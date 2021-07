Premiér Babiš měl pravdu

Slova premiéra Babiše směrem k Pirátům (»Chcete rozvrátit tuto zemi«) se jistě mnohým zdají příliš tvrdá. Zdá se však, že vyslovil velmi trpkou pravdu. Připomněl jsem si v této souvislosti jeden z jejich záměrů, který premiérovu myšlenku jako by doplnil. Jde o nápad, tedy až budou u moci, podstatně zvýšit daň z nemovitosti s cílem donutit touto cestou, aby, stručně řečeno, ti, kteří zatím je vlastní nebo obsazují, se jich postupně museli vzdát a uvolnit je »mladým, vzdělaným a progresivním« (citace podle LN). Skupina vedená tachovským lesníkem Jaklem tento záměr již dala na papír, a doplnila dokonce srovnáním praxe dvou amerických (USA) států. Už to americké srovnávání pokulhává, jak dokázal 28. dubna ve svém komentáři ekonom Pavel Kohout v Lidových novinách. Ale to je věc vedlejší.

Jde o samotný záměr. Přeložíme-li si ho do srozumitelného jazyka, pak z něj vyplývá, že jde o to, aby byty byly uvolněny pro »lepší lidi«, voliče Pirátů, kteří marně čekají na sice drahé, ale z hlediska jejich perspektiv lepší životní podmínky, které jim zatím berou staří. Ne všichni mladí lidé mají však takové možnosti, aby si zaplatili tak drahé nemovitosti, pokud by pirátský záměr vyšel. Na těch zřejmě moc nezáleží, protože elita na luxusnější dům, byt mít bude. Ta elita jsou vůdci pirátské strany a chytrý, vzdělaný, na ně navázaný management. Tady se nepočítá s plebsem, jenž jim dopomáhá k vítězství, ani se starými, kteří už zřejmě jen zabírají »místo na slunci«.

Všechno se jistě nechá zdůvodnit. Zvláště těm, kteří nedomýšlejí důsledky takovéhoto rozhodnutí, které za nějaký čas oddělí staré od mladých jako »přítěž rozvoji« a donutí ty, co nepatří mezi »lepší lidi«, aby se stali pouhou »makající silou«, jež umožňuje těm připraveným, »mladým, vzdělaným a progresivním«, aby určovali chod našeho státu. Pochopitelně za náležitého propagandistického zpracování, kdy ostatní, tedy voliči, ta »šedá zóna« (citace podle Jiřiny Šiklové), jim dá své hlasy. Ti mladší, nebohatí, se dál budou snažit získat své »místo nahoře«, ti staří, už dožívající, budou muset dál uvolňovat svá místa, své jistoty, ve prospěch těch připravených.

Co na tom, že při tom budou strádat? Darwinova teorie »přirozeného výběru« přece hovoří jasně. Ti slabší musí odpadnout. Především ti staří. Jejich čas už přece skončil. Je nutné zajistit, aby přestali být překážkou. Zvýšení daní za nemovitosti je jednou z těch cest, které k tomuto cíli směřují, a donutí ty, kteří už nemohou, uvolňovat své nemovitosti těm »mladým, vzdělaným a progresivním«. Tak to nechápu jen já, ale dokonce i pravicový ekonom Pavel Kohout.

Na základě těchto zkušeností potvrzuji, že premiér Babiš ve svém hodnocení měl pravdu.

Adolf GRUBER