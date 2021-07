Ne jen nějaká zpráva

Taková nijaká zpráva spíše z okruhu senzací obletěla svět, aby se v krátké době zase někam ztratila! Jen »lovci senzací« možná ji znovu oživí, ale to opět nebude nadlouho. Ale abych nebyl tak tajemný. Někde na moři komando z Dubaje – ano, z míst, odkud jsou do světa posílány miliony barelů ropy – přepadlo jachtu Nostramo plující pod americkou vlajkou. Jestli někomu něco útočníci udělali, nevíme. Je to dost pravděpodobné. Šlo však »jen o námořníky« a těch je přece na světě dost. Zajímala je princezna Lafita, které neudělali nic, jen ji sebrali, naložili na svou loď a rychle se vrátili na Dubaj. Princezna totiž utíkala z domova, kde tvrdou rukou coby ministerský předseda celých Spojených arabských emirátů vládne její otec Šajch Muhammad. Chtěla prý na svobodu. Dnes prý o ní nikdo neví.

Asi si myslíte, proč vás unavuji takovouto historkou, když ve světě řádí koronavirus a statisíce dětí stále ještě trpí podvýživou.

Ještě chvíli však vydržte. Je tu ještě další příhoda. Ta byla častěji probírána tiskem a nenechala se odložit ad acta. Stala se na saúdské ambasádě v Turecku. Sem jeden den přišel novinář kritizující režim prince Salmána a už nevyšel ven. Jeho tělo jako by se vypařilo. Ona příhoda však nezapadla. Tisk tentokrát udělal své. Po dlouhých strkanicích a zapírání i Saúdové museli reagovat. Zatkli několik lidí, odsoudili, ale nesdělili, proč a v čím zájmu tak jednali, a »karavana mohla jet dál«. Ti odsouzení už možná jsou v chladu svých klimatizovaných domovů. Princ Salmán, skutečný vládce Saúdské Arábie, však dál vládne své zemi. A Spojené státy, které se nakonec přece jen musely angažovat, vždyť přece novinář Chákudží žil předtím ve Spojených státech, a ví bůh, jak se tam angažoval, opět klidně mohli kooperovat se Salmánem. Nenapovídá vám to nic?

Pokusil jsem se slova »americký a Spojené státy« nahradit slovy »Rusko, ruský« či »Čína, čínský«. Už vám to něco napovídá? Přijímaly by se další sankce, NATO by ještě více tlačilo na nová zbrojení, propaganda by »jela naplno«, aby ještě více znectila ruský a čínský režim. Slova o »narušování lidských práv, svobody a demokracie« by byla skloňována ve všech pádech. Z bezvýznamné princezny by byla »udělána další Cichanouská«, z novináře Chákudžího »nový Němcov«, po němž je v Praze pojmenována jedna krátká alej. Dostali bychom se skoro na pokraj války.

Jenže tady šlo o »přátele Spojených států«, a tedy i nás. Muhammad a Salmán jsou přece »naši lidé«. Z jejich zemí teče ropa, jejich vojáci jsou přece zárukou, že se zdejší představitelé regionu nepřipojí k těm, kteří by chtěli narušovat pořádek, tedy ten americký. Proto »čert vem« nějakou rebelující princeznu, která se pokusila utéci z arabské nesvobody do nesvobody americké, a proto FBI sdělila Muhammadovu režimu, kde se nachází loď plující pod americkou vlajkou. Proto vražda Chákudžího jen na chvíli mohla ovládnout sdělovací prostředky a »přátelství« USA a dynastie Saúdů – a tedy i nás - může dál nést »dobré plody«.

Filip ZACHARIAŠ