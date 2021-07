Ilustrační FOTO - Pixabay

Dovolenou alespoň dva týdny neměla v posledních letech čtvrtina Čechů

Souvislou dovolenou alespoň dva týdny neměla v posledních pěti letech podle průzkumu společnosti UP Česká republika zhruba čtvrtina Čechů. Delší volno si neplánuje vzít letos více než polovina lidí. Důvodem jsou především finance. Dovolenou si v letošním roce s jistotou vybere, i když si ji v minulosti odpíralo, zhruba 41 procent lidí. V průběhu pandemie si čtvrtina Čechů uvědomila, že jim chybí zahraniční pobyt, většina chce i letos zůstat v tuzemsku. Vyplývá to z průzkumu, který společnost UP ČR uskutečnila mezi 840 lidmi. Výsledky má ČTK k dispozici.

Dovolenou minimálně čtrnáct dní už si letos dopřálo sedm procent dotázaných. Volno v takovém rozsahu ale nikdy v kuse nemělo 11 procent lidí. Vedle povahy práce brání zaměstnancům v delší dovolené finance. Podle UP ČR by mohl pomoci příspěvek zaměstnavatele, a to nejen v délce volna, ale i kvalitě trávení volného času. Zavedení nebo zvýšení příspěvku na dovolenou v souvislosti s náročným obdobím v důsledku pandemie v průzkumu potvrdilo 14 procent dotázaných.

Kam na dovolenou lidé vyrazí, firmy příliš neřeší. Přesto podle 14 procent Čechů si jejich zaměstnavatel nepřeje, aby vyjeli do zahraničí. Většina lidí se tam ale kvůli omezením spojených s koronavirem nebo z důvodu povinnosti následného testování před návratem do práce nechystá.

Češi, kteří za hranice vyrážejí začali podle manažera komunikace ERV Evropské pojišťovny vlivem vyššího počtu očkovaných podléhat pocitu nezranitelnosti. Zatímco v květnu si každý klient kupoval pojištění i na covid-19, momentálně už je to jen asi 70 procent zákazníků. Divoký upozornil, že do karantény se může přitom dostat i člověk, který není sám nakažený, ale jen se s někým takovým setkal. "Pokud se klienti cítí, že se jich covid-19 díky prodělané nemoci či očkování již 'netýká´, mohou si zvolit pouze základní variantu pojištění. V takovém případě ale musí sami přijmout případná rizika," dodal.

(čtk)