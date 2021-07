Nejen mladí mají svá »lidská práva«

Číslo R narůstá. Nejvíce nových nemocných covidem je zaznamenáno mezi mladými do třiceti let – tak nás informují zdravotní statistici. Proč právě mezi mladými? Protože ti nejvíce podceňují opatření proti koronaviru, furiantsky se odmítají očkovat a… musí se přece bavit. První »koncerty« jejich bubnové hudby, kde se shromažďují stovky jejích příznivců, se již konaly a další jsou plánovaná. Protože centrum všech možných zábav je v hlavním městě, nakažených je nejvíce také v Praze. Lze ovšem konstatovat, že ani další velká města není možné vynechat. Tak jsme se mezi okolními státy opět stali nejvíce zasaženými a nedivila bych se, kdyby už nyní vedení těchto zemí se rozhodlo zpřísnit opatření ve vztahu k nám.

Být první je jistě cílem většiny lidí. Být první v tomto případě není na chlubení. Naopak. Proč však právě u nás je nejvíce těch, kteří odmítají řídit se rozhodnutími vlády? Je to jen v podpoře celostátních médií, která si to chtějí vypořádat s Babišovou vládou a že vzhledem k volbám tato vláda, namísto aby přitvrdila, vždyť jde o zdraví lidí, loni uvolnila opatření a letos po novém uvolnění jen váhavě činí kroky, které mají poněkud zmírnit opětovný růst písmene R? Je to pochopitelně i z těchto důvodů. Napomáhají tomu ty různé Moravcovy diskuse o »hranici občanské neposlušnosti«, na něž jsou zváni především ti »neposlušní«. Napomáhají tomu i rozhodování soudů, které v rámci tzv. lidských práv a svobod nařizují zrušit jako »protizákonná« či »protiústavní« opatření, která měla zabránit šíření pandemie. Je to však i v pirátském myšlení velké části mladé generace, která je neustále ovlivňována sociálními sítěmi, že jen ta jejich strana dokáže právě jim zajistit svobodu a jejich nikým nenarušená práva. Věřím, že bude dost rozumných, kteří dokážou zabránit ovládnutí státu stranou, která si dala velmi charakteristické jméno Piráti.

Chceme-li uspět v boji s koronavirem, je třeba dodržovat všechna vládní opatření a neházet jim »klacky pod nohy« a uvědomit si, že svoboda není v tom, že se budeme chovat, jako když se nás netýkají, protože přece my máme svá »lidská práva« a ta jsou víc než práva druhých.

Růžena DOMOVÁ