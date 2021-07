Ach, ten Afghánistán

Minulý týden nám americký prezident Biden sdělil, že »Spojené státy v Afghánistánu udělaly to, co chtěly«, tedy co potřebovaly. Doplnil to bin Ládinem, zabráněním rozpínavosti terorismu, atd. Pokud bych byl Shakespeare, napsal bych: »Slova, slova, slova«. Chápu, že světu, zvláště pak americkým voličům, je třeba nějak vysvětlit, že nešlo o porážku, ale vlastně o vítězství, i když ve skutečnosti šlo opravdu o porážku.

Kde je však začátek? Rozpory, které v Afghánistánu vznikly mezi dvěma skupinami marxistických vůdců, kteří tehdy stáli v čele země, končily, jak známo, krvavým střetem. Situaci se pokusil nešťastně vyřešit Sovětský svaz. Nevyřešil ji. Naopak. Američané tehdy dodali islamistickým povstalcům, kteří se začali vzmáhat, ty nejmodernější zbraně. A tak válka skončila jejich neslavným odchodem. Chvilková vláda Tálibánu, který se tak s americkou pomocí chopil vlády, byla pro zemi tragédií. Když, do té doby dobře s Američany spolupracující, Tálibové se obrátili i proti nim a začali podporovat Al Káidu, Američané se rozhodli v euforii pomsty - poté, co se tu usídlil a byl podporován bin Ládin, situaci řešit vojensky a poslat sem své vojáky. Výsledek od počátku byl žalostný. Válka přerostla nejen v občanskou válku, ale i ve válku proti agresorům. V horském prostředí a s množstvím muslimských fanatiků v zádech nebylo možné zvítězit, i když do této války Američané vtáhli – Sověti nikoho dalšího nepotřebovali – i nás a další servilní státy NATO.

Dnes tedy odcházíme. Nekonečná válka nevedla nikam. Naopak. Tálibánci jsou silnější než dřív. Americké zbraně, které kdysi dostali zdarma, dnes platí drogami. Třetina země je v jejich rukách. Tzv. spojenecké síly, mezi něž počítáme i nás, za dvacet let nedokázaly přizpůsobit zdejší »demokracii« té americké, a odcházejí s přáním, ať již jsme co nejrychleji pryč. Tálibán ovládl třetinu země a zavádí tu »islámské právo«. Zda uspěje v celé zemi, nevíme, ale je to pravděpodobné. Občanská válka trvající desítky let bude mít své dlouhé nemilosrdné pokračování a my ostatní budeme raději mlčet, abychom nerozzlobili velkého bratra, který si myslí, že splnil své cíle. Jeho akce stála hodně životů – po vietnamském dobrodružství nejvíc - a také nemá východisko, které očekávali ve Washingtonu. Americké zbraně koupené za drogy porážejí americké zbraně, jež zaplatili američtí daňoví poplatníci.

A my? Máme své zbytečné mrtvé. Na dvanáct set válečných veteránů. Nakoupenou či nakupovanou moderní techniku, s níž jsme pomáhali zabezpečit americkou demokracii pod Hindúkušem. Stálo to mnoho peněz, které teď chybí jinde. Kolik? Řeknou nám to naši mocní? Neřeknou. Nemohou to říci, obrátilo by se to proti nim, a nikdo si »větev pod sebou nepořeže«. Neuslyšíme ani to, že jsme »pod vlajkou s hvězdami a pruhy« prohráli. Bylo to přece »slavné vítězství«, snad významnější než to, co kdysi pod americkou vlajkou vybojovali američtí vojáci u Midway a či třeba u Tobruku, kde jsme bojovali vedle svých spojenců, s nimiž nás dnes spojuje Aliance. Také tam jsme měli a máme své hrdiny. Ale tamti, tobručtí, nasazovali své životy za správnou věc. Bude se to moci někdy říci o afghánské misi uskutečněné vojsky NATO pod vedením armády Spojených států?

Jaroslav KOJZAR