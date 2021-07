Milan Krajča hovoří na XI. sjezdu ČSBS. Zleva předseda Slovenského svazu protifašistických bojovníků Pavol Sečkár a předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička. Vpravo předseda Čs. obce legionářské Pavel Budínský. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Boj proti fašismu a válce pokračuje

V TOP hotelu Praha se v sobotu uskutečnil XI. sjezd Českého svazu bojovníků za svobodu. Předsedou ÚV ČSBS byl opět zvolen Jaroslav Vodička, prvním místopředsedou Martin Žižka, místopředsedy Emil Kulfánek, Miroslav Mikulčák a Milan Andres. Záštitu sjezdu udělil prezident republiky Miloš Zeman.

Předseda Vodička v úvodním projevu uvedl řadu pozitiv, kterých dosáhla tato organizace sdružující dosud žijící aktivní bojovníky, jež v letech druhé světové války nasazovali životy za osvobození ČSR z německé nacistické okupace, jejich rodinné příslušníky a další občany, a pečující o historickou paměť domácího odboje proti habsburské monarchii a německé okupaci. Členové ČSBS například usilovali o návrat svátku Mezinárodního dne studentstva, čehož bylo v součinnosti s některými zákonodárci dosaženo. Podařilo se dobudovat Památník Svatobořice. »Nemohu opominout, že se nenaplnil likvidační scénář, který předpokládal, že ČSBS ukončí svoji činnost v roce 2013... V roce 2020 měl 3351 členů.«

V oblasti sociální a zdravotní se podařilo zaktivizovat vlastní projekt péče o seniory ve svazu starší 80 let, na němž má zásluhu Sociálně-zdravotní komise ÚV ČSBS, uvedl předseda. Protože se dosud nepodařilo přesvědčit ministerstvo obrany, aby skupina účastníků národního boje za osvobození ČSR z německé okupace v kategorii čs. političtí vězni dle zákona č. 255/46 Sb. byla považována za válečné veterány ve smyslu zákona č. 170/2002 Sb., daří se aspoň částečně toto kompenzovat každoročními finančními příspěvky krajů, s výjimkou Pardubického a Prahy.

I antinacisté sdružení v ČSBS vnímají agresivitu některých sdělovacích prostředků, kdy je jejich činnost napadána či nálepkována. V posledním období je veřejnost konfrontována snahami o přepisování výsledků druhé světové války. »Vždy jsme bojovali proti nacistům a kolaborantům a budeme v tom pokračovat,« zdůraznil Vodička s tím, že svaz se nikdy nemůže ztotožnit ani se snahami o zrušení dekretů prezidenta Čs. republiky z let 1940-1945, které se staly součástí našeho ústavního pořádku. »Poplivali bychom tím památku všech českých a slovenských obětí druhé světové války, kteří bojovali proti fašismu a nacismu. Je to proti zájmům a cílům našeho svazu. Ostatně je to proti zájmům našeho národa a státu.«

Se zdravicemi vystoupili hosté sjezdu, za Armádu ČR generál Jaromír Zůna, předseda Slovenského svazu protifašistických bojovníků Pavol Sečkár, předseda ČsOL Pavel Budinský, Jaroslav Hudec z KČP, Zbyšek Kupský, předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů, předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová, Miroslav Oliva ze spolku Veteráni ozbrojených sil ad.

Komunisté proti přepisování dějin

KSČM zastupoval místopředseda ÚV Milan Krajča, jenž ve svém vystoupení připomněl, o co komunisté usilovali v posledním období a co mělo spojitost též s posláním svazu. Bylo to úsilí o zachování pražské sochy osvoboditele od fašismu maršála Koněva, navrácení historické pamětní desky na Staroměstskou radnici připomínající příjezd 1. ukrajinského frontu Rudé armády do Prahy, kritizoval zřízení pamětní desky vlasovců v Řeporyjích. »To je smutná realita. Těmto útokům nehodláme ustupovat,« zdůraznil Krajča s poukazem na nebezpečí přejmenování Koněvovy ulice na pražském Žižkově. Dobrou zprávou je, že byla ve Vsetíně zásluhou tamního OV KSČM vztyčena socha národního hrdiny, bojovníka proti fašismu Julia Fučíka. I nadále budou komunisté pozvedat hlas proti fašismu a válce a jsou rádi, že mají v obraně protinacistického odkazu spojence, uvedl Krajča.

Znechucení z jednání tohoto vedení Hlavního města Prahy vyjádřil senátor Jaroslav Doubrava. »To, co se děje v současné době na půdě Senátu, to s parlamentní prací nemá nic společného,« řekl k atmosféře v horní parlamentní komoře. Netušil, když vydal svou knihu Studená válka 2.0, že bude hrozit dokonce válka horká. Poznamenal, že výkladu kauzy Vrbětice od BIS a vlády »nemůže věřit ani Pepíček z páté třídy«. Ale to, co se děje »na vrchu«, je jiné než mezi lidmi, a uvedl pozitivní příklad. V Ústí nad Labem vznikla za Doubravovy účasti skupina lidí, kteří pečují o památníky osvoboditelů od fašismu a opravují je.

Na paradox, kdy zejména politici KDU-ČSL jezdí za »milými krajany« na sudetoněmecké srazy a současně se u nás bourají sochy osvoboditelů, poukázal místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Podle něho prožíváme dobu, kdy přicházíme o svobodu, poděkoval proto ČSBS, že - ačkoli se svaz i jeho členové potýkají s dehonestací u části médií či politiků - dává příklad, že za svobodu je třeba bojovat.

Aktuální otázka uhájení míru

Po zvolení svazových orgánů delegáti schválili sjezdovou rezoluci. V ní se zdůrazňuje, že ČSBS je pro pravdivou interpretaci českých a evropských dějin, pro objektivní a věrohodné zpravodajství zvláště veřejnoprávních médií a odsuzuje »jakékoli ideologické a svévolné překrucování faktů v politickém nebo jakémkoli partikulárním zájmu«. Rezoluce připomíná stále platnou výzvu X. sjezdu ČSBS z roku 2016, aby politici nezrazovali kořeny a principy masarykovské demokracie a nepodlehli nátlaku na zrušení prezidentských dekretů z let 1945-1946. »V současnosti sledujeme zhoršující se mezinárodní situaci, permanentní hybridní i skutečné války. Jedná se o jednoznačně negativní vývoj politické situace ve světě... S tím je spojena stále aktuální otázka uhájení celosvětového míru.« A bez něho, uvádí rezoluce, budeme svědky vývoje a výroby stále ničivějších zbraní, což ohrožuje přežití lidstva.

»Zápas našich předků proti nacismu a fašismu byl zároveň bojem za mír, demokracii a sociální spravedlnost.« Spolek ČSBS se hlásí k tomuto odkazu, neboť cíl stálého míru a zabránění vzniku další světové války je řešením pro mnohé aktuální problémy.

(mh)