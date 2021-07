Sto let zápasů o ideje komunismu

Je nutno uznat, že ideje komunismu, jak je představili v 19. století Marx a Engels, dodnes neuchvátily celou zeměkouli a nezískaly ani většinu světové populace. Ale daly o sobě zřetelně a výrazně vědět. V relativně velké části světa, od Kuby až po Čínu, se ideje komunismu proměnily v reálnou politickou sílu a v různých podobách ovlivnily společenská zřízení celých světadílů. Téměř ve všech zemích komunistické a socialistické ideje zanechaly nemalé stopy.

Lidstvo mělo možnost nejen v představách, ale i v denním životě poznat, co znamená sociální spravedlnost, hodnota člověka a jeho život.

V českých zemích a na Slovensku bylo působení komunistické strany po celé století nejen dobou politických zápasů, ale i dobou postupného utváření a upevňování teoretické výbavy, hledání objektivní pravdy a přesného výkladu revolučního učení o světě. Byla to dlouhá etapa ověřování a střetávání idejí, ale současně i stoleté období šíření myšlenek a představ o spravedlivé lidské společnosti.

Od svého zrodu Komunistická strana Československa formovala a uplatňovala teoretické zásady dalšího vývoje společnosti, zprvu poznamenané delším působením sociálnědemokratické politiky v dělnickém hnutí, ale také působením vnějších událostí v Evropě a především v Rusku. Komunisté už od vzniku strany těsně po první světové válce věděli, že jejich cesta se musí řídit podle určitých zásad, myšlenkových premis a představ. A tím také podle určitých zákonů a zákonitostí.

Důležitou roli tehdy sehrála i vzniklá Kominterna a jejích dvacet jedna podmínek pro přijetí do Komunistické internacionály, které vznikající KSČ přijala. Hned v úvodních článcích jednadvaceti podmínek byl kladen mimořádný důraz na propagandu a šíření komunistických myšlenek.

Rozhodující úlohu pro další vývoj měl i Pátý sjezd KSČ v roce 1929, který otevřel možnosti zvýšení společenské úlohy strany a posílení komunistického směru. Svědčí o tom řada úspěchů podmíněných právě zvýrazněním ideologické práce. Strana získala dobré zastoupení ve Sněmovně a větší vliv na politiku státu. Otevřely se další možnosti působení strany.

Z té doby stojí za připomenutí práce ekonoma Antonína Kamenického, který v roce 1937 vydal pod pseudonymem Jan Ulrych knihu Základy marxistické ekonomie. V ní precizně a srozumitelně rozebral funkci nadhodnoty jako původního zdroje všech bezpracných důchodů v kapitalistické společnosti. Ještě po válce jsme se z ní učili.

I v nejtěžší, válečné době, za mimořádně obtížných podmínek strana nechávala o sobě vědět. Připomeňme jen vydávání ilegálních tiskovin, schůzky a debaty o aktuálních událostech, ale i o podstatě budoucího vývoje.

A po válce… Strana postupně vytvořila celý systém vzdělávání, výuky a teoretického bádání, informačních aktivit a sdělovacích prostředků. Ve všech společenskovědních oborech došlo k výraznému pokroku. Během několika let vznikly krajské politické školy, Vysoká škola politická a instituty marxismu-leninismu. Marxismus se přednášel na všech vysokých školách Československa. Nakladatelství vydávala tisíce knih a publikací. K rozvoji socialistických idejí, myšlení a chování lidí podstatnou měrou přispěla celá mediální a kulturní fronta. Úspěšný vývoj se rozjel, zejména v osmdesátých letech, na nebývalou úroveň.

Zvláštní formou politického vzdělávání se staly Večerní univerzity marxismu-leninismu. Celá síť VUMLů ve všech okresech, ve vybraných místech, umožnila seznamovat tisíce občanů se základy marxistického učení, s dialektickým materialismem, s politickou ekonomií, s historií a současností dělnického pokrokového hnutí. Stovky lektorů marxismu přednášely, snažily se vyučovat obtížné stránky a teorii marxistické filozofie. Docházelo i k chybám, noví propagandisté a lektoři se dopouštěli zkratů a povrchních výkladů. A tak vznikaly deformace i posměšné poznámky a ponižování celého projektu večerních univerzit.

Komunistická strana v celém období více jak čtyřiceti let vtiskla české populaci jiný náhled na svět. Mnoha lidem se rozsvítilo v hlavách, velká část lidí začala jinak chápat svoje postavení, ubylo egoismu, ubylo věřících, přibylo ateistů. Přibylo přívrženců vědeckého světového názoru.

Asertivita a vstřícnost pronikaly do chování a jednání lidí. Otevřely se dveře sociální spravedlnosti. I když ne úplně, přece jen viditelně. Podstatně se zlepšily vztahy mezi lidmi. Ostatně veřejnost i dnes uznává, že v tehdejší době byly mezilidské vztahy lepší než dnes. Zvláštní a mimořádnou úlohu lze v tomto směru přičíst oblasti etiky a morálního stavu české populace, kvalit tzv. ego a alter, protože na úrovni morálky, morálního přístupu k práci a životu závisí dokonalost společnosti.

Během čtyřiceti let bylo v celé sféře společenského vědomí dosaženo nebývalých úspěchů. Nemohou to zvrátit ani chyby, které logicky celé období provázely. To vše trvalo do roku 1990, a zůstalo v mentalitě a povědomí milionů lidí i poté.

Polistopadový obrat s návratem kapitalistických ekonomických a politických konstrukcí a nástup liberalismu však začaly měnit i vědomí české populace. Omezování a někde i likvidace teoretických pracovišť, komercionalizace vědy a výzkumu postihly celou společenskovědní frontu. Síla antikomunisticky orientovaných prostředků, zejména mediálních a vzdělávacích, způsobuje výrazné změny v chování lidí, v jejich hodnotové orientaci a morálce.

Podstatnou roli v tom zaujímá televize. Její účinnost je tak silná, že překrývá v toku informací další informační proudy. Působí stále, snadno přístupným slovem i obrazem v širokém spektru pořadů. Její zpravodajská účinnost zasahuje podstatnou část populace.

Praxe posledních desetiletí ukazuje, že televize poskytuje lidem nejvíce informací. Sleduje ji 95 procent obyvatelstva, v nejdelším časovém rozsahu, působí různými formami pořadů na rozum i city a na všechny sociální skupiny. Ne však ve směru socialistické politiky v socialistickém duchu, ale naopak v opačném směru.

Poslední léta působení strany neoplývají obzvláště intenzivní činností na úseku ideologie a propagandy. Dokonce se objevují i na jednáních KSČM hlasy o nepotřebnosti teorie pro stranu. Prý není na teorii čas.

Přesto všechno fungují určité aktivity, které umožňují udržet určitou úroveň vlivu na část české populace. Připomeňme především dlouhodobé a stabilní vydávání Haló novin. Ústřední tiskový orgán komunistů je nutné brát jako významný nástroj informací. I když jejich vliv je minimální, splňují funkci určitého organizátora strany. Je dobré, že Haló noviny stále fungují jako deník.

V centru a okruhu KSČM pracuje několik ideologicky orientovaných organizací. Především Centrum strategických a teoretických studií, v jehož kompetenci vznikla pozoruhodná studie Socialismus 21. století. Úspěšně fungují i vydavatelství Orego a Futura. Spolehlivě pracuje Šmeralova knihovna, nedávno zahájil činnost nově založený Institut české levice. Více jak 30 let vykazuje aktivitu veřejnosti známý a úspěšný Klub společenských věd, mimo jiné i rozsáhlou dokumentací regionálních dějin a realizací 60 sociologických výzkumů. Nelze pominout ani patnáctileté fungování středočeského Švermova centra politického vzdělávání s výukou pro mladé zájemce o marxistickou teorii.

Bohužel to vše nestačí k rozsáhlému ovlivňování populace. Škoda i toho, že před lety byla zrušena studia internetového vysílání rozhlasu a televize. Je toho víc, co chybí.

Po celé období své existence komunistická strana pečovala o teoretické zázemí, někdy víc, někdy méně. I za dob těžkých, válečných, perzekučních. Za téměř polovinu svého trvání tyto ideje nejen přiblížila, ale z velké části i realizovala. A nemohla by, kdyby za sebou neměla, kromě jiného, oporu v myšlenkách učení, v teorii, která naznačovala, jakou cestou se ubírat.

Z dlouholeté historie strany a komunistického hnutí v oblasti teorie, ideologie a propagandy vyplývají významné zkušenosti a poznatky pro současnost. Ve všech obdobích vývoje strany, od jejího vzniku až dodnes, se projevovaly v různých podobách a intenzitě dvě tendence, směry, odchylky:

- Sektářská, dogmatická, někdy nazývaná konzervativní či stalinská, snažící se dodržet jednou provždy dané principy komunistické politiky, a to i za cenu ztráty kontaktu se širokými vrstvami lidí, bez ohledu na vývojovou situaci a na konkrétní společenské podmínky.

- Sociálnědemokratická, nekriticky tolerantní k pravici, podléhající slibům a tezím o lidovém kapitalismu, podbízející se vládnoucím silám a liberálním idejím.

Nositeli těchto ideově politických směrů byli a jsou i čestní, vzdělaní a zkušení lidé. Tyto směry či tendence, říkalo se jim úchylky, platformy, měly v jednotlivých obdobích vývoje strany různý vliv na její program a na její praktickou politiku. Byly příčinou mnoha přehmatů, chyb.

V té souvislosti si dovoluji uvést jednu osobní příhodu. Psal se rok 1953. Tehdy jsem se na teplickém okrese osobně setkal s Karlem Kreibichem, který byl po založení KSČ představitelem německé sekce strany. Na besedě vyprávěl o tom, jak se krátce po založení KSČ v roce 1921 setkal s Leninem a hovořil s ním o situaci a o rozporech v nově založené KSČ. A také o dvou proudech: o Kreibichově, víceméně sektářském zaměření a o Šmeralově, zatíženém sociáldemokratismem. Lenin se tehdy vyjádřil jednoznačně: »Kreibich musí ustoupit dva kroky doprava a Šmeral tři kroky doleva.«

Myslím, že ta rada platí i pro dnešek. Sektářské a sociálnědemokratické proudy nás provázejí celou stoletou historií. Není lehké nacházet a volit tu správnou cestu, dokázat skloubit komunistickou zásadovost s pružným reagováním na nové společenské podmínky. Na jedné straně prokazovat toleranci a vstřícnost, na druhé chránit zásady komunistické myšlenky. Na jedné straně přísně dodržovat marxistickou linii, na druhé umět zásady marxismu aplikovat na daný stupeň vývoje společnosti. To není ve vzájemném rozporu, to je v dialektické jednotě. Někdy samozřejmě těžko realizovatelné.

Klíčovým uzlem pro společenskovědní poznání, a zvláště pro politickou praxi, stále zůstává problematika teorie, soustavy poznatků na základě vědeckého poznání skutečnosti. V prvé řadě jde tedy o to, pochopit a přijmout materialistickou podstatu společnosti, která je pro vývoj přírody a společnosti určující. Pro lidský rod bude v blízké budoucnosti jistě zásadní, aby ze sedmimiliardové světové populace obrovská většina, přibližně tři čtvrtiny dosud nábožensky, idealisticky orientovaných lidí, alespoň část pochopila onu materialistickou podstatu světa. Snad ještě dodatek. Podle nedávného sociologického šetření akceptovalo materialistickou podstatu světa 56 procent české dospělé populace.

Víme, že nejjednodušší ve výkladu podstaty světa je odvolání se na božské kapacity, na bohy různého druhu a na nadpřirozené jevy, které vše vysvětlí. Věřit učení o světě, které odkazuje na mýtus řečený bůh, není nic těžkého. Prostě bůh, kterýkoli, ví všechno, a všechno také zařídí. A je to.

Nejde jen o utváření a formování teorie, ale i o její uplatňování, tedy její rozšiřování v podobě propagandy, vzdělávání a kultury. Dokonce lze dát do určité úměry úroveň revoluční praxe a úroveň revoluční teorie. Čím je teoretická vybavenost hnutí vyšší, tím vyšší je schopnost revoluční akce.

Ne vždy se však mnohým komunistům i sympatizantům daří správnou cestu nacházet a praktikovat. Chtěl bych její nutnost připomenout především těm, kteří dnes stojí na prahu své politické aktivity, mladým lidem hledajícím správné zaměření svých názorů a činů při sjednocování levicového mládežnického hnutí.

Připomenout ji také proto, že v poslední době se u nás začaly objevovat silnější vlivy liberálních postojů v podobě působení některých neomarxistických hlasů a liberalizujících tendencí.

Marxismus má obrovskou možnost předjímat skutečný vývoj společenských jevů, má schopnost předvídat. Jde o to, jak s touto jedinečnou funkcí je a bude zacházeno. Marxovo učení nezastaralo, naopak objevuje se znovu a znovu, protože stále odpovídá na otázky dneška, a přesně, s novým apetitem, nikoli razantně, spíše skromně, ale přesvědčivě.

Komunisté vždy vyhrávali, když měli oporu ve své teorii a propagandě. Měli úspěchy, když se pevně opírali o teorii marxismu, když měli jasno ve strategii i taktice svého zápasu, když pečovali o rozvoj politického vzdělávání a získávali tisíce příznivců na svoji stranu.

Zápas o komunistické ideje pokračuje.

Lubomír VACEK