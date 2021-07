Generál Pavel má svůj plán

V minulých dnech na Seznamu zveřejnili rozhovor s generálem v. v. Petrem Pavlem. Jako hlavní téma zvolili jeho Systém protikrizové obrany, který vymyslel a jenž by řešil všechny problémy, ať již jde o koronavirus nebo třeba důsledky řádění tornáda na jižní Moravě. V čele by byla jedna zodpovědná osoba s rozsáhlými pravomocemi. Zřejmě se pan generál v. v. poučil u systému, který tu byl do roku »0«. Ostatně, proč ne, byl přece předlistopadovým vojenským zpravodajcem. Jakoby mimochodem s redaktorkou Seznamu přešli na jeho možnou prezidentskou kandidaturu. Ptala se, zda bude opravdu kandidovat. Odpověděl, že je brzy, kdyby se ovšem volby konaly nyní, pak ano. Na definitivní potvrzení voleb, které jsou zatím ještě časově vzdálené, má prý zatím čas. A v současnosti, tedy po svém odchodu z Bruselu, chtěl a dodnes chce dělat něco »užitečného pro tuto zemi«. Tak prý jezdil a jezdí po besedách a vysvětloval a vysvětluje. Co? No přece, jaké hrozby a odkud nám hrozí. Ze Západu pochopitelně nikoli.

Je sice brzy se zabývat postavou tohoto v. v. generála ve vztahu k prezidentské kandidatuře, ale co je to brzy? V současné době se například velmi diskutovalo členství dr. Stříže, kandidáta na Nejvyššího státního zástupce, v KSČ. Prý jako prokurátor stíhal ty, kteří nechtěli splnit povinnost základní vojenské služby. Přitom šlo jen a jen o dodržení zákona.

Pravice nad jmenováním Stříže byla rozčílená, zvláště pak bojovná paní Pekarová Adamová. Skoro jsem se bál, vida ji na obrazovce, že jí rozechvění způsobí nějaké zdravotní problémy. Stříž na rozdíl od Petra Pavla však netvrdil, že vstupoval do KSČ kvůli kariéře. Vstoupil – punktum. Proč ovšem nevadí Petr Pavel a jeho charakter a vadí státní zástupce Stříž? Protože Pavel byl a je nezpochybnitelně člověkem, který za kariéru udělá vše. I zradí svoji přísahu, aby přísahal, když přijdou jiní, i na jejich prapor. Je tedy ohebný. Poslušný.

Myslíte, že to přeháním? Možná. Ale nemohu pochopit, že člověk, jenž je, jak se píše v jeho posudku ještě v roce 1988 - »třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými. Snaží se získat pro tuto politiku ostatní. Politicko-ideová připravenost jmenovaného je na dobré úrovni« - se najednou z přesvědčeného stoupence marxismu-leninismu (i to se píše v jiném posudku), najednou tak změní. Jeho otec byl vysokým zpravodajským důstojníkem, jenž měl ve své gesci sledovat armády NATO. Jeho syn Petr po absolvování všech možných vojenských studií se nakonec stal také vojenským zpravodajcem. Pak přišel Listopad, rychle »převlékl kabát«, získal »ostruhy« na jedné misi, aby jako styčný důstojník v době přepadení Iráku u americké armády v Kataru upozorňoval, že Iráčané mohou použít proti Američanům zbraně hromadného ničení a tedy, že je mají. Jak to s těmito zbraněmi bylo, dnes už víme. Irák je neměl ve své výzbroji. Blairova a tedy i Pavlova lež měla velmi těžké následky. Proč Pavla spojuji s Angličany? Po Listopadu totiž doplňoval své vzdělání, vzdělání zpravodajce, právě v Anglii.

Postupně tedy z »málo ohvězdičkovaného generála« se stal »hodně ohvězdičkovaným«. Dnes má na své ve skříni uložené uniformě na výložce už čtyři hvězdy. Na prsou mu přibylo nemálo vyznamenání. Jistě jedno z nich bylo i za Irák, za jeho varování.

Po zhlédnutí onoho rozhovoru jsem si dal otázku: Je možné věřit komukoli, kdo je schopen své svědomí prodat za vyšší postavení nebo za peníze? Ne, nemám konkrétně na mysli generála v. v. Petra Pavla. Jen obecně se zamýšlím a zmíněný rozhovor byl pro mne inspirací. Ne, to možné není. A jestliže takový člověk je ještě navíc na postu, do kterého se vybírají nevěrnější – u generála Pavla to bylo v době předlistopadové vojenské zpravodajství – pak ono »ne« musím třikrát podtrhnout.

Při té příležitosti si ovšem musím znovu dát otázku: Proč u státního zástupce Stříže členství v KSČ vadí a proč se neozývá žádný hlas, který by o stejném »prohřešku« se zmínil u Petra Pavla, zpravodajce bývalé ČSLA, »třídně uvědomělého a politicky vyspělého« důstojníka?

Jaroslav KOJZAR