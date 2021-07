Vanilin

Příroda se brání, jak umí. A tak každému dá do vínku něco. Mně třeba to, že léto budiž nepochváleno. Sluníčko mi nedělá dobře od nepaměti. Spálenin jsem si užil požehnaně – jednou dokonce s třínedělní pracovní neschopností…

Ale tam to bylo asi přeci jen trochu jinak. Sundal jsem si v práci triko a necelou hodinu chodil nahoře bez. Udělali jsme to tak tenkrát všichni, dokonce i parta montérů ze Škody Plzeň. Druhý den se divili, že právě na tom místě to sluníčko pálí nějak víc, že jsou jak raci. Ale to já už byl u lékařské vědy se zády plnými puchýřů…

Na základní škole mě jistý vtipný spolužák po jedné z hodin chemie přejmenoval. Probírali jsme 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd (C8H8O3), což je bílá krystalická látka se silnou květinovou vůní a sladkou chutí. Chemicky se řadí mezi fenoly, ethery a aldehydy. Je ovšem známější pod názvem vanilin. Ano, byla to reakce na to, že jsem »bílý muž«. Další přezdívkou byl třeba ředitel vápenky, varování, že se budu muset schovat, až přiletí vrány, bylo také na denním pořádku. Já se prostě nikdy neopálil dohněda – jen doruda. I když do ruda se dokážu i rozpálit – to ale většinou vyvolají lidé s jiným defektem v oblasti pod lebkou.

Dnes už se to vše dá řešit i jinak, ale proč? Obzvlášť, řekne-li se slovo jako bazaliom, melanom nebo spinaliom, čili druhy rakoviny kůže. Nedávno jsem slyšel rozhovor dvou známých:

»Kde ses tak opálil?« ptal se první.

»Moře,« odpověděl druhý.

»Jak ses dostal k moři, když se nikam nesmí?« pokračoval první.

»Moře, ale práce!« uzavřel druhý. Možná myslel maltu – neplést s Maltou…

Líbí se mi, jak jsou někteří hrdí na to, že jsou Češi a tedy bílí, přitom nemluví o ničem jiném, než moři, koupání, solárku. Líbí se mi, jak mnozí bojují za bílou rasu, ale obdivují americké basketbalisty nebo sprintery. Líbí se mi, jak někteří fandili anglickým fotbalistům ve finále Eura, ale bučeli na »jiné« opálené reprezentanty a nakonec se jejich terčem stali ti tři nebílí nešťastníci, co při penaltách minuli…

Opravdu hrdí bílí lidé!

Zbyšek KUPSKÝ