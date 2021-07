Pavel Kováčik a Hana Aulická Jírovcová. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Návrh na pět týdnů dovolené musí dostat šanci

Pro komunistické poslance je stěžejní, aby se ještě do konce volebního období stihla projednat jejich novela zákoníku práce, která zavádí pět týdnů dovolené. Novinářům to potvrdili předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik a místopředsedkyně klubu Hana Aulická Jírovcová.

»Novela zákoníku práce je pro KSČM stěžejní, zbývají poslední čtyři hlasování, chtěli bychom se ještě teď dobrat k výsledku, aby Senát měl dostatek času udělat to, s čím počítáme, a abychom mohli ještě v tomto volebním období hlasovat o senátní vratce. Je třeba, aby ten návrh dostal šanci,« řekl na tiskové konferenci před začátkem jednacího dne Sněmovny Kováčik. »Jde o to, aby se sliby a dohody, které byly dány, plnily,« zdůraznil. Komunisté podle něj nepodpoří předřazování žádných bodů před jejich novelu zákoníku práce. Kováčik připomněl, že v záloze je ještě rozjednaná mimořádná schůze, která byla k novele svolána v dubnu, k hlasování se však poslanci nedostali. »Jsme přesvědčeni o tom, že je to třeba dotáhnout do konce,« uvedl předseda klubu.

»Je to pro nás opravdu nepřekročitelná věc, kterou chceme prosadit ještě před prázdninami,« dodala Aulická Jírovcová. Při projednávání programu schůze proto navrhla zařadit návrh na povinné zavedení pěti týdnů dovolené jako první bod hned ráno, alternativně jako první bod v pátek. Ani jeden z těchto návrhů však nezískal dostatečnou podporu. Termín podpořili kromě poslanců KSČM zástupci SPD, část klubu ČSSD a tři nezařazení poslanci. Pro páteční termín bylo hlasování obdobné, svou podporu však stáhli zástupci SPD.

O zvýšení důchodů se bude jednat ve středu

Ve středu by měli poslanci dokončit druhé čtení projednávání vládního návrhu na dodatečné zvýšení důchodů od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Ve sněmovním systému už jsou k novele více než dvě desítky pozměňovacích návrhů. Kováčik uvedl, že pozměňovací návrhy jsou připraveni podávat také poslanci KSČM. Vzhledem k tomu, že tento jednací týden je posledním před parlamentními prázdninami, bude s největší pravděpodobností nutné ke schvalování předlohy svolat mimořádnou schůzi. Ta by se měla podle Kováčika konat v pátek 30. července. Závěrečná řádná schůze před říjnovými sněmovními volbami je plánovaná až na druhou polovinu září.

Zřízení vyšetřovací komise není namístě

Již zítra by se měli poslanci na mimořádné schůzi k debatě o aktuálním stavu epidemie zabývat také zřízením vyšetřovací komise, která by měla za úkol prověřit nákup a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu, příčiny rekordní doby uzavření škol, postupy pro přijímání kompenzačních opatření pro ekonomický sektor, zajišťování informovanosti obyvatelstva a boj s dezinformacemi ohrožujícími veřejné zdraví.

Zástupci KSČM informovali, že vznik komise nepodpoří. Podle Aulické Jírovcové by se měla Sněmovna nyní zabývat spíše pandemickým zákonem a opatřeními, která tento zákon řeší. »Vyšetřovací komise teď není namístě, protože některé věci řeší Policie ČR a myslíme si, že do toho by sněmovní vyšetřovací komise neměla zasahovat,« uvedla.

Zároveň kritizovala záměr ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby si lidé od 1. září museli platit ze svého testy na COVID-19 v případě, že je budou potřebovat třeba pro cesty do zahraničí nebo když půjdou do bazénu či na kulturní akci. Na ty, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů a na děti mladší 12 let se to podle ministra vztahovat nebude.

»Pro nás to je nepřípustné,« uvedla Aulická Jírovcová. Zdůraznila, že ministr zdravotnictví hovoří o tom, že se od 1. září nebudou hradit testy, v době, kdy se zhoršuje pandemická situace. »Nikdo neví, jaká bude situace v září, odmítáme, aby vláda tímto způsobem dělala nátlak na lidi, aby se chodili očkovat,« dodala.

Kováčik doplnil, že všichni si uvědomují, že je nutná větší míra proočkovanosti, komunisté jsou ale podle něj zastánci spíše pozitivní motivace, například pomocí očkovací loterie než nějakých pohrůžek. »Myslíme si, že když stát nařídí určité opatření, tak se má také na tom podílet,« uvedl. Domnívá se, že jde o problém, který by se měl řešit, až nastane. Vyhrožovat nyní tím, že se přestanou hradit testy, považuje Kováčik za předčasné.

(jad)