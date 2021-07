Ilustrační FOTO - Pixabay

O bolestech a bolístkách…

Pravda, v těchto dnech nás trápí spíše COVID-19, než chřipka. Na posilování imunity je už pozdě, budeme se muset s aktuální zdravotním »nadělením« porvat klasicky. Očkováním a dobrým radami odborníků. Ty však, žel, většinu z nás skoro nezajímají. Mám obavy z toho, že si budeme užívat a COVID-19 si bude dělat čárky, které na konci prázdnin či v září sečte a pak nám to »spočítá«. Kéž bych neměl pravdu…

S touto bezohlednou chorobou bábinky neměly žádné zkušenosti, proto se vesměs hlásí k tomu, co je nám hygieniky pořád dokola opakováno. Přeneseně podle rady dr. Plzáka nevěrným mužům (zatloukat, zatloukat, zatloukat!), babičky vesměs radí: očkovat, očkovat, očkovat! Ale jsou i jiné bolesti a bolístky, jež se vyplatí léčit podle »babských« rad, neboť na ně bábinky měly a mají skvělé recepty.

Tak třeba nehojící se rány, mnohdy jen malé, ale i ty větší (však jich v létě máme) babičky a prababičky léčily propolisem. Propolis (včelí tmel) je léčivou látkou používanou dokonce už v čase egyptských faraonů! Včely byly a jsou prostě skvělé! A babičky to věděly…

Propolis je při pokojové teplotě hustou lepkavou hmotou žlutohnědé barvy. Je to směs látek s vysokým obsahem pryskyřic, vosku, balzámů, éterických olejů a pylu. Surový propolis lze využít při bolesti zubů nebo na bradavice. Kousek se nalepí na problematické místo. Možnosti využití propolisu jsou obrovské. Je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Propolis lze využít při problémech s akné, afty, kuřími oky, bradavicemi nebo opary. Propolis je velmi účinný i v malých dávkách a koncentracích. Proto je vhodné vždy po třech týdnech zařadit týdenní přestávku, což samozřejmě babičky věděly.

Léčivé působení sice neměly babičky vědecky potvrzeno, ale nic jim to nevadilo. Byly a jsou zkušené, proto propolis hojně využívaly. Třeba na hojení dlouhodobě hnisavých ran ve formě propolisové masti. Ta snižuje bolestivost, tlumí zánět, urychluje čištění i uzavření kožního defektu. I při vnitřním užívání působí proti celkovým infekčním onemocněním způsobeným bakteriemi i viry. Navíc podporuje i obranyschopnost našeho těla. Ideální pro současnou anabázi s COVID-19.

A jak mast připravit? Stačí k tomu 30 g propolisu, 100 g másla a vše důkladně smíchat. Naneste na obvaz a přiložte k nehojící se ráně.

Uklidňující čaj po zranění tlumící bolest také babičky znaly. Šípky, heřmánek, měsíček lékařský, jitrocel, třezalka – všeho stejný díl, zalít vařící vodou a pít několikrát denně. Hned bylo zraněnému či zraněné lépe.

Listy břízy jsou údajně vynikajícím prostředkem při jakýchkoli bolestech. Za starých (těžko říct jak starých) časů prý chodili nemocní spát v kalhotách, dole uzavřených a nacpaných březovým listím. Údajně se tím odstraňovaly revmatické i jiné bolesti. Pravda? Těžko věřit…

I jalovec je prý dobrý, především na bolesti kloubů. Jalovčinky, totiž plody jalovce, tak báječné při vaření »divokých« jídel, jsou údajně dobré proti chřipce. Kdo má doma několik rostlinek jalovce za okny, chřipkou neonemocní. A pokud naložíte do 500 ml vodky či lihu hrnek jalovčinek, necháte 10 dní odstát v temnu, potom získáte skvělý lék na bolavé klouby. A dejte si několikrát denně »panáka« a je to. Tak praví babičky. A ty to věděly a vědí nejlépe. Ale auto nechte v garáži či na parkovišti. Ostatně, chození pěšmo je zdravé a osvěžující…

Křepelčí vejce jsou drahá, ale podle tradičních tvrzení babiček jsou skvělým řešením na kde co, včetně posílení mužné síly. Však pánové vědí, o čem je řeč, zvláště pokud žili na venkově a hejna křepelek měli kolem sebe.

Nejlepším lékem na všechny bolesti kloubů je pohyb, pokud se hýbat můžeme. A také masáže. Bolí-li kloub, např. lokte, masáž musí začít níže, abychom zlepšili proudění krve. Jemné kruhové hladivé pohyby jsou nejlepší. Tak praví báby a prabáby s tím, že kloub jen jemně a opatrně masírovaly. Uf, je to příjemné!

Nadměrný pohyb při vydatné procházce, na kterou nejste zvyklí, může přispět k natažení šlach v nohách, v okolí kotníku pak především. Co s tím? Nasypte čerstvě mletý černý pepř na plátno namočené v jablečném octě. Obložte jím bolavé místo na 10–15 minut. Čtyřikrát denně údajně stačí. Babičky praví, že to účinkuje! Nezkoušel jsem, ale je to určitě pravda, když to tvrdí babičky.

Mladé kopřivy jsou v »babských radách« velmi oblíbené. Babičky radí semlít je na masovém mlýnku na kaši. A potom nanést kaši z kopřiv na list lopuchu, přidat další list lopuchu, to vše přiložit na místo zhmožděniny, pevně ovázat pruhem plátna a měnit každou hodinu. I zlomená kost prý rychleji sroste. Ale když je obalena sádrou? Tomu opravdu jen těžko věřit…

A ještě – kočky! Prý cítí nejen bolestivé klouby, ale i jiná nemocná místa na našem těle. Lísají se k nim, tím je odhalí a také (údajně) léčí. Tak praví babičky. Ne, že by kočky nemoc vyléčily, ale nemocné místo minimálně označí.

Unaveným nohám podle babiček a prababiček uleví 100 g šípků a 50 g dřišťálu, vše rozemelte či utřete v misce. Zalijte hrnek směsi 500 ml vroucí vody, nalijte do termosky a nechte přes noc ustát. Druhý den popíjejte s medem. Nohy přestanou bolet, a navíc potěšíte i svoje srdce. I krev se pročistí… Tak praví babičky, a ty, jak dobře víme, mají vždy pravdu! Nebo skoro vždy…

