Fér hra a vítězství Angličanů

Je to podivné mistrovství Evropy. Hraje se v řadě míst Evropy. Někde za přítomnosti většího počtu fanoušků, jinde před prázdnými ochozy. Někdo má výhodu domácího prostředí (viz utkání Anglie – Dánsko), jiný jezdí po celé Evropě a přilehlém Baku až z domova. Někteří mají štěstí, že se pro ně píská sporná penalta (viz utkání Anglie s Dánskem), jiný prochází turnajem s problémy, jež výkon zcela jistě mohou poznamenat (viz Dánsko a kolaps jeho hráče a…, ale k tomu se chci dostat).

Jde o onu výše zmíněnou penaltu. Těsně před ní z tribuny plné anglických fanoušků někdo oslnil laserem brankáře Schmeichela. Pak se konala zmíněná exekuce. Dánský brankář zvyklý na leccos se nenechal rozhodit a penaltu Kaneovi chytil. Měl tedy smůlu. Míč odrazil opět ke Kaneovi a ten už měl před sebou jen prázdnou branku.

Jenže to, co se dělo před tím, bylo hodno zastavení utkání. Laser do obličeje brankáře, protože kdosi ho chtěl znejistit. Tomu se říká »fér jednání«? A uvědomme si, že se hrálo ve Wembley, tedy v Londýně a pro Angličany doma, že za pořádek na stadionu odpovídali Angličané a že ten, kdo oslňoval Schmeichela, byl zřejmě také stoupencem Anglie, protože osvit přišel od tribuny s anglickými fanoušky. Není to náhodou moc shod najednou?

A co kdyby Anglie v posledním utkání zvítězila? Asi nikdo by se neptal, co se stalo předtím. Vítěze se přece nikdo neptá, jak dospěl k vítězství. Nezvítězila, ale být druhým v Evropě je také úspěch, i když pro Angličany zřejmě neskousnutelný. Za rozhodnutí UEFA nemůže (tedy za ono pendlování), za to, že los jí přiřkl k utkání s Dánskem Wembley, tedy domácí prostředí, také ne, za zřejmě neodůvodněnou penaltu těžko, i když rozhodčím se těžko sahá do svědomí, ale za nezabezpečení pořádku na stadionu ano. Ten laser totiž mohl ovlivnit soustředění dánského brankáře. To, že zřejmě neovlivnil, je věc druhá. Kdyby ovlivnil, pak by také Anglie oslavovala vítězství? Oslavovala, nepochybuji o tom. Kde však jsou zásady Pierra de Coubertina, k němuž se slovně hlásí všichni, hráči i fandové? A ten, který ohrozil Schmeichela laserem, měl přece kolem sebe mnoho dalších podporovatelů anglického mužstva. Byli tu, nebo měli být, i pořadatelé. Nezabránil mu však nikdo. Nemohu za to, ale musím se zeptat: Proč asi?

Milan ŠPÁS