Ilustrační FOTO - Pixabay

Historické rozhodnutí Státní rady

Francouzská Státní rada přikázala vládě dodržovat vlastní klimatické cíle a přijmout v příštích devíti měsících jakékoliv možné kroky, aby jich dosáhla. Pokud se to vládě nepodaří, hrozí Státní rada trestem, včetně možnosti udělení pokuty.

Informoval o tom list The Guardian, který zároveň připomněl, že devítiměsíční termín vyprší těsně před 1. kolem prezidentských voleb, v nichž zřejmě současný prezident Emmanuel Macron bude usilovat o znovuzvolení.

Státní rada, která působí jako poradní orgán výkonné moci a nejvyšší soud pro správní záležitosti, ve svém rozhodnutí z počátku prázdnin uvedla, že Francie současným tempem nesplní cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % oproti úrovni z roku 1990. »Státní rada proto nařizuje vládě, aby přijala dodatečná opatření do 31. března 2022, aby cíle splnila,« uvedl orgán. Proti jeho rozhodnutí se již nelze odvolat.

Mluvčí Státní rady pak řekl, že orgán po uplynutí lhůty posoudí kroky vlády a v případě nutnosti je připraven i stanovit pokutu.

Zelené nadšení

»Toto rozhodnutí Státní rady je historické: Ve Francii dostal stát poprvé příkaz jednat ve věci (ochrany) klimatu,« řekl Damien Careme, člen Evropského parlamentu za Zelené a bývalý starosta pobřežního města Grande-Synthe, který francouzskou vládu zažaloval. »Doufám, že přivede konec letargie, pokrytectví a cynismu. Za vzletnými projevy vlády chybí činy a ambice, což ohrožuje naši společnou budoucnost,« dodal.

Francouzská pobočka nevládní organizace Greenpeace rozhodnutí rovněž přivítala, jedná se podle ní o »jasné ultimátum tváří v tvář nečinnosti vlády, co se týče klimatických změn«. The Guardian poznamenal, že snižování emisí skleníkových plynů mezi lety 2015 a 2018 postupovalo asi poloviční rychlostí, než by bylo potřeba k naplnění vládního klimatického cíle.

Vládní skutek utek

Kancelář premiéra Jeana Castexe uvedla, že vláda rozhodnutí bere v potaz a »znovu vyjadřuje své odhodlání posílit klimatické kroky tím, že ještě zrychlí snižování tvorby emisí«. Již vloni na podzim přitom vláda podle ČTK slíbila, že přijme další opatření, která jí umožní naplnit své vlastní cíle.

Macron čelí už delší dobu kritice, že Francie neplní závazky plynoucí z pařížské klimatické dohody z roku 2015. Státní rada přitom vloni v listopadu prohlásila klimatické cíle vlády za závazné a dala kabinetu další tři měsíce na to, aby prokázala, že jeho současná opatření povedou k jejich naplnění.

(rj)