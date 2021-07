Ilustrační FOTO - Pixabay

Zakázka na testy pro školy

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala zakázku na pořízení 4,2 milionu antigenních testů na COVID-19, kterými se budou školáci testovat v září na začátku školního roku.

Dalších 1,6 milionu testů podle něj bude rezerva pro případné dodatečné testování. Tendr byl vypsán v pátek večer, nabídky mohou zájemci podávat do středy 21. července. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na konci června uvedl, že žáci základních a středních škol se na začátku září na covid-19 preventivně otestují třikrát. Testování začne 1. září, děti nastupující do prvních tříd základních škol se ale budou moci testovat až 2. září. Zmínil, že testy nakoupí právě správa rezerv podle specifikace ministerstva zdravotnictví. V případě, že by se za sedm dnů potvrdilo víc než 25 případů COVID-19 na 100 000 obyvatel, následovalo by další kolo testování, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

»V dynamickém nákupním systému máme v tuto chvíli zaregistrováno 42 firem, které mají možnost do 21. července podat nabídky. Specifikace zůstává stejná. Poptáváme testy, které jsou výrobcem určeny k odběru vzorku z přední části nosu, ze slin, nebo případně z přední části dutiny ústní. Novinkou ale je, že test, který poptáváme, má být uveden na seznamu německé instituce BfArM (Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), což je obdoba českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případně nám může dodavatel nabídnout nějaké rovnocenné řešení,« uvedl předseda SSHR Pavel Švagr.

Zatím poslední tendr na antigenní testy na koronavirus do škol vyhrála v polovině května firma Targo Promotion Praha. V rámci zakázky, kde byla poptávána zbývající část antigenních testů do konce školního roku 2020/2021, dodala 4,7 milionu testů od výrobce Sejoy z Číny, cena za jeden kus byla 26,68 Kč bez DPH. Předchozí zakázku na dodání 5,6 milionu testů pro školy vyhrála na začátku května firma Targo Promotion také, ovšem s cenou 27,49 Kč za kus bez DPH.

Předtím tendr na konci dubna správa zrušila, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Na konci března pak tendr vyhrála společnost Masanta, která dodávala testy Singclean z Číny za 32 korun za kus. Plošné testování ve školách začalo 12. dubna. Část škol se během testování rozhodla přejít na PCR testy, které však SSHR nezajišťuje. Ministerstvo školství počítá podle vyjádření Plagy z konce června v září s běžnou prezenční výukou. Bude ale záležet na vývoji pandemie v létě.

