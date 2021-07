Seznam Zprávy radí boháčům, jak správně koupit byt k dalšímu bohatnutí

Zatímco pro čím dál větší počet občanů se stává koupě vlastního bydlení naprosto nedosažitelnou tužbou, tak Seznam Zprávy přinesly nedávno článek, v němž radí bohatým, jak ještě více zbohatnout. Stačí k tomu, když si pořídí tzv. investiční byty na správných místech. Pak už zbývá jen nastěhovat do nich lidi, kteří i vlivem těchto spekulantů už na vlastní byt či dům nedosáhnou.

K celé řadě nelichotivých prvenství, kterými se naše země »pyšní«, se přidalo jedno další. Bydlení v ČR dle Eurostatu v prvním čtvrtletí zdražilo meziročně o 12 %, což ČR řadí mezi nejrychleji zdražující země – jako je např. bohaté Lucembursko. A tak zatímco ceny bytů vzrostly o 12 %, reálné mzdy o pouhé 1 %! Takže drahými hypotékami platíme ještě dražší bydlení, informace si k tomu vyhledáváme prostřednictvím nejdražších dat, abychom je zaplatili z podprůměrných mezd, na které ovšem musíme pracovat mnohem déle než zaměstnanci jiných evropských zemí. Krásné skóre!

Doteď bylo běžným jevem, že jste se na pořízení svého bydlení upsali bance klidně i na dlouhých 30 let dopředu. Ani tato »otrokářská« praxe (kdy v součtu s úroky a poplatky kupující zaplatí mnohdy dvojnásobek kupní ceny), na jejímž konci svítila kupujícímu naděje, že se stane majitelem nemovitosti, už ale nestačí. Realita pro mnohem vyšší procento lidí je totiž taková, že kdo bude chtít bydlet v samostatné domácnosti, bude se muset spokojit s nájemným. A pak celý život platit soukromému vlastníkovi, neboť v rámci obecních nájemních bytů má Česká republika třicetiletý dluh, který se začal pomalu »splácet« až díky KSČM a jejímu důrazu na výstavbu obecního bydlení. Opravdová svoboda volby, že?

Chci říct, že nezatracuji systém nájemního bydlení. Kupodivu, na západ od nás většinou funguje celkem dobře, a to i vlivem tvrdých regulací. Třeba v Berlíně (ale i dalších městech) proti cenám bydlení demonstrovaly v roce 2019 desetitisíce lidí. Výsledkem toho je zmrazení cen nájemného na pět let. Ani to ovšem Němce neuklidnilo, neboť začali sbírat podpisy pod petici za referendum o znárodnění tisíců bytů, které jsou aktuálně v rukou soukromých společností.

Je děsivé, kam jsme to dopracovali. Články, které radí boháčům, jak kupovat byty, aby mohli co nejvíce vydělávat. Opravdu chceme budoucnost, kde mladí lidé platí více než polovinu své mzdy nějakému spekulantovi, aby mohli vůbec bydlet jinde než u rodičů? Bydlení musí být lidské právo, ne výsada pro bohaté.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM