Další level fašismu »antikomunismus«

O další a vyšší fázi antikomunismu píšu prakticky pokaždé. Taky si uvědomuji, že je před volbami a opozice cítí politickou krev a je ochotna se rvát ve prospěch svého neoliberálního politického vlivu a moci, i kdyby měla demokracie chcípnout. Ale jak víme, demokracie v kapitalismu prakticky neexistuje. Třicet let posloucháme, jak je demokracie ohýbána, a přitom právě ti, co hlásají demokracii, ji ohýbají, nedodržují a zašlapují nejvíc. Vše ve smyslu, »demokracie se musí chránit, proto je nutné opozici a všechny, kdo mají jiné názory, nejlépe pověsit, vystěhovat a když už to nejde v rámci pseudo-demokracie, urážet a vyhrožovat smrtí.«

To, co se děje poslední dobou, už není úroveň antikomunismu, která tu do nedávna byla. Tuším, že na podzim 2018 jsem o tom i psal. Evropská komise, Evropský parlament, a hlavně Evropská rada se usnesla, že je nutné přepsat dějiny, vystavět zejména v zemích bývalého socialistického bloku novodobou formu nacionalismu zejména proto, že komunisté a levice je natolik schopna toto pro veřejné mínění analyzovat, informovat a v řadě případů jim i čelit. EU vynaložila nebývalé prostředky, a to formálně i neformálně, na likvidaci levice a komunistů na minimum. Úplně nechtějí, protože by ztratili konkrétního nepřítele, takže nejlépe jako v USA, kde je asi tři a půl tisíce komunistů (mimochodem pod značným monitoringem), v zemi, která má 327 milionů obyvatel, což je takřka zanedbatelné.

A proč o tom takto píšu? Protože jsem doposavaď nezaznamenal tolik obecné i konkrétní nenávisti, šovinismu, ale i novodobých projevů a jevů fašismu jako v posledních dvou letech. To znamená, že neoliberální síly řízené ze Západu přes EU naplňují své plány. Nejviditelnější je to v současnosti - jednak v masových sdělovacích prostředcích a dnes i na sociálních sítích. Čím více se dokážou komunisté prezentovat a prosazovat právě na sociálních sítích, tím více je zaměřen antikomunismus právě v těchto vodách. Úloha pro současné komunisty je vzdorovat těmto jevům, a to i přesto, že máme malé šance. Vážím si nesmírně proto všech, kteří vystupují na jakékoli úrovni ve prospěch komunistického hnutí. Zejména mladých komunistů, jež se budou nejen v současné době, ale hlavně v budoucnu, potýkat s mnohem vyšší represí ať už na pracovišti, bydlišti, ale i ve společensko-kulturních vztazích. Žádám všechny komunisty i příznivce, aby mladé komunisty ochraňovali a pomáhali jim, neboť to je naše budoucnost.

Roman BLAŠKO