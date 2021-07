Ilustrační FOTO - Pixabay

Německé školy pracují i o prázdninách

Letní prázdniny, které v Německu postupně začínají, znamenají pro řadu školáků dohánění učiva zameškaného kvůli pandemii. Letní kurzy neorganizují jen spolkové země, ale doučování nabízejí svým žákům také samotné školy. Vedle matematiky či němčiny se děti učí i plavat, neboť během školního roku se plavecké kurzy nekonaly.

V Berlíně začaly prázdniny již před třemi týdny, vysvědčení zde žáci dostali ve středu 23. června. Již o pět dní později zde začala letní výuka. Například na základní škole ve čtvrti Moabit zájem převyšoval kapacitu, takže škola připravila i seznam náhradníků. Moabitská základní škola letní výukou navázala na doučování, které pořádala o jarních prázdninách.

Už na jaře s pravidelnou sobotní výukou němčiny, angličtiny a matematiky pro zájemce začala škola Wolfganga Amadea Mozarta v berlínské čtvrti Hellersdorf, čímž se v Německu stala příkladem pro ostatní. Heike Gabrielová, která je ředitelkou základního stupně školy, což v případě Berlína znamená první až šestou třídu, řekla, že s doháněním látky bude vzdělávací instituce pokračovat i v novém školním roce. Ten v Berlíně začne již v srpnu. Žáky po návratu do lavic čeká série testů, aby škola zmapovala mezery ve vzdělání.

Zatím je podle Gabrielové možné jen odhadovat, jaký dopad pandemie na vzdělání měla. Ředitelka zároveň dodala, že mezery u dětí, které doma pečlivě pracovaly, příliš velké nejsou. Problémy ale učitelé očekávají u dětí ze sociálně slabých rodin, což potvrzuje výzkum Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem.

V Bádensku-Württembersku prázdniny začnou až na konci července, již nyní zde ale funguje program podpůrného vzdělávání. »Tlačí nás čas, s doháněním musíme začít již nyní,« řekla bádensko-württemberská ministryně školství Theresa Schopperová. Doučování bude pokračovat i v srpnu o letním volnu a také v nadcházejícím školním roce. S výukou zde podobně jako v jiných spolkových zemích pomáhají studenti pedagogických fakult, kteří tak zároveň získají potřebné semestrální praxe.

Také Bavorsko, kde prázdniny budou od srpna do poloviny září, chce volno využít k výuce zameškané látky. Místní zemská vláda již přislíbila vyčlenit peníze na zaplacení učitelů, lektorů a dalšího školního personálu, aby bylo možné zajistit doučování o prázdninách a také odpolední kurzy v novém školním roce. Bavorský ministr školství Michael Piazolo uvedl, zemská vláda se chce zaměřit nejen na učení, ale také na osvojování sociálních dovedností.

Pomohou asistenci

Sasko od nového školního roku, který zde začne v září, počítá s četnějším nasazením školních asistentů, kteří učitelům ve výuce pomáhají. Saský ministr školství Christian Piwarz minulý týden řekl, že v této spolkové zemi nově vznikne 257 takových pozic. »Pandemická omezení znamenají pro učitele velkou zátěž, školy proto nutně potřebují další personál,« uvedl.

V Sasku prázdniny začnou za týden, kdy se zde plně rozběhnou náhradní plavecké kurzy, které se v končícím školním roce kvůli koronaviru nekonaly. Tamní ministerstvo školství uvádí, že plavecké dovednosti kvůli tomu chybí 40 000 dětí. Na kurzech, které v několika turnusech potrvají do podzimu, se děti naučí skákat do hluboké vody a uplavat alespoň sto metrů. V severoněmeckých Brémách si děti v létě mohou vedle plavání osvojit i jízdu na kole.

Dohánění učiva nebude levnou záležitostí. Spolková vláda na to již nyní uvolnila dvě miliardy eur (52 miliard korun), další prostředky vyčleňují ze svých rozpočtů jednotlivé spolkové země. Tyto částky jsou ale podle ekonomů jen zlomkem hospodářských škod, které by Německo v budoucnu čekaly, pokud by doučování podcenilo. Protože Německo svůj blahobyt staví na odborném vzdělání, hovoří hospodářský výzkumný institut Ifo o možných dlouhodobých ztrátách v bilionech eur (desítky bilionů korun).

Jako příklad magazín Der Spiegel zmiňuje situaci z poloviny 60. let dvacátého století, kdy Německo sjednotilo začátek školního roku, což v mnohých spolkových zemí vedlo k přechodnému zkrácení školního roku. Kratší školní rok se podle analytiků odrazil v pozdějších příjmech tehdejších dětí, které jsou oproti ostatním celkově až o pět procent nižší.

(čtk)