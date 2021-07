Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Cizince v ČR bude zdravotně pojišťovat jen Pojišťovna VZP

Cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR asi budou muset být pět let komerčně pojištěni jen u společnosti Pojišťovna VZP. Sněmovna to opět prosadila navzdory kritice, že to bude znamenat nepřípustnou monopolizaci. Novou úpravu v rámci cizineckého zákona nyní dostane k podpisu prezident.

Dolní komora odmítla senátní verzi, podle níž cizinci měli být pouze registrováni, zda jsou zdravotně pojištěni.

Komerční zdravotní pojištění bude moci poskytovat jen dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Až po pěti letech by tuto možnost měly dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny. Podle kritiků, mezi něž patřily ministerstvo zdravotnictví, Česká asociace pojišťoven či Hospodářská komora, je ustanovení v rozporu s unijním právem. Za senátní verzi se proto postavili v dopise poslancům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministryně financí Alena Schillerová i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO).

Podle Miloslava Janulíka (ANO) však senátní verze znamená »pootevření dveří migraci«. To Hamáček striktně odmítl. Pro senátní verzi nakonec hlasovalo jen 71 poslanců ze 158 přítomných, nepodpořily ji SPD, KSČM a většina členů klubu ANO. Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek následně zástupcům ANO vzkázal, že ze svých ministrů udělali blbce.

Sněmovní verze pak získala podporu 108 ze 160 přítomných poslanců. Komunisté již před hlasováním avizovali, že podpoří sněmovní verzi návrhu. »KSČM dlouhodobě podporuje jednu zdravotní pojišťovnu, myslíme si, že tohle je cesta, která by k tomu mohla vést,« řekla novinářům místopředsedkyně klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová. Dodala, že senátní verzi nepodporují ani odbory.

»KSČM vždycky podporovala a usilovala o zefektivnění způsobu zdravotního pojištění, zefektivnění celého systému, proto také navrhovala slučování pojišťoven, které bylo součástí našich podmínek tolerance vlády Andreje Babiše. A její nesplnění vedlo k našemu vypovězení smlouvy,« řekl již dříve předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Vymezení nejbližších příbuzných

Novela cizineckého zákona je nutná kvůli změnám unijního práva. Má oddělit nejbližší rodinu od lidí, kteří mají s občany států EU pouze volnější příbuzenské vazby. ČR dosud nerozlišovalo mezi rodinnými příslušníky, tedy manželi, dětmi či rodiči občana EU, a takzvanými oprávněnými osobami, což jsou například nesezdaní partneři nebo lidé závislí na péči občana EU. Obě skupiny měly stejná práva, což podle ministerstva vnitra není v jiných zemích běžné a není to ani opodstatněné. Do budoucna by tak měli pouze užší rodinní příslušníci mít nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu.

Lidé z druhé skupiny budou mít podle návrhu sice pobyt v ČR snadnější než jiní cizinci, nebudou však mít automatické právo na vstup do ČR. Průkazy o pobytu ale dostanou na delší dobu a nebudou muset dokládat účel jejich pobývání v ČR. Cizinci, kteří v ČR již pobývají, si své současné postavení ponechají.

Předloha v souladu s dohodou o odchodu Velké Británie z EU také umožňuje další pobyt v ČR Britům, kteří tu oprávněně bydleli ke konci loňska.

(jad)