Ilustrační FOTO - Pixabay

Éra Borisova končí. Vyhrál další bavič

V předčasných parlamentních volbách v Bulharsku těsně vede protestní strana »Je takový národ (ITN)« baviče Slaviho Trifonova před pravicovým hnutím Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) dlouholetého expremiéra Bojko Borisova.

Vyplývá to z předběžných výsledků, které centrální volební komise zveřejnila po sečtení 98,92 % hlasů. Pro ITN hlasovalo 23,91 % voličů, pro GERB 23,69 %. Do parlamentu se dostalo šest stran, včetně dalších dvou protestních formací… Oficiální konečné výsledky mají být podle agentury DPA zveřejněny 18. července, podle agentury TASS se očekávají již ve čtvrtek.

Jako v Izraeli

Lidé v Bulharsku se k volebním urnám vydali podruhé za tři měsíce. Po dubnovém hlasování ani jedna ze tří hlavních politických stran neuspěla při sestavování vlády. Zemi nyní vede přechodný kabinet. Bulharsko tak pomalu naskakuje na izraelský model, kde se konají dvoje i troje volby do roka…

Podle údajů zveřejněných ráno ústřední volební komisí po sečtení hlasovacích lístků z 95 % volebních středisek byla situace přesně obrácená - GERB podpořilo 23,91 % hlasujících voličů. ITN na druhém místě dostala 23,66 % hlasů. Třetí skončila s větším odstupem socialistická strana, která si připsala 13,63 % hlasů.

Slavi Trifonov. FOTO - Wikimedia commons

Rozdíl mezi GERB a ITN je velmi malý. Zbývá dopočítat hlasy ze zahraničí, kde údajně ITN podpořilo více než 80 % hlasujících Bulharů, tím pádem už není co řešit… I kdyby ale těsně vyhrál GERB, koalici stejně nesestaví. Jeho současní čelní představitelé už se s tím smířili a na práci v opozici se těší.

Nový Zelenskyj?

»Podpora, kterou získala ITN, je úžasná,« uvedl Trifonov na Facebooku v reakci na odhady výsledku voleb. Dopoledne pak podle bulharských médií řekl, že ITN nebude vstupovat do žádné koalice a je připravena sama vytvořit novou (sic menšinovou) vládu. Hned také sdělil jména 18 členů takového kabinetu. Resorty, včetně ministerstva obrany, by v něm mělo vést osm žen. Jako premiéra Trifonov navrhuje Nikolaje Vasileva. Možná nám tak v Bulharsku roste nová obdoba ukrajinského modelu, kde se prezidentem stal rovněž bavič Volodymyr Zelenskyj (rovněž se zásadním dosahem na vládu).

K prioritám vlády ITN by kromě realizace řady projektů v oblasti vzdělávání a zdravotnictví měly podle Trifonova patřit digitalizace služeb či zavedení elektronického hlasování a účinné kroky v boji s kriminalitou, zejména korupcí. Populistická ITN si podle DPA také klade za cíl zavést většinové hlasování - prý aby se změnil systém ovládaný starými stranickými elitami.

Mafiáni (prý) ven

Podle předpovědí by ITN spolu s protikorupční formací Demokratické Bulharsko a menším hnutím »Povstaňte! Mafiáni ven!« mohly získat 112 z 240 parlamentních křesel. Ani to by však v případě podpory od obou těchto politických uskupení menšinovému kabinetu ITN nestačilo. Potřeboval by i podporu jiných stran, například opozičních socialistů či strany bulharských Turků DPS. Ty však ITN v minulosti označila právě za strany starých elit, s nimiž nechce mít nic společného. Právě z těchto důvodů ani Trifonov v dubnu nesestavil menšinovou vládu. Orázkou tak je, zda se u Černého moře na podzim nepůjde k volbám znovu?

Pokud by ITN v nedělních volbách skutečně i formálně zvítězila, šlo by o první prohru GERB od roku 2009 a podtrhlo by to konec Borisovovy éry. GERB vyhrál volby před třemi měsíci s 26 % hlasů, ale hnutí se nepodařilo získat koaliční partnery, což se mu nepochybně nepodaří ani nyní.

Směšně nízká účast

Volební účast byla na parlamentní volby velmi nízká. Podle prognóz odevzdalo své hlasy pouze 38 % oprávněných voličů. Analytici nízkou účast přičítají ale mj. tomu, že se volby konaly o prázdninách a že se policie zaměřila na starou praxi kupování hlasů politickými stranami…

(rom)