se předvádím. Stačí mi to na jevišti. Určitě bych se nemohl někde promenovat například v plavkách. Ale pohled na hezké muže je pěkný, a že se ženy rádi podívají, proto nebudu manželce bránit, aby dávala nejvyšší známky,« řekl Trávníček.

Finalisty Muže roku 2021 přišli podpořit i další patroni a patronky: Zuzana Bubílková, Radka Pavlovčinová, Muž roku 2020 David Kremeň, Ivana Jirešová, Radim Flender, Veronika Chmelířová, Eva Hrušková, Jan Přeučil, Kateřina Macháčková, Veronika Gajerová, Petr Vojnar, Peter Pecha či Karel Voříšek.

Spokojený je také i prezident soutěže David Novotný. »Doufám, že 22. ročník bude probíhat v normálním režimu. I když roušky a desinfekci mám stále v pohotovosti. Myslím, že se nám podařilo vybrat mladé muže, kteří zaujmou a budou se líbit. Před finále čeká ještě kluky soustředění v Chateau Šanov, kde nacvičí finálovou choreografii, budou mít kurz rétoriky s Janem Přeučilem, nafotí kalendář a předvedou se nám při přehlídkách ve spodním prádle Styx od Trenýrkárny a v oblecích od firmy Koutný s brýlemi Optika Slavíková. Než v Náchodě vstoupí na soutěžní podium, čeká je toho opravdu hodně.«

A který z dvanácti sympatických mužů sesadí stávajícího Muže roku 2020 Davida Kremeně z pomyslného trůnu? To se dovíme při finálovém večeru, který se koná 27. srpna 2021 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

(mac)

FOTO – Muž roku