Ilustrační FOTO - Pixabay

Změna bezinfekčnosti postihla milion lidí

Lidí, kterým v pátek přestala platit bezinfekčnost získaná 21 dní po prvním očkování proti COVID-19, bylo podle dat k pondělku téměř 915 000.

Sdělila to mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který data o epidemii spravuje, Lenka Svobodová. Vláda změnu přijala kvůli riziku šíření nakažlivější varianty koronaviru delta. »Jedná se o ty, co nemají dokončené očkovaní, jsou déle než 21 dní od první dávky a buď neměli covid, nebo od prodělání onemocnění uplynulo vice než 180 dni,« uvedla Svobodová.

Za bezinfekční byli od 24. května považovaní lidé, od jejichž prvního očkování uplynuly tři týdny. Od zahájení očkování v České republice na konci loňského roku byla pravidla přísnější, musely uplynou dva týdny od podání druhé dávky nebo první u vakcíny Johnson & Johnson, která je jednodávková. Pro lidi, kteří COVID-19 prodělali v posledních 180 dnech se pravidla nemění.

Znovu vláda ke zpřísnění podmínek přistoupila od pátku 9. července. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před tím citoval odborná stanoviska, že před novou variantou koronaviru delta chrání první dávka očkování jen z 33 procent. »Všichni, kdo mají dvě dávky, budou po dvou týdnech považovaní za chráněné. Ostatní se budou muset nechat testovat,« uvedl k tomu ministr na začátku července.

Nová povinnost se okamžitě projevila i na počtech testů, těch PCR bylo provedeno přes 37 000 a antigenních testů téměř 93 000. V předchozí den to bylo o zhruba šestinu PCR a třetinu antigenních testů méně.

Pro prokázání bezinfekčnosti platí negativní antigenní test 72 hodin a negativní PCR test sedm ní. Doklad je nutný například pro návštěvy památek, divadla, koupališť nebo ubytování, využívání služeb jako kadeřník či wellness nebo účast na hromadných akcích jako jsou koncerty či sportovní akce. U sebe by ho měli mít také návštěvníci restaurací, provozovatelé jim ho ale nemají povinnost kontrolovat.

Podle aktuálních dat o očkování zdravotníci aplikovali první dávku více než 5,26 milionu osob, tedy asi 49,2 procentům populace. U 3,9 milionu bylo očkování dvěma dávkami dokončeno. Celkově projevilo zájem o vakcínu 54,3 procenta populace, od pondělí se ale mohou očkovat na dvou místech v Praze i lidé, kteří se nezaregistrují předem.

O očkování bez registrace je zájem

V nákupním centru na pražském Chodově, kde není nutné se registrovat předem, se první den nechalo očkovat proti COVID-19 více než 600 lidí, sdělila Markéta Šenkýřová, mluvčí Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), který očkovací centrum zřizuje. Ve druhém v pondělí otevřeném centru na hlavním nádraží to bylo 240 lidí, uvedli na Twitteru zástupci Chytré karantény.

Už na otevření obou center v pondělí ráno čekalo několik desítek zájemců. Na hlavním nádraží se táhla ve vstupní hale dlouhá fronta. Podle denních dat o očkování z rána vakcínu Johnson & Johnson, kterou na hlavním nádraží podávají, dostalo v pondělí v metropoli 129 osob. Zřejmě tak někteří očkovaní ještě nejsou dohlášení. Celkem bylo v Praze v pondělí očkováno téměř 18 000 lidí. V celé zemi přes 91 000.

Na Chodově se mohou nechat očkovat lidé starší 16 let. Tamní centrum je otevřeno každý den od 10.00 do 20.00 v pracovní dny a do 19.00 o víkendu. Aplikují tam vakcínu Pfizer/BioNTech, které se podávají dvě dávky. Na nádraží je otevřeno odpoledne od 12.00 do 19.00. Zdravotníci tam očkují jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

Jako motivaci zejména pro mladší věkové skupiny, kde je proočkovanost zatím nízká, zkouší ministerstvo zdravotnictví losování o ceny. Jednou za týden bude z očkovaných vylosován výherce mobilního telefonu, denně se bude losovat o tenisky nebo poukaz na herní platformu.

Bezdomovci pod LIběňským mostem

Praha začala očkovat lidi bez domova proti COVID-19 přímo v místech, kde se tito lidé zdržují. Spolupracuje na tom s organizacemi Armáda spásy, Naděje a Drop In. Pilotní očkovací místo vzniklo i pod Libeňským mostem. Očkovaní dostanou vytištěný certifikát a elektronickou verzi si mohou nechat uložit u poskytovatelů sociálních služeb, informovali o tom zástupci hlavního města. K vakcinaci lidí na ulici město používá jednodávkovou vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson. Lidé bez přístřeší se totiž nezdržují na jednom místě a hrozí, že by se zdravotníkům nepodařilo podat jim i druhou dávku.

Záměrem Prahy je zvýšit proočkovanost všech zranitelných skupin obyvatel, včetně cizinců bez pojištění a lidí bez přístřeší. V červnu začalo město očkovat lidi v azylových domech a noclehárnách, nyní se zaměřuje na lidi, kteří přespávají venku a jsou v kontaktu pouze s terénními pracovníky sociálních služeb. Dosud tam zdravotníci naočkovali 26 zájemců.

Očkovací tým bude vyrážet také na místa, kam například jezdí mobilní výdejny jídla, a bude v době výdeje nabízet lidem očkování. Po vakcinaci zadá informace do centrálního systému a vystaví certifikát o očkování. Nabídne také podporu při kontrole zdravotního stavu po podání očkovací látky. Pokud u některých lidí nebude možné uhradit očkování z veřejného zdravotního pojištění, úhradu zajistí Praha.

(cik)