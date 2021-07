Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM bojuje za spravedlivé důchody pro všechny

Vládní návrh zákona na dodatečné zvýšení důchodů je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Důchody by se podle platného zákona měly příští rok zvednout průměrně o 458 korun. Vláda navrhla, aby to bylo o tři stovky více. Komunisté chtějí částku zvednout na 500 korun. Ve druhém čtení poslanci navrhli řadu dalších úprav.

Ve hře je i snižování penzí lidem, kteří pracovali pro minulý režim. Návrh předložil předseda lidovců Marian Jurečka. »Není to potrestání, je to narovnání nespravedlivé situace, kdy tito lidé z pozic těch prominentů měli výrazně vyšší vyměřovací základ,« prohlásil Jurečka.

Místopředsedkyně klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová se pozastavila nad tím, že změna cílí i na soudce, státní zástupce a také na učitele, kteří učili před rokem 1989. »Je to neústavní, hrajete tady předvolební kampaň,« řekla na adresu lidovců. Předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) uvedl, že Jurečka přináší do společnosti hluboký svár. »Uplynulo třicet let a všichni jsme byli svědky toho, jak se nový režim vypořádal celou řadou zákonů s minulou dobou, některé z nich jsou platné dodnes, přestože bylo garantováno, že nic takového nebude,« uvedl. To, co je navrhováno, má podle něj hluboký nádech neofašismu, v moderní společnosti nemá takový návrh opodstatnění. »Kde byla Československá strana lidová? Poměrně byla přece zastoupena ve všech funkcích, včetně ministerských,« připomněl Jurečkovi.

Stanislav Grospič (KSČM).

»Pojďme zanechat již minulosti a pojďme se dívat do budoucnosti!« oponoval Jurečkovi Jiří Bláha (ANO). Nad návrhem se pozastavila také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. »Máme mnohem závažnější problémy. Nerozumím tomu, proč se 32 let po revoluci řeší tyto problémy,« prohlásila.

»Pamatuji, kdy v osmdesátém devátém řada lidí na Václavském náměstí zvonila klíči a křičela: ‚Nejsme jako oni!‘ Uplynulo třicet let, my vymetáme ze skříní pavučiny a vymetáme třídní nepřátele,« uvedl Jaroslav Holík (SPD).

Podporu lidoveckému návrhu vyjádřil šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. »Je naprosto logické, že v dnešním průběžném systému dnešní generace nebudou platit supervysoké důchody bývalých komunistických představitelů,« míní poslanec.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik připomněl, že KSČM více než 30 let bojuje za spravedlivé důchody pro všechny. »Není naší vinou, že dodneška to tak úplně není,« uvedl. Zároveň poukázal na to, kolikrát ti, kteří dnes tuto situaci kritizují, byli u vlády. »Myslím si, že na prstech jedné ruky nešikovného truhláře lze spočítat počet volebních období, kdy například KDU nebyla u vlády za posledních mnoho desítek let. A teď najednou se profilujeme na tomto jednom tématu. Mně to připadá, že se bojuje předminulá válka jenom proto, aby i nadále nebylo možné narovnat důchody,« prohlásil.

Pětistovka navíc za každé vychované dítě

Jurečka navrhuje i zvýšení penzí lidem, kteří byli za minulého režimu vězněni z politických důvodů. Michálek chce vyšší penze prosadit také pro středoškoláky, kteří byli za socialismu vyloučeni pro své názory ze studia, a pro oběti tehdejšího zneužívání ochranného dohledu. Piráti navrhli také třeba větší zvýhodnění penzí pracujících seniorů.

Sociální demokraté a lidovci přišli se dvěma odlišnými návrhy na příspěvek 500 korun k penzi za každé vychované dítě. Poslanci KDU-ČSL chtějí například také uzákonit snížení věku pro odchod žen do důchodu s ohledem na vychované děti, zmírnit podmínky pro získání vdovského nebo vdoveckého důchodu a zkrátit nutnou dobu pojištění pro nárok na penzi na 30 nebo na 25 let z nynějších 35 let. Poslanci ČSSD prosazují dřívější odchod do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích.

SPD by penzistům s důchody pod 15 000 korun přidala dalších 500 korun, ale tak, aby celková výše příjmu ze všech důchodů činila nejvýše 15 000 korun měsíčně. Poslanci hnutí ANO prosazují možnost předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze.

Koalice Pirátů a Starostů navrhuje přidat důchodcům jednorázově 1000 korun.

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15 351 korun. Příští rok by to mělo být 16 195 korun.

O předloze by mohla Sněmovna rozhodnout na mimořádné schůzi na konci července.

