Rozhovor Haló novin s plk. v. v. docentem Miloslavem Adamcem, předsedou Klubu českého pohraničí Praha, »Věrni zůstaneme«

Pohraniční stráž Československa splnila historickou úlohu

Před 70 lety byl v Československu přijat zákon o ochraně státních hranic č. 69/51 Sb. Jaké byly okolnosti jeho přijetí? V jaké to bylo mezinárodně politické situaci?

Léta 1945-1950 byla bohatá na mezinárodní a vnitropolitické události ve všech oblastech společenské činnosti. Po kapitulaci fašistického Německa a jeho spojenců, svržení atomových bomb na japonská města Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945, kapitulaci Japonska byla definitivně ukončena druhá světová válka. Vyvolala revoluční nadšení ve světě, došlo k rozmachu národně-osvobozeneckého hnutí, což vedlo k prohloubení krize koloniální soustavy a ke změně poměrů sil mezi imperialistickými státy. Národy doufaly, že nastane mír.

Brzy však došlo ke zklamání. Politika USA po roce 1945, přes optimismus bývalého prezidenta USA F. D. Roosevelta, byla v opojení ekonomické a vojenské převahy a monopolu atomové zbraně. Jeho následovník Harry Truman v součinnosti s Winstonem Churchillem se dohodl na spolupráci v zahraniční politice a v poselství amerického Kongresu byl vysloven požadavek »zabránit rozšiřování komunismu ve světě«. Byla vyhlášena Trumanova doktrína směřující ke spolupráci k dosažení světové nadvlády, zpracována západní vojenskostrategická, politická, ideologická a hospodářská doktrína pro zahájení a vedení studené války proti SSSR a jeho spojencům.

Jejím požadavkem bylo, aby vláda USA přijala ve vztazích k Východu tvrdou lekci v podobě prvního jaderného úderu. Představitelé Velké Británie, Francie a země Beneluxu podepsali dohodu o hospodářské, sociální a kulturní spolupráci a kolektivní obraně – Bruselský pakt o západoevropské unii. Války ve Vietnamu a na Korejském poloostrově byly předehrou vzniku světového konfliktu. Nebyla splněna očekávání, která vycházela z dohod a plnění závěrů Jaltské a zejména Postupimské konference o spravedlivém uspořádání poměrů ve světě. V Evropě byla spuštěna »železná opona«, která znamenala nové, vážnější problémy ve všech oblastech života společnosti.

Za mimořádnou událost je považována dohoda deseti zemí Evropy, USA a Kanady při založení útočného paktu NATO dne 4. dubna 1949, zařazení SRN do tohoto paktu, čímž byl definitivně zahájen otevřený boj proti základům výstavby socialismu. (Jako vojenská protiváha zemím, jež byly součástí NATO, byla teprve v roce 1955 přijata Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci – Varšavská smlouva.)

V témže roce byl vyhlášen Marshallův plán, což představovalo jednak vážnou hrozbu přímého financování německé hospodářské obnovy, a obavy, že Německo se stane v krátké době dominantní hospodářskou silou v Evropě. USA vnucují státům závislost na americkém hospodářském růstu a nevoli trestají vyhlášením embarga a dalšími protiopatřeními.

Velmi negativně se projevila v naší společnosti skutečnost, že byla aktivována Armáda USA, která byla po druhé světové válce ponechána v SRN, s určením pro přípravu a možné vedení válečného konfliktu se SSSR a lidově demokratickými zeměmi. V tuto dobu také dochází k výraznějším aktivitám speciálních sil SRN a Rakouska v blízkosti našich státních hranic, jako byly spolková pohraniční kontrola, bavorská pohraniční policie, celní služba. Na státních hranicích s Rakouskem působila nevelká rakouská spolková armáda, četnictvo a Landwehr, což byla zvláštní složka rakouské armády určená k obraně jejich vnitřních »zón«.

Asi směřujete k tomu, že na našich státních hranicích nastal nebývalý pohyb...

Ano, SRN i Rakousko poskytovaly ochranu a pomoc diverzantům, špionům a různým živlům, které přecházely ilegálně v obou směrech přes naše státní hranice pod rouškou svobody do kapitalistické ciziny. V řadě případů se tyto osoby pokoušely několikrát o ilegální přechod státní hranice, aby unikly v Československu spravedlivému trestu. Věděli jsme spolehlivě, že bezpečnostní složky SRN i Rakouska budovaly síť pozorovatelen k provádění vizuálního a především elektrotechnického sledování našeho území k získávání poznatků o umístění ozbrojených sil, zejména je zajímala dislokace, úkoly a konkrétní činnost pohraničních hlídek na státních hranicích.

Vyhlášení studené války vyvolalo odpor u našeho obyvatelstva k vzniklé situaci a přimělo vládu ČSR, parlament a ostatní řídicí orgány země přijímat celou řadu protiopatření a připravit se na válku horkou. Vedle stabilizování státu, jeho zákonného řízení, byl kladen důraz na reorganizaci armády, její dislokaci, na zvýšení početního stavu, modernizaci výstroje a výzbroje. Nemalé úkoly byly vytýčeny v oblasti národního hospodářství v plnění dvouletého plánu obnovy, v přípravě a realizaci vojenského a bezpečnostního systému země a k vytvoření nové bezpečnostní složky Pohraniční stráže.

Jaká byla vnitropolitická situace v ČSR?

Vnitropolitická situace byla v té době velmi dramatická. Vycházela jednak z konkrétní situace u našich západních sousedů v souvislosti se zajištěním ochrany státních hranic, ale také vedla k vyšší aktivitě a poválečnému nadšení naprosté většiny našich obyvatel, což se projevilo v přístupu k prvním svobodným poválečným volbám, realizaci dvouletého plánu obnovy, přijetí únorového vítězství pracujícího lidu a souhlasu se závěry IX. sjezdu KSČ. Byly přijímány zákony (prezidentské dekrety), které nebyly dosud schváleny československým parlamentem, realizováno vysídlení Němců z Československa.

Situaci mezi znepřátelenými zeměmi rozčeřila v roce 1949 zpráva ze SSSR o výrobě vlastní jaderné zbraně. Okamžitě se zvýšila agresivita zpravodajských orgánů západních států, která se projevila především ve zvýšeném tlaku narušitelů státní hranice. Poražená buržoazie v ČSR po roce 1948 za aktivní pomoci těchto orgánů podporovala vznik ilegálních skupin, jejichž členové se neštítili vraždit funkcionáře KSČ, státní správy i pokojné občany.

Kdo zabezpečoval hranice do přijetí zákona číslo 69/51 Sb.?

V období let 1945-1950, do přijetí zákona číslo 69/1951 Sb. a vytvoření nové bezpečnostní složky Pohraniční stráže, zabezpečovala obranné úkoly země především československá armáda, která se na nich podílela společně s orgány Finanční stráže, četnictvem, státní a obecní policií, pohotovostním plukem 1 NB a pohotovostními útvary SNB. Tyto složky byly určeny také k zajišťování klidu a pořádku při vysídlení Němců, při plánovaném osidlování našeho pohraničí apod. Účastnily se též bojových akcí proti banderovcům a při likvidaci bojových skupin werwolfů v blízkosti našich státních hranic.

Ovšem situace v naší zemi v důsledku zostřování mezinárodního napětí a agresivní politiky našich západních sousedů vyžadovala vytvořit v krátkém časovém horizontu novou bezpečnostní složku, což byla Pohraniční stráž, která po dobu 40 let stála na našem jihozápadním pomezí a oddělovala dva protichůdné světy. Za své působení si vydobyla vysokého společenského uznání a ocenění za spolehlivé střežení státní hranice v době studené války, na druhé straně nenávist, cílené útoky na její vykonavatele a dosud panující lživé dezinformace o jejím působení v letech 1951-1989.

Jak byla Pohraniční stráž zorganizována?

Součástí systému ochrany státních hranic byli příslušníci z povolání, vojáci základní služby – pohraničníci. Rozhodujícím prvkem byli pohraničníci v hlídkách, ve skupinách, působících v akcích a pohraničních operacích. Zpočátku bylo i při ochraně státní hranice využíváno koní. Většinou byli koně využíváni k hospodářským účelům. Druhým významným prvkem byli služební psi.

Úspěšně bylo využíváno i dalších prostředků, včetně technických. Technické prostředky se systematicky zdokonalovaly. Krátkou dobu bylo využíváno elektrického zajištění ochrany státních hranic (EZOH). K jeho zneužívání ve spojení hlídek a služebních psů při ochraně státních hranic je dosud vedena našimi odpůrci kontraproduktivní polemika.

Můžete být konkrétní? V českém diskurzu se objevují také námitky, že hlídky při ochraně hranic nepostupovaly vždy zákonně.

Nemohu souhlasit s názory, že by hlídky při ochraně státních hranic postupovaly mimo stanovený zákon. Není mi znám žádný případ, kdy hlídka Pohraniční stráže (PS) při plnění svých povinností ve službě, při prováděných akcích k zadržení narušitele postupovala v rozporu se zákonem, mimo svá práva a povinnosti, které byly stanoveny pokyny, služebním předpisem, což by bylo v přímém rozporu se zásadami činnosti pohraničníka, jeho morálním kreditem a přísahou. Pokud by došlo k situaci, že by pohraničník nepostupoval ve službě při ochraně státních hranic, což bylo zároveň považováno za plnění bojového úkolu, v duchu zákonných požadavků, byl by přísně potrestán.

Je pochopitelné, že příslušníci Pohraniční stráže z povolání i základní služby, pohraničníci, touží po pravdivé interpretaci všeho, čeho byli v minulosti přímými vykonavateli. Je třeba zdůraznit, že pohraničníci plnili tyto povinnosti převážně ve složitých životních podmínkách a situacích, odloučeni dlouhodobě od svých nejbližších, službu vykonávali nepřetržitě bez ohledu na počasí, v noci, o svátcích, často bez potřebného odpočinku, v náročném terénu.

Náročnost služby při zajištění ochrany státních hranic po přijetí zákona až do roku 1989 vyžadovala přísná pravidla v dodržování zásad fungování v malých kolektivech, vysokou odpovědnost a morálku každého jednotlivce při plnění daných povinností a úkolů, na kterých se pohraničníci podíleli.

V počátcích po nástupu k PS to byly úkoly spojené s úpravou ubytovacích prostorů, budováním a nepřetržitou údržbou pásem střežení, kontrola ženijních, technických prostředků a dalších. Nutno dodat, že o strategických otázkách nerozhodovali ani pohraničníci ve službě, ani velitelské orgány a jejich štáby. Toto bylo zásadně v pravomoci příslušných politických a státních orgánů.

Jistě jste jako někdejší aktivní pohraničník byl svědkem nějakých negativních projevů, však v každé lidské komunitě se něco najde...

Ano, takové tendence se také objevovaly, a nelze je neuvést. Většinou v činnosti příslušníků základní služby – pohraničníků, a to ve službě i mimo službu. Řada příčin u mimořádných událostí spočívala v nesprávné manipulaci při použití zbraně. Docházelo k náhodným výstřelům, v důsledku čehož byl zraněn, nebo zemřel pohraničník nebo jiná osoba, došlo někdy k porušení předpisů při výkonu dozorčí a strážní služby, také k dopravním nehodám, opuštění ubytovacího prostoru bez povolení. Někdy si skupina vojáků vyřizovala účty s jinou skupinou vojáků v restauraci při požití většího množství alkoholu apod. Společným rysem byla v řadě případů náhoda, menší odpovědnost, nekázeň, která však byla přísně postihována a trestána.

Ať jsou činy Pohraniční stráže za dobu jejího čtyřicetiletého působení jakkoli hodnoceny, jedno je jisté. Představovala kromě úkolů při zajištění bezpečnosti země, ochrany státních hranic také politickou, kulturní a lidskou oporu a stala se významnou organickou součástí života v pohraničních oblastech.

Jak se pohraničníci zapojovali do života místních lidí?

Spolupracovali s civilním obyvatelstvem, zejména s pomocníky Pohraniční stráže, mladými strážci hranic, s organizacemi komunistické strany, Svazu mládeže, někteří byli poslanci v místních orgánech lidosprávy. Řada pohraničníků pracovala jako pionýrští vedoucí. Ti, kteří ovládali nějaký hudební nástroj, se stali členy místních kulturních souborů. Většina příslušníků se zapojovala do zvelebování obcí a měst. Někteří příslušníci z povolání, výjimečně i základní služby, si zde našli partnerky pro celý život. Nelze opomenout zásluhy manželek a rodinných příslušníků osob z povolání, které plnily služební povinnosti v jednotkách prvního sledu.

Jak hodnotíte význam zákona č. 69/1951 Sb.?

Zákon č. 69/1951 Sb. a vznik Pohraniční stráže v roce 1951 představují významný mezník v systému ochrany státní hranice ČSR a ČSSR do roku 1991, kdy byl zrušen. Nastartoval především novou kvalitu v zajištění nedotknutelnosti a suverenity našeho státu. Reagoval jak na zvýšenou činnost špionážních centrál, masové přechody agentů chodců, různé provokace, jako byly přelety letadel, letákové, balonové akce, šíření zpráv stanice Svobodná Evropa a další. Za druhé přesně vymezoval práva a povinnosti příslušníků PS ve službě, používání zbraně, vymezil úlohu pohraničníka jako ochránce státní hranice a také jako příslušníka SNB, což bylo v té době vysoké ocenění jejich tehdejší činnosti.

Přes celou řadu opatření, která byla přijímána v souvislosti s vytvořením bezpečnostních složek před přijetím zákona č. 69/51 Sb. a jejich výsledností, nedošlo k zásadnímu zlepšení v ochraně státních hranic. Teprve systémové řešení, které bylo realizováno v lednu 1951 zaujetím vojskové ochrany státních hranic, přijetí zákona č. 69/51 Sb. a vytvoření bezpečnostní složky Pohraniční stráže bylo příslibem dosažení kvalitativních změn v celkové výslednosti v ochraně státních hranic ČSR.

S odstupem několika desítek let, kdy jsme byli zařazeni u součástí PS, ať již jako vojáci z povolání, nebo základní služby, toužíme po pravdivé interpretaci. Nechceme, aby ve společnosti vznikal nepravdivý, záměrně zkreslený obraz minulosti především u současné mladé generace o činnosti, kterou jsme vykonávali v duchu zákona s nejlepším vědomím a svědomím. Zavazují nás k tomu všichni ti, kteří při plnění povinností položili své životy, a jejich pomníčky jako trvalé memento jsou rozesety na území naší republiky. Proto se většina příslušníků ráda vrací do míst, kde plnili své povinnosti.

Většina z nás veteránů je dnes již v pokročilejším věku, často sužována nemocemi, a přesto rádi vzpomínáme na dobu, kdy jsme plnili povinnosti v jednotkách a útvarech PS. Vzpomínám na červencové dny roku 1951, krátce po přijetí zákona o ochraně státní hranice č. 69/1951, kdy jsem s několika desítkami odvedenců nastoupil k tehdejší 9. brigádě PS v Poběžovicích, a tím také začala moje dlouhá cesta nejen pohraničnickým životem, která skončila až po 40 letech angažované práce pro socialistickou vlast dne 1. ledna 1990 odchodem do starobního důchodu.

Jak jsou veteráni pohraniční služby činní v současnosti?

Většina z nás jsou členy nebo sympatizanty celorepublikové pokrokové organizace Klubu českého pohraničí, z. s., který vznikl před 30 lety. Jeho poslání a základní orientaci vyjadřuje základní heslo »Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast«. Programovým cílem je zachování českého charakteru českého pohraničí, udržení národních a sociálních jistot a celkové kvality života občanů, rozšiřování přátelských vztahů s ostatními, zejména sousedními národy, upevnění důstojného postavení ČR ve světovém společenství a zachování světového míru.

Na sobotu 19. června Národní rada KČP svolala do Prahy celostátní setkání. Jak bylo úspěšné?

Bylo velmi úspěšné, sjelo se nás na VIII. celostátní setkání z celé ČR asi 150 delegátů a hostů. Přijeli naši přátelé z bývalé NDR a ze Slovenské republiky. Cílem celostátního setkání bylo připomenout historický význam přijetí zákona o ochraně státní hranice a vznik PS, podněcovat hrdost za vykonanou službu u PS, účinně čelit pomluvám a překrucování pravdy o významu Pohraniční stráže v poválečném vývoji Československa.

Vedle vzpomínání na události, které jsme prožili u PS, jsme vyjádřili protest proti všem, kteří naši zákonnou činnost jakkoli odsuzují, hanobí a diskriminují. Většina z nás své myšlení, city a hlavně činnost v minulosti spojuje se současnou angažovaností v levicově orientovaných společenských organizacích a toto spojení vyjadřujeme slovy »Věrni zůstaneme«.

Monika HOŘENÍ